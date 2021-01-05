Варшавський медуніверситет заплатить 250 тис. злотих штрафу за вакцинацію знаменитостей поза чергою

Варшавський медуніверситет в обхід черги вакцинував знаменитостей проти COVID-19. Тепер установу оштрафують на 250 тис. злотих.

Про це повідомив на пресконференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Сталося свідоме порушення правил національної програми вакцинації. Ті, хто був вакцинований поза чергою, зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні. Це є підставою для накладення штрафу на суму понад 250 000 злотих. Це мінімальне покарання, якого має зазнати університетський клінічний центр" , - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 27 грудня в Польщі почалася загальнонаціональна кампанія вакцинації проти COVID-19. Насамперед вакцину вводили медичним працівникам, і тільки з 15 січня заплановано початок вакцинації решти населення.

4 січня стало відомо, що частині політиків і знаменитостей Польщі вдалося обійти обмеження і отримати вакцину швидше. Серед них - члени правлячої партії "Право і справедливість" Томаш Станек і Анджей Кручкевич, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер та інші.

Головною установою, яка здійснювала позачергові вакцинації, стала медична клініка Варшавського медуніверситету. Президента правління клініки Єву Тшлепу негайно звільнили, зараз вирішується питання про покарання інших осіб, відповідальних за порушення.

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