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Затримання вагнерівців могли зупинити через злий умисел або помилково, - журналіст Bellingcat Грозєв

Затримання вагнерівців могли зупинити через злий умисел або помилково, - журналіст Bellingcat Грозєв

Офіс президента України міг зупинити спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" як через фатальну помилку, так і зі злим умислом.

Так вважає один із авторів проєкту Bellingcat, журналіст Христо Грозєв. Про це він сказав в інтерв'ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у журналістів-розслідувачів є кілька гіпотез щодо того, чому була зупинена спецоперація.

"Перша, - що це була фатальна помилка. А друга, - що це була свідома помилка. Але як би там не було, це помилка", - сказав Грозєв, підкресливши, що причина зриву операції може так і не бути знайдена.

Провал "можливо, найважливішої операції в історії нової України" із захоплення українськими спецслужбовцями бойовиків ПВК Вагнера, деякі з яких воювали на стороні терористів на Донбасі, означає некомпетентність відповідальних осіб, вважає Грозєв.

"Можливо, ми навіть не дійдемо до з'ясування того, були це навмисні дії чи ненавмисні. Але ми все ж спробуємо. <...> Від самого початку мені було незрозуміло те, що велика частина українського суспільства, навіть журналістської спільноти, не сприймає це як факт. Так що, принаймні, це буде вирішено, - що цей факт (зриву операції. - Ред.) був", - повідомив журналіст Bellingcat.

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Після публікації розслідування журналісти мають намір залучити інші міжнародні ЗМІ для верифікації знайдених фактів.

"А далі, думаю, будуть внутрішньополітичні наслідки. Ваш парламент повинен вирішувати. Було запропоновано створити спеціальну комісію. Немає логічних аргументів для того, щоб парламент не розглядав зрив операції. Можливо, це буде зроблено за зачиненими дверима, і ми дізнаємося тільки натяки. Але я все ж думаю, що парламент розглядатиме", - підсумував Грозєв.

Про те, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента, стало відомо наприкінці грудня 2020 року.

За словами Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити в I кварталі 2021 року.

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Автор: 

Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1541) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+61
Помилка сталась 19.04.2019.
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05.01.2021 15:57
+33
Патамушта шпиены

Задержание вагнеровцев могли остановить из-за злого умысла или по ошибке, - журналист Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 9378
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05.01.2021 15:59
+31
Задержание вагнеровцев могли остановить из-за злого умысла или по ошибке, - журналист Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1150
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05.01.2021 16:07
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Провожу параллели- когда убийство неумышленное, дают до 15 лет; если - умышленное, то довичне. Если ошибочно слили информацию, то " незнание закона ( а наш недо юрист не очень разбирается) неотменяет наказания". ВИНОВНЫЕ должнгы СИДЕТЬ!!!!!
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06.01.2021 12:52 Відповісти
---Необхідно враховувати .що у Болгар / на генетичному рівні / закладена вічна вдячність . до до братушок --*росіян .за визволення від османського іга... А журналіст Христо саме з віддти/ м. Пловдив / Крім того у нас подана інформація опісля корегування її журналісткою Олесею Бацман / саме прізвище багато чого говорить саме за себе .../срулята своїх НЕ здають.../ Насправді ж він говорив дещо інше : "...це був переляк... Вирішили НЕ робити конфронтацію з росією..." Читайте першоджерела ...
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06.01.2021 14:25 Відповісти
Не можно бути помилково дебілом.
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06.01.2021 15:07 Відповісти
учитывая патологическую трусость клоуна, его сейчас перевербовывают, а точнее говорят как он теперь будет жить, скоро увидим отставку ермаков-шмыгилей сабаковых а потом и все прояснится, а если не увидим отставку то кино будет интересней ...
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06.01.2021 15:15 Відповісти
Так буде розбиратись парламентською комісією на чолі з російським шпигуном).
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06.01.2021 16:17 Відповісти
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