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Новини Коронавірус і карантин
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Варшавський медуніверситет заплатить 250 тис. злотих штрафу за вакцинацію знаменитостей поза чергою

Варшавський медуніверситет заплатить 250 тис. злотих штрафу за вакцинацію знаменитостей поза чергою

Варшавський медуніверситет в обхід черги вакцинував знаменитостей проти COVID-19. Тепер установу оштрафують на 250 тис. злотих.

Про це повідомив на пресконференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Сталося свідоме порушення правил національної програми вакцинації. Ті, хто був вакцинований поза чергою, зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні. Це є підставою для накладення штрафу на суму понад 250 000 злотих. Це мінімальне покарання, якого має зазнати університетський клінічний центр" , - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 27 грудня в Польщі почалася загальнонаціональна кампанія вакцинації проти COVID-19. Насамперед вакцину вводили медичним працівникам, і тільки з 15 січня заплановано початок вакцинації решти населення.

4 січня стало відомо, що частині політиків і знаменитостей Польщі вдалося обійти обмеження і отримати вакцину швидше. Серед них - члени правлячої партії "Право і справедливість" Томаш Станек і Анджей Кручкевич, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер та інші.

Головною установою, яка здійснювала позачергові вакцинації, стала медична клініка Варшавського медуніверситету. Президента правління клініки Єву Тшлепу негайно звільнили, зараз вирішується питання про покарання інших осіб, відповідальних за порушення.

Читайте також: В Україні створять реєстр вакцинованих проти COVID-19, - ОП

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8615) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
В Голландии депутат один раз отвез сына в школу на служебной машине....
Больше никогда не будет ни депутатом ни тем более мэром даже в деревне.......
Учитесь грамоте Панове...
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05.01.2021 17:45
+8
О,це боротьба з корупцією ,а не імітація бурхливої діяльності !!)))
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05.01.2021 17:21
+8
В Україні такого ніколи не відбудеться бо до простих громадян дійде лише водний розчин солі, замість вакцини covid-19.
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05.01.2021 17:23
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"схитрожопил"? заплати - 60.000 евро!!!!
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05.01.2021 17:20 Відповісти
О,це боротьба з корупцією ,а не імітація бурхливої діяльності !!)))
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05.01.2021 17:21 Відповісти
В Україні такого ніколи не відбудеться бо до простих громадян дійде лише водний розчин солі, замість вакцини covid-19.
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05.01.2021 17:23 Відповісти
Дядя Беня о своих кріпаках позаботится! -- никуда ж вам, друг от дружки не спрятаться, не срыться.
К следующему НГ -- вас всех привакцинят окончательно и бесповоротно.
...если обои ЕС не помешают...
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05.01.2021 17:59 Відповісти
Ыліта, мля..
Злотий лярд..
Кіноцефалам допоможе тільки щеплення від сказу..
)))
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05.01.2021 17:24 Відповісти
Какой то не правильный университет...( не поплавского).
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05.01.2021 17:36 Відповісти
Стадо вакцинировать надо от Коробесия...
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05.01.2021 17:39 Відповісти
50 лет назад Владимир Высоцкий спел песню от Холеры...,всего 2 минуты 50 секунд...и все понятно...хоть и прошло полвека...
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05.01.2021 17:40 Відповісти
Дикие какие то!
У нас бы сформировали парламентскую и министерскую комиссии, президент взял бы дело под личный контроль, СБУ-ГБР-Прокуратура провел бы расследование и установили бы, что это все правильно и так и должно быть!
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05.01.2021 17:42 Відповісти
"гейропейці", коротко кажучі. Понаписували собі законів які діють не тільки на бидло(то вже якийсь нонсенс) і що найдивніше пробують по ним жити, а не по "понятіям". То взагалі за межею розуміння.
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05.01.2021 20:07 Відповісти
Этот случай, когда не отреагируешь на незаконность, сам окажешься ее покрывателем..
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05.01.2021 17:44 Відповісти
В Голландии депутат один раз отвез сына в школу на служебной машине....
Больше никогда не будет ни депутатом ни тем более мэром даже в деревне.......
Учитесь грамоте Панове...
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05.01.2021 17:45 Відповісти
И тут руководство больницы в Феофании резко захотело в Таежный союз...
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05.01.2021 17:56 Відповісти
С тобой точно нечего
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Идёт ? Пусть умрет кто-то из твоих родителей , может ь, поумнеешь. Хотя вряд-ли
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05.01.2021 19:07 Відповісти
все ваши аргументы на этих испражнениях уже не действуют
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05.01.2021 19:58 Відповісти
та, делов то - обратно заразить ковидом и пусть барахтаются
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05.01.2021 18:32 Відповісти
Поляки себе поважають.
На відміну від українців, яких постійно пошивають у дурні.
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05.01.2021 18:42 Відповісти
поправочка "які постійно намагаються пошити в дурні самі себе"
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05.01.2021 18:47 Відповісти
вечно это чиновники мешают делать бизнес
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05.01.2021 19:17 Відповісти
 
 