Санду про мету візиту в Україну: Хочемо відновити відносини між країнами й обговорити питання нашого шляху в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду сподівається під час візиту в Україну обговорити з керівництвом держави реформи на шляху до ЄС і відновити відносини між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду заявила в інтерв'ю DW.

"У січні я поїду до Києва, щоб зустрітися з паном Зеленським, президентом України, і це тільки початок", - зазначила президентка Молдови.

За її словами, для Молдови важливо, щоб і з Румунією, і з Україною були хороші відносини.

"Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів взагалі не було жодних зустрічей за ці 4 роки, і нам важливо відновити відносини. У нас є багато конкретних питань, на які ми маємо знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми маємо впроваджувати, щоб наблизити наші країни в ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і про гідроелектростанцію. Тобто конкретні питання", - розповіла Санду.

Раніше повідомлялося, що офіційний візит в Україну президентки Молдови Санду відбудеться 12 січня. Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим.

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