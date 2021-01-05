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ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus. ВIДЕО

ЗМІ проаналізували статки родичів депутатів "Слуги народу" з найбільш впливових комітетів Верховної Ради і виявили, що життя деяких їхніх родичів суттєво покращилося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Депутатів, які мали високі доходи ще до обрання та можуть пояснити коштовні покупки своїх близьких, не включали в матеріал. Лише тих, до новопридбаного майна яких є питання.

Увагу журналістів привернули одразу двоє народних депутатів з комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де є інтереси найбільших українських олігархів. Саме до його складу входить і нардеп Юрченко, який наразі є офіційним підозрюваним в отриманні хабаря.

Зокрема, батько народного депутата, голови підкомітету з питань енергоефективності Сергія Нагорняка торік придбав Лексус ES 350 2020 року випуску. Середня вартість такого авто – $50 000. 69-річний пенсіонер, який став власником новенького Лексусу, мешкає у селищі на Житомирщині. Він також має у власності МАЗ 1994 року випуску.

Парламентар у коментарі журналістам сказав, що не хоче коментувати походження коштів. "У батьків є якісь свої там заощадження, не дуже коректно це коментувати", — сказав він. Але зв’язатися із самим Володимиром Нагорняком журналістам не вдалося.

Сергій Нагорняк прийшов у політику в 2015 році, був депутатом однієї з місцевих рад на Київщині. Займався бізнесом, але офіційні доходи мав доволі скромні. В декларації кандидата у народні депутати Нагорняк вказав як житло лише будівельні матеріали, а згодом – невеликий недобудований будинок у Вишневому, біля Києва. Автівок не декларував, лише бюджетний Нісан 2017 року випуску, що належить дружині.

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Мама ще одного члена енергетичного комітету ВР – народного депутата Олександра Горобця – перед Новим роком купила Мерседес Бенц G-500 2019 року випуску, який часто називають "кубиком". На сайтах з продажу авто ця автівка коштує $150-300 000. Мама депутата — пенсіонерка, раніше працювала у медичній сфері.

Сам Горобець до обрання в парламент власного бізнесу не мав, але працював заступником директора державного підприємства "Укрспирт", частого фігуранта корупційних скандалів. В останній декларації депутат зазначив, що користується автомобілями БМВ 530E і Ленд Ровер, які оформлені на його маму. Разом ці автівки коштують майже 900 тис. гривень, або $32 000.

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"У короткому коментарі журналістам депутат зазначив, що батьки продали ці дві автівки та купили нову — Мерседес-"кубик". Розповідати деталі Олександр Горобець не захотів та повідомив, що перебуває на вечері з друзями, попри те, що це був робочий час", - повідомляє видання.

Нову Тойоту Ленд Крузер 2020 року випуску торік придбала дружина народного депутата Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" зі студії "Квартал 95". Вартість автівки – $80-250 0000 залежно від комплектації. Це вже друга Тойота Ленд Крузер, якою володіє Тетяна Корявченкова, іншу вона придбала в 2013 році.

В останній декларації нардепа вказано, що його дружина має готівкові заощадження – $40 000 та 100 000 гривень. Ще $100 000 готівкою зберігає її чоловік. При цьому родина, як вказав сам Корявченков, має кредит на понад $180 000, з якого виплачено приблизно четверть.

2020-й рік був також успішним і для мами народного депутата з правоохоронного комітету Олександра Дануци. Пенсіонерка, яка раніше була головою невеликого міста на Кіровоградщині, купила 2 однокімнатні квартири у Києві, які разом коштують щонайменше $100 000. Сам нардеп повідомив "Слідству.Інфо", що це заощадження його матері та родини сестри. І сам він користуватися новопридбаними квартирами не планує. Наразі депутат проживає у готельному номері, який оплачується бюджетними коштами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздали ефірні тези у справі Татарова: "Він захищатиметься як приватна особа", - ЗМІ

Автор: 

ВР (15027) депутат (1781) майно (335) Юрій Корявченков (38) Слуга народу (2817) Нагорняк Сергій (12) Горобець (4)


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Топ коментарі
+48
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 7183
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05.01.2021 15:54
+38
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 712
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05.01.2021 15:57
+30
СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus - Цензор.НЕТ 5539
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05.01.2021 15:54
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Ниче так фотографы и аниматоры трускавецкие разжились.

Но зебилов все еще муляет легальный бизнес и доходы с него у Порошенко.
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05.01.2021 16:27 Відповісти
Та кому это сейчас интересно?! Дебилов "сейчас политика не интересует". Тем более это не про Порошенко и даже не про его дальнее окружение....
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05.01.2021 16:29 Відповісти
шлюхі урода виявилися дуже спритними.
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05.01.2021 16:29 Відповісти
Да ладно.

"Ну дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь".

А дегенератов оказалось аж 73%. Поэтому особой прыти трускавецким технократам не надо - надо только уверенно сцать в глаза зебилам.
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05.01.2021 16:33 Відповісти
Удивляет и пугает полное отсутствие элементарной логики у украинского совка, когда советуешь голосовать за единственную проукраинскую партию "Голос", то единственный аргумент против, у них слабый рейтинг, так шо вы тогда ищите, и шо хотите, у Зе рейтинг 73%, так вот ваш кандидат дебилы, целуйте его во всё места, а за ним идут опзжо и ес, выбор у вас, тупых совков, есть достойный.
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05.01.2021 16:30 Відповісти
Проукраинская партия Пинчука и кацапа Фридмана?

И что в ней проукраинского, кроме полинявшего Вакарчука?
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05.01.2021 16:34 Відповісти
Біля бюджетного корита усі свині однакові..
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05.01.2021 16:34 Відповісти
Ой, а куда же это поисчезали из комментов с праведным гневом на папередников кремле-зеленодрочеры? А? Язык затянуло в опу? Где крики про барыг, про увеличил состояние в стопятьсот ********** раз? Что вам, мрази, методичка в трусах велит говорить? Как *********- вывсевретекакиевашидоказательства? Какие вы все отвратительно убогие. В попытках защитить вашу фсбшную гринпоцовскую мразь, вы ни чем от него не отличаетесь, вы все вместе такой же генетический биомусор с тотальной брехней и вонью. Платят то хорошо за это? Или как всегда- баландой и возможностью полизать?
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05.01.2021 16:35 Відповісти
Теперь быдло зеленое побежит за опзж голосовать
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05.01.2021 16:36 Відповісти
Ну не за ОПЗЖ и не за Барыгу же голосовать, как показали крайние выборы!
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html У Тимошенко 3й результат по стране, а песиков 6й .
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05.01.2021 19:11 Відповісти
Весь интернет засран постерами мочалки с новой прической,но на положение дел это не влияет
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07.01.2021 18:29 Відповісти
тут можно хорошо прибарахлиться (с)
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05.01.2021 16:41 Відповісти
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 6897
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05.01.2021 16:44 Відповісти
многим оно стоило жизни
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05.01.2021 17:35 Відповісти
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 2266
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05.01.2021 16:47 Відповісти
все началось с поднайма жилья у тещи
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05.01.2021 16:52 Відповісти
Зеленскому надо было свою партию назвать красиво ПИК - Предательство, Идиотизм, Коррупция.

Это три слова, которые описывают всю деятельность ЗЕ и СН с 2019-го года.
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05.01.2021 16:57 Відповісти
Крадуть і продають Україну.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3976970102365816?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Поговорили про новорічний відосик недопрезидента?
А за ним ось що намалювалось: в уряді планують визнавати документи ОРДЛО! Нотаріальні «посвідчення» від окупантів і свідоцтва про народження і смерть.
І щоб українські суди ці «документи» приймали.

https://www.facebook.com/alex.reznikoff?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alex.reznikoff?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-]K-R Oleksii Reznikov , при всій повазі: це вже занадто.
Не робіть такого! Україна не повинна визнавати жодного окупантського папірця.
Тихо це не пройде, гарантую.
Буде скандал, який призведе до загострення політичної ситуації.
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05.01.2021 16:57 Відповісти
Ахахахахахаха. Зелёные стервятники терзают тело Украины не хуже мафии Януковича, а по многим параметрам уже опережая шапкокрада.

Кстати здесь была новость что украинским пенсионерам коих 13 миллионов, могут увеличить пенсию до 2400 грн (а могут и не увеличить).

Бугагагага. Валите с этого Зимбабве кто куда может.
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05.01.2021 17:08 Відповісти
ЗЕмбабве.
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05.01.2021 17:09 Відповісти
не плохо терзают как при всех предыдущих. Стыдливо у молчал петюню со своими стервятниками.
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05.01.2021 17:31 Відповісти
Мужик, у тебя лопата в жопе. А что при вашем кондитере лучше было?. Мужик, говорю: у тебя лопата в жопе, перди аккуратней
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05.01.2021 17:44 Відповісти
Да представь себе - лучше было.
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05.01.2021 18:59 Відповісти
У тебе троляка лопата у голові, а точніше совок!
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05.01.2021 22:12 Відповісти
К бабке не ходи, станет шарик или бойко следующим гидрантом.
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05.01.2021 17:17 Відповісти
Это точно. За бойко стоит медведчук, а за ним кум и бывший однопартиец петруха. А куда ушел глава АП при Пети? Не в ОПЗЖ?
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05.01.2021 17:28 Відповісти
Придумай еще что-нибудь.
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05.01.2021 17:34 Відповісти
Тебя ьут эдичка лайкает, наверное потому, что в реале чпокает😜
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05.01.2021 17:43 Відповісти
Йди до бабки, бо не стануть!
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05.01.2021 22:11 Відповісти
Та я до чорта лисого би пішоб аби не стали.
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05.01.2021 22:16 Відповісти
Они не политики, а случайно попали туда и хотят обогатиться. гнать всех!!!
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05.01.2021 17:25 Відповісти
Ха-ха, какие на хрен они политики, - ворьё самое настоящее, вместе с клоуном зелёным, мрази. твари, народ впроголодь живёт, а они сволочи жируют, ни стыда, ни совести.
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05.01.2021 19:06 Відповісти
Когда уже закончится этот "цирк с конями" ?!
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05.01.2021 17:41 Відповісти
каждый год одно и тоже. как снег и гололёд. чему удивляться? вернитесь в архивы 2015 и посмотрите.
пока не будет изменения в избирательный кодекс и остальных "предохранителей" от идиотов - мы обречены.
где отзыв депутата и прочее? народовластие???
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05.01.2021 17:43 Відповісти
Цікаво,а де вся та срань,що на гілці про кононенка гівном сходила,вимагаючи розіп'яти клятих корупціонерів?Чому тут не чути гласу цих полум'яних антибарижників?Шеф портнов на дав своїм собачкам команду "фас"?
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05.01.2021 17:49 Відповісти
Корупція вас усіх убє і тих хто краде і тих хто мовчить.....
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05.01.2021 18:18 Відповісти
Зелені моральні уроди...
І бидло, яке їх обрало нехай тепер тарифами насолоджується.
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05.01.2021 18:34 Відповісти
Зелохи, это у вас уже покращення, или еще нет?
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05.01.2021 18:59 Відповісти
Ну что тут можно сказать? СИРОТЫ! Тяжелое наследие от предыдущего режима
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05.01.2021 19:04 Відповісти
Сволочи все СН и все их родственники, вместе с зеленью сраной. Вот и сбылись слова мамы Риммы:- что "он идёт в президенты не ради денег, а чтоб народу лучше жилось". Ну что же, лучше стало жить не народу, а ё@аным хозяевам народа. Ну ничего, как говорится, будет и на нашей улице праздник.
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05.01.2021 19:17 Відповісти
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 8357
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05.01.2021 20:04 Відповісти
"Так почему же слуги народные лучше хозяев живут"
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05.01.2021 21:15 Відповісти
Якшо говорити "без обмежень", то "...втрачено час, а може вже не треба" ? Друзі, 30 років. незалежності. З чим прийшли, те й маємо. Треба шукати якусь іншу незалежність. СПРАВЖНЮ.
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05.01.2021 21:39 Відповісти
Все правильно - ну а як же бидло еліті їздити на вітчизняному автопромі з такими дорогами.
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05.01.2021 23:16 Відповісти
Леніна немае на них всіх.
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06.01.2021 02:28 Відповісти
Ну они же так рвались, так рвались туда чтобы сделать медикам зп по 4к
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06.01.2021 05:03 Відповісти
хрен медикам. Только учителям.
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06.01.2021 23:30 Відповісти
Нынче пенсионеры на МАЗЕ 94 года зарабатывают на лексус за 50к
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06.01.2021 05:04 Відповісти
Вот так и живём. Мы тут спорим выбираем депутатов а пользуются ими олигархи и канечно родственники. Когда же это прекратится?
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06.01.2021 08:35 Відповісти
Чим більше я дивлюся на преЗЕдента, тим більше підозрюю, що професор Преображенський не зупинився на Шарікові.
Усі ознаки того, що він переїхав до Кривого Рогу і там експерементував на місцевих цуциках!🤣🤣🤣
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06.01.2021 09:22 Відповісти
ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 155
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06.01.2021 20:23 Відповісти
Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере. а медики плачут, что им все время мало платят. А тут мед пенсионерка с пенсией около 2000 спокойно покупает шикарное авто. Еще наверное и на коммуналку осталось.
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06.01.2021 23:28 Відповісти
В частности, отец народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка, в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто - $ 50 тыс. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новенького Лексуса, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска. Источник: https://censor.net/ru/n3240459

ЦЕ ЯК ЗАПУСТИТИ СТАДО КОЗЛІВ ДО ГОРОДУ З КАПУСТОЮ

ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus - Цензор.НЕТ 1257
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07.01.2021 01:04 Відповісти
Вот же как нам врали про "нищих" пенсионеров ?!? А какие у нас "успешные" жены ? Народ стремительно богатеет....Жить стало лучше и очень веселее. Есть ,есть чем гордиться!
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07.01.2021 13:35 Відповісти
Нормально слуги наварились
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07.01.2021 18:22 Відповісти
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