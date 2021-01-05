ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus. ВIДЕО

ЗМІ проаналізували статки родичів депутатів "Слуги народу" з найбільш впливових комітетів Верховної Ради і виявили, що життя деяких їхніх родичів суттєво покращилося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Депутатів, які мали високі доходи ще до обрання та можуть пояснити коштовні покупки своїх близьких, не включали в матеріал. Лише тих, до новопридбаного майна яких є питання.

Увагу журналістів привернули одразу двоє народних депутатів з комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де є інтереси найбільших українських олігархів. Саме до його складу входить і нардеп Юрченко, який наразі є офіційним підозрюваним в отриманні хабаря.

Зокрема, батько народного депутата, голови підкомітету з питань енергоефективності Сергія Нагорняка торік придбав Лексус ES 350 2020 року випуску. Середня вартість такого авто – $50 000. 69-річний пенсіонер, який став власником новенького Лексусу, мешкає у селищі на Житомирщині. Він також має у власності МАЗ 1994 року випуску.

Парламентар у коментарі журналістам сказав, що не хоче коментувати походження коштів. "У батьків є якісь свої там заощадження, не дуже коректно це коментувати", — сказав він. Але зв’язатися із самим Володимиром Нагорняком журналістам не вдалося.

Сергій Нагорняк прийшов у політику в 2015 році, був депутатом однієї з місцевих рад на Київщині. Займався бізнесом, але офіційні доходи мав доволі скромні. В декларації кандидата у народні депутати Нагорняк вказав як житло лише будівельні матеріали, а згодом – невеликий недобудований будинок у Вишневому, біля Києва. Автівок не декларував, лише бюджетний Нісан 2017 року випуску, що належить дружині.

Також читайте: 28 нардепів внесли в Раду законопроєкт, який дозволить чиновникам приховувати позашлюбних дітей. СПИСОК

Мама ще одного члена енергетичного комітету ВР – народного депутата Олександра Горобця – перед Новим роком купила Мерседес Бенц G-500 2019 року випуску, який часто називають "кубиком". На сайтах з продажу авто ця автівка коштує $150-300 000. Мама депутата — пенсіонерка, раніше працювала у медичній сфері.

Сам Горобець до обрання в парламент власного бізнесу не мав, але працював заступником директора державного підприємства "Укрспирт", частого фігуранта корупційних скандалів. В останній декларації депутат зазначив, що користується автомобілями БМВ 530E і Ленд Ровер, які оформлені на його маму. Разом ці автівки коштують майже 900 тис. гривень, або $32 000.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія вдесятеро занизив вартість свого нового будинку в декларації. ІНФОГРАФІКА

"У короткому коментарі журналістам депутат зазначив, що батьки продали ці дві автівки та купили нову — Мерседес-"кубик". Розповідати деталі Олександр Горобець не захотів та повідомив, що перебуває на вечері з друзями, попри те, що це був робочий час", - повідомляє видання.

Нову Тойоту Ленд Крузер 2020 року випуску торік придбала дружина народного депутата Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" зі студії "Квартал 95". Вартість автівки – $80-250 0000 залежно від комплектації. Це вже друга Тойота Ленд Крузер, якою володіє Тетяна Корявченкова, іншу вона придбала в 2013 році.

В останній декларації нардепа вказано, що його дружина має готівкові заощадження – $40 000 та 100 000 гривень. Ще $100 000 готівкою зберігає її чоловік. При цьому родина, як вказав сам Корявченков, має кредит на понад $180 000, з якого виплачено приблизно четверть.

2020-й рік був також успішним і для мами народного депутата з правоохоронного комітету Олександра Дануци. Пенсіонерка, яка раніше була головою невеликого міста на Кіровоградщині, купила 2 однокімнатні квартири у Києві, які разом коштують щонайменше $100 000. Сам нардеп повідомив "Слідству.Інфо", що це заощадження його матері та родини сестри. І сам він користуватися новопридбаними квартирами не планує. Наразі депутат проживає у готельному номері, який оплачується бюджетними коштами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздали ефірні тези у справі Татарова: "Він захищатиметься як приватна особа", - ЗМІ