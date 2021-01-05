Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V". ДОКУМЕНТ
"Біолік" стверджує, що подав заявку на реєстрацію вакцини в Україні ще 31 грудня.
Про це компанія повідомляє на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з численними запитами Адміністрація АТ "БІОЛІК" повідомляє, що 31.12.2020 р на адресу МОЗ України ми дійсно відправили Заявку про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії, МОЗ РФ", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.
Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
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І як це стосується ЄС?
українців грабують таріфами.
українців грабують за допомогою "антикорупційних органів"
українців грабують "наглядовими радами"
і т.д, і т.п...
А те, що ті кого ви обираєте замість обкладання податками Ахмєтових-Каломойських пропонують піднімати тарифи вам - в цьому винувати лише ви
...в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд.
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций.
Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак....
Хіба погано?
Скоро і зовсім зійде нанівець.
От якби розширялася - то вже інша річ.
А те що хтось десь по-троху ще торгує - ну так економіці треба перелаштуватись на нові реалії, відновити виробництва, знайти нових постачальників.
На це треба час.
Перед тим, як Вермахт у 42 році окупував наше місто, були евакуйовані на Урал пара підприємст. Через 4 місяці ці підприємства вже випускали зброю для фронту...
Пане НБ, не треба розкидатися речами ... Шо це Ви ?
Отому, хто запропонував би - і вколоти її.
Треба йому всадити шприц з вакциною - аж цілу голку до кінця. І приплескати зверху.
Бачте, яка я войовнича ?
+ Воїнів завжди менше.
Якщо припустити, що українські жінки у своїй більшості - войовничі (бойові), то спрацьовує, напевне, ефект компенсації / доповнення (не ручаюся за правильність у даному контексті) - їм не треба войовничий чоловік, вистачає власної. Знаєте, як у парі: один мусить верховодити (образно), інший - слухатися (примітивно - але ...). І якось так пропагується чи виховується, що чоловіка треба покірного. Хіба що маю хибне враження...
(Інші типи стосунків і ролей, звичайно, є також).
Коли дозріє суспільство - тоді.
Не можна впадати у відчай: не ятріть собі душу. Я зараз чесно про це не думаю. Стільки всього ...
Але все ж - вірю. І так - легше.
Герої не мусять бути молодими. Є дух. Він не має віку. Не старіє.
Я не була цього року вдома, тому мої відчуття - на відстані.
Але здалеку все як би здається кращим (в даному випадку я про суспільство). І у мене ще риса така - завжди бачити і шукати краще до останнього.
Мені здається, що людей накрила втома і апатія після підйому, розчарування, гіркота, біль: ніхто ніколи довго витримати на ньому не може. Настає спад.
Правда, ми, українці, уже все робимо од душі, тому й гойдалки такі.
Від дерев*яних щитів проти снайперів за гідність - до блазня на найвищій державній посаді.
Дійсно, ще не стріляли.
Ви особисто думаєте, що воно досидить до кінця каденції ?
Вірус вніс багато коректив.
Ладно там, кто-то сомневался, опасался. Но вкалывать откровенную бодягу, произведенную в стране, которая привыкла к "Новичкам"... уж нееет!
А третья - полностью синтетический фрагмент вируса
Вже писали,що досить буде лише переклеїти етикетки. Так і зроблять, як роблять роками на наших фармпідприємствах, недаремно, пишуть, що третина ліків, в кращому випадку, пустишки.
Тому допускаю, що в якомусь медзакладі, ви заплатите за німецьку вакцину, а отримаєте російську. Може й етикетки не будуть переклеювати, там щурі ще ті, найдуть варіанти, як нас надурити.
Бранденбург рассказал следователям, что сделал это специально. По его словам, вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech небезопасны для людей. Фармацевт верит, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут вызвать мутацию в ДНК человека,А что на это скажете? 3я стадия проверки, через год, покажет.....????
ну так само, як і ви вірите в те, що "руський мір" може сдєлать_харашо.
"могут вызвать мутацию в ДНК человека"
мутація у пост-совкових мутантів - то є нонсенс
Біолєк це лайно сепарське
Вони ж припинять носити маски а значить розповсюдження піде з подвоєною силою
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
Те ж саме стосується і китайських препаратів