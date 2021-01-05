Затримання вагнерівців могли зупинити через злий умисел або помилково, - журналіст Bellingcat Грозєв

Офіс президента України міг зупинити спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" як через фатальну помилку, так і зі злим умислом.

Так вважає один із авторів проєкту Bellingcat, журналіст Христо Грозєв. Про це він сказав в інтерв'ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у журналістів-розслідувачів є кілька гіпотез щодо того, чому була зупинена спецоперація.

"Перша, - що це була фатальна помилка. А друга, - що це була свідома помилка. Але як би там не було, це помилка", - сказав Грозєв, підкресливши, що причина зриву операції може так і не бути знайдена.

Провал "можливо, найважливішої операції в історії нової України" із захоплення українськими спецслужбовцями бойовиків ПВК Вагнера, деякі з яких воювали на стороні терористів на Донбасі, означає некомпетентність відповідальних осіб, вважає Грозєв.

"Можливо, ми навіть не дійдемо до з'ясування того, були це навмисні дії чи ненавмисні. Але ми все ж спробуємо. <...> Від самого початку мені було незрозуміло те, що велика частина українського суспільства, навіть журналістської спільноти, не сприймає це як факт. Так що, принаймні, це буде вирішено, - що цей факт (зриву операції. - Ред.) був", - повідомив журналіст Bellingcat.

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Після публікації розслідування журналісти мають намір залучити інші міжнародні ЗМІ для верифікації знайдених фактів.

"А далі, думаю, будуть внутрішньополітичні наслідки. Ваш парламент повинен вирішувати. Було запропоновано створити спеціальну комісію. Немає логічних аргументів для того, щоб парламент не розглядав зрив операції. Можливо, це буде зроблено за зачиненими дверима, і ми дізнаємося тільки натяки. Але я все ж думаю, що парламент розглядатиме", - підсумував Грозєв.

Про те, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента, стало відомо наприкінці грудня 2020 року.

За словами Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити в I кварталі 2021 року.

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