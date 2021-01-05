УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13477 відвідувачів онлайн
Новини
3 840 33

Главу ОАСК Вовка не доставили в суд примусово, і йому знов не обрали запобіжний захід

Главу ОАСК Вовка не доставили в суд примусово, і йому знов не обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відмовив у примусовому приводі на судове засідання глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Під час засідання в суді продемонстрували відео, на яких слідчі намагалися вручити голові ОАСК повістки. Оскільки Павло Вовк не з'являвся на попередні судові засідання у справі та відмовлявся від отримання повісток, прокурор клопотав про здійснення його примусового приводу. Суд відмовив у цьому клопотанні.

Суддя Вовк та його адвокат на засідання 5 січня не з’явилися. Наступне засідання у справі відбудеться 12 січня 2021 року. Вовку знову спробують обрати запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Автор: 

суд (11734) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1974) запобіжний захід (496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Ну да. Своих трогать не положено. Это же не Рифа без суда в тюрьме держать.
показати весь коментар
05.01.2021 15:49
+11
Ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративное братство, точнее судебная бригада.
показати весь коментар
05.01.2021 15:51
+10
Вовка бубочка прикрывает. Это похлеще быстрых ног.
показати весь коментар
05.01.2021 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попытка не пытка.
показати весь коментар
05.01.2021 15:49 Відповісти
Як для кого. Для Антоненка - таки так.
показати весь коментар
05.01.2021 15:55 Відповісти
Каста неприкасаемых.Может и до завтра не дожить Много падла знает.
показати весь коментар
05.01.2021 16:29 Відповісти
Ну да. Своих трогать не положено. Это же не Рифа без суда в тюрьме держать.
показати весь коментар
05.01.2021 15:49 Відповісти
ой какой Версаль ))))
не стали беспокоить... аудиенцию перенесли...
показати весь коментар
05.01.2021 15:49 Відповісти
оплять!
А-ааа, ну це ж не Ріффмайстер, цьому можна..
показати весь коментар
05.01.2021 15:49 Відповісти
Перед законом все равны
показати весь коментар
05.01.2021 15:50 Відповісти
Сильное заявление.
показати весь коментар
05.01.2021 15:51 Відповісти
Клоунська репріза. Ти що , повірив?
показати весь коментар
05.01.2021 16:09 Відповісти
Пока еще сарказм никто не отменял
показати весь коментар
05.01.2021 16:11 Відповісти
его теперьтуда бульдозером не притащишь, а экскаватор ваще будет бесполезен - вовка ноги кормят
показати весь коментар
05.01.2021 15:50 Відповісти
Вовка бубочка прикрывает. Это похлеще быстрых ног.
показати весь коментар
05.01.2021 15:52 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративное братство, точнее судебная бригада.
показати весь коментар
05.01.2021 15:51 Відповісти
Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

аха , эти новые судьи тоже в доле
показати весь коментар
05.01.2021 15:51 Відповісти
Морда профессионального рэкетира и решалы, ан нет, дивись - воно судья
показати весь коментар
05.01.2021 15:53 Відповісти
Если спец
показати весь коментар
05.01.2021 15:55 Відповісти
Бей казлов!!
показати весь коментар
05.01.2021 15:57 Відповісти
С властью Зеленского, все встало на свои места - лох.
показати весь коментар
05.01.2021 15:58 Відповісти
Если ВАКС отказался от принудительного привода предателя Украины, вовка, то его должна привести в суд улица, а заодно и членов ВАКС, за саботаж и сотрудничество с предателем.
показати весь коментар
05.01.2021 16:01 Відповісти
А що так можна було? Порох прийшов на суд по справі висмоктаній Зеленським із члена Портянки і корона не впала з голови.
показати весь коментар
05.01.2021 16:07 Відповісти
А чому б не арештувати його на 2 місяці заочно,якщо ухиляється,і нехай аваківці його ловлять і арештовують,за що вони гроші отримують з бюджету.?
показати весь коментар
05.01.2021 16:24 Відповісти
"Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения..."

Шкіру стягайте з Вовка поки весна не наступила!
показати весь коментар
05.01.2021 16:27 Відповісти
по-перше, непогано було б розуміти, що там було за клопотання, його обґрунтування та відповідність законодавству.
чому? тому що, нагадаю, клопотання заявляла та сама прокуратура очільником якої є вєнєдіктова. та сама прокуратура, яка покриває вовка та татарова й вже неодноразово готувала документи саме так, щоб їм відмовляли.
та сама прокуратура в якій працівників, які бажають виконувати свої обов'язки так, як того вимагає законодавство, а не вєнєдіктова-зеленське - просто відстороняють або звільняють.
ну й по-друге, відхиляв клопотання той самий суддя щодо якого, за скаргами адвоката того самого вовка, вища рада правосуддя вже відкрила дисциплінарне провадження.
тож, без ознайомлення з текстом самого клопотання я утримаюся від висновків щодо цього судді та цього його рішення.
показати весь коментар
05.01.2021 16:29 Відповісти
Ворон ворону око не виклює, а звідси і ціна тим всім "реформам" судової системи, і чи була та "реформа"...
показати весь коментар
05.01.2021 16:57 Відповісти
Не стали... Може он бешеный? Тогда один способ против вовка-пристрелить!
показати весь коментар
05.01.2021 17:08 Відповісти
как-то замелией Волк в скандальных историях,вплотную связанных с обвинениями в коррупции.Не одна ли это родственная стая?...И вот как-то странно эти волчары избегают арестов и начал следственных дел ПРИ НАЛИЧИИ определённых указывающих на преступление фактов..У Зеленского что,волки в особой."Красной книге",запрещающей следственную работу по причине причастия нескольких этих Волков к прокурорской и судейской свите?...А эти хи
показати весь коментар
05.01.2021 17:25 Відповісти
а эти хищные животные уже настолько обнаглели,что просто плюют на законы и процедуру дознания
показати весь коментар
05.01.2021 17:26 Відповісти
Клав він на всіх з великим прибором! Суддя патамушта...
показати весь коментар
05.01.2021 17:27 Відповісти
Ну, как же его посадить? Он же памятник! Эпохи!
показати весь коментар
05.01.2021 18:21 Відповісти
да свой я, свой (с)
показати весь коментар
05.01.2021 20:41 Відповісти
Шо, тоже трубку не взял?
показати весь коментар
06.01.2021 09:12 Відповісти
 
 