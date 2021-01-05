Санду про мету візиту в Україну: Хочемо відновити відносини між країнами й обговорити питання нашого шляху в ЄС
Президентка Молдови Мая Санду сподівається під час візиту в Україну обговорити з керівництвом держави реформи на шляху до ЄС і відновити відносини між країнами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду заявила в інтерв'ю DW.
"У січні я поїду до Києва, щоб зустрітися з паном Зеленським, президентом України, і це тільки початок", - зазначила президентка Молдови.
За її словами, для Молдови важливо, щоб і з Румунією, і з Україною були хороші відносини.
"Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів взагалі не було жодних зустрічей за ці 4 роки, і нам важливо відновити відносини. У нас є багато конкретних питань, на які ми маємо знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми маємо впроваджувати, щоб наблизити наші країни в ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і про гідроелектростанцію. Тобто конкретні питання", - розповіла Санду.
Раніше повідомлялося, що офіційний візит в Україну президентки Молдови Санду відбудеться 12 січня. Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим.
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Щось воно в протифазі.
Молдавія скинула *************** президента, а у нас, навпаки, вибрали ***************...
Чи тільки головПЕС??
А у Вас ще закреп, пучить нєпадєтцкі?))
До моска вже лайно дібралось?))
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Тоді вам , пані президент , - до Порошенка . Зе, в Україні таких питань не вирішує . .
Робіть скрін на пам"ять.
кто их там дипломатии учит? ))) нельзя жеж так сразу...(и шо ему... про глаз ***** забыть?)
РАБссия догнивает последние дни,....Мистер Байден,разрешите Кремлевскому быдлу достроить Северный поток в обход Украины... это суперпроэкт в который РАБссия вбухала 15 ярдов долляров на Ветер...пусть строят....