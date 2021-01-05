УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13428 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
28 771 270

Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V". ДОКУМЕНТ

Харківська компанія

"Біолік" стверджує, що подав заявку на реєстрацію вакцини в Україні ще 31 грудня.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними запитами Адміністрація АТ "БІОЛІК" повідомляє, що 31.12.2020 р на адресу МОЗ України ми дійсно відправили ​​Заявку про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії, МОЗ РФ", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фармкомпанія "Біолік" не подавала заяв на реєстрацію вакцин проти COVID-19, - ДЕЦ

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для закупівлі російської вакцини немає раціональних підстав, конкуренти пропонують дешевші та надійніші продукти, - директор "медзакупівель України" Жумаділов

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

Харківська компанія Біолік подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини Супутник V 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65934) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+68
Компанія має бути конфскована як біологічна зброя, власники мають бути арештовані та засуджені з конфіскацією майна.
показати весь коментар
05.01.2021 18:03
+58
Почему-то не удивлюсь, если зарегистрируют.
показати весь коментар
05.01.2021 17:59
+54
Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8032
показати весь коментар
05.01.2021 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ще раз : є така спеціальність на ж/д"стрілочник",щось подібне було і совковому союзі "замполіт",ОТЖЕ- торгівля трусами,а чи то кахветами , зовсім не одне і теж,що є торгівля газом,котрий окупанти використовують ,як зброю ,для економічного тиску на любу державу,котрій продають цей газ,Звідси і санкції саме на те(газ),що оккупант використовує не вперше, як елемент гібридної війни .І не має значення,хто при владі "папиредники" ,а чи порошенки ,а чи то "зелені квартальщики",Вся Європа відмовилася від білоруської електроенергі ,а Україна рішила її купляти?Як Україна збирається дальше вибудовувати свої відносини з ЄС , і чи ЄС після цього захоче щось вибудовувати з Україною?
показати весь коментар
06.01.2021 10:08 Відповісти
А що за "віднощення" ЄС "вибудовує" з країною? Напомніть, будь ласка. Особисто я бачу тільки що нас грабують. А ви що бачите, та де?
показати весь коментар
06.01.2021 11:36 Відповісти
вас грабують проросійські олігархи - Коломойський, Ахмєтов, Новинський та сотня інших менших.
І як це стосується ЄС?
показати весь коментар
06.01.2021 12:48 Відповісти
Це не те місце до подібних "діскутів".
показати весь коментар
06.01.2021 15:11 Відповісти
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. - можливо "європейські" медвечуки, ахметови ,коломойські ,фірташі пінчуки імпортують російську путінську продукцію в Україну при тому-"Особисто я бачу тільки що нас грабують. А ви що бачите, та де?"
показати весь коментар
06.01.2021 16:52 Відповісти
"по требованию МВФ":
українців грабують таріфами.
українців грабують за допомогою "антикорупційних органів"
українців грабують "наглядовими радами"
і т.д, і т.п...
показати весь коментар
06.01.2021 18:06 Відповісти
МВФ всього лиш допомагає нам вгамувати апетити і співставити витрати бюджету з доходами.
А те, що ті кого ви обираєте замість обкладання податками Ахмєтових-Каломойських пропонують піднімати тарифи вам - в цьому винувати лише ви
показати весь коментар
06.01.2021 19:00 Відповісти
Де "побувала" МФВ - там бардак та злидні. Де дали копняка - країни вийшли зі скрути. Приклад - Південня Корея. Там навіть вважають колишню "співпрацю" з МВФ - "національною ганьбою".
показати весь коментар
06.01.2021 21:32 Відповісти
яку торгівлю вела попередня влада?
показати весь коментар
06.01.2021 12:47 Відповісти
недавно в країні?
показати весь коментар
06.01.2021 13:04 Відповісти
весь час тут, тому і питаю
показати весь коментар
06.01.2021 13:14 Відповісти
dw.com/...

...в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд.

Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций.

Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак....
показати весь коментар
06.01.2021 15:08 Відповісти
ну так торгівля ж падає - було 3,65 млрд, а залишилося 0,76.
Хіба погано?
Скоро і зовсім зійде нанівець.
От якби розширялася - то вже інша річ.
А те що хтось десь по-троху ще торгує - ну так економіці треба перелаштуватись на нові реалії, відновити виробництва, знайти нових постачальників.
На це треба час.
показати весь коментар
06.01.2021 18:57 Відповісти
0,76 - це тільки за два місяці...

Перед тим, як Вермахт у 42 році окупував наше місто, були евакуйовані на Урал пара підприємст. Через 4 місяці ці підприємства вже випускали зброю для фронту...
показати весь коментар
06.01.2021 21:21 Відповісти
українське МОЗ має право реєструвати кацапську вакцину, яка ще не пройшла всі етапи тестування та яку ще не зареєструвала ВОЗ?
показати весь коментар
05.01.2021 20:10 Відповісти
Останню кацапську річ я придбав тещі в 2008 році. Це була чавунна ванна за німецькою ліцензією вироблена, як стверджувалося на сайті, на німецькому обладнанні. Вона прекрасно виглядала на фото в інтернет-магазині і сподобалась тещі. Під час її встановлення виявилось що вона крива і встановити її в горизонтально просто неможливо. Викинув. Зараз стоїть прикопана на ділянці для компосту. Купив іспанську. Нічого кацапського з тих пір не купую принципово. Яка вакцина? Мені не потрібно труїти себе, дружину, дітей і тещу. Я їх люблю, а кацапів зневажаю. Навіть якби мені запропонували кацапську вакцину безкоштовно то того хто запропонував я б вніс як ворога до свого власного "чорного списку"... Кацапи завжди ******** отруту своїм ворогам і останні події це зайвий раз підтверджують. Нуфуя мені "премія Дарвіна"? ... Але "чомусь" хочу бачити як ЗЕдебіли вакцинуються цим лайном...
показати весь коментар
05.01.2021 20:10 Відповісти
Навіть якби мені запропонували кацапську вакцину безкоштовно то того хто запропонував я б вніс як ворога до свого власного "чорного списку"...

Пане НБ, не треба розкидатися речами ... Шо це Ви ?
Отому, хто запропонував би - і вколоти її.
показати весь коментар
06.01.2021 05:53 Відповісти
Кацапи схильні до "героїчного самогубства" та диких експериментів зі своїм організмом. Ну от ширнеться ця падлюка ... а я за ним? "Такії варіанти" мене не влаштовують...
показати весь коментар
06.01.2021 06:00 Відповісти
Нє-нє-нє. Ви ж козак.
Треба йому всадити шприц з вакциною - аж цілу голку до кінця. І приплескати зверху.

Бачте, яка я войовнича ?
показати весь коментар
06.01.2021 07:09 Відповісти
Нам би президента з Вашою войовничістю. Але з цим якась містика - 63% українських виборців жінки і вони чомусь обирають, мяко кажучи, зовсім не войовничих чоловіків. Ну що це таке! Пороблено?
показати весь коментар
06.01.2021 07:34 Відповісти
Ви відповідь знаєте краще за мене: нема запиту суспільства. Як найперша.
+ Воїнів завжди менше.
Якщо припустити, що українські жінки у своїй більшості - войовничі (бойові), то спрацьовує, напевне, ефект компенсації / доповнення (не ручаюся за правильність у даному контексті) - їм не треба войовничий чоловік, вистачає власної. Знаєте, як у парі: один мусить верховодити (образно), інший - слухатися (примітивно - але ...). І якось так пропагується чи виховується, що чоловіка треба покірного. Хіба що маю хибне враження...

(Інші типи стосунків і ролей, звичайно, є також).

Коли дозріє суспільство - тоді.
показати весь коментар
06.01.2021 08:03 Відповісти
Іноді в мене виникає таке відчуття що герої померли в боротьбі не встигши дати потомство і ми нація не героїв а пристосуванців. І так сумно стає. А тут ще й на себе в зеркало поглянеш ... старію і ну зовсім не схожий на героя... Де ж тих пассіонаріїв набратися?... вже майже два роки в чмо навіть ніхто не стріляв...
показати весь коментар
06.01.2021 08:37 Відповісти
Героїв справді полягло багато. Не всі залишили дітей. Це - страшно. Такі люди не можуть піти просто так. Я ще два-три роки тому тут писала: скільки у нас ненароджених дітей ...

Не можна впадати у відчай: не ятріть собі душу. Я зараз чесно про це не думаю. Стільки всього ...
Але все ж - вірю. І так - легше.
Герої не мусять бути молодими. Є дух. Він не має віку. Не старіє.
Я не була цього року вдома, тому мої відчуття - на відстані.
Але здалеку все як би здається кращим (в даному випадку я про суспільство). І у мене ще риса така - завжди бачити і шукати краще до останнього.

Мені здається, що людей накрила втома і апатія після підйому, розчарування, гіркота, біль: ніхто ніколи довго витримати на ньому не може. Настає спад.

Правда, ми, українці, уже все робимо од душі, тому й гойдалки такі.
Від дерев*яних щитів проти снайперів за гідність - до блазня на найвищій державній посаді.

Дійсно, ще не стріляли.

Ви особисто думаєте, що воно досидить до кінця каденції ?
Вірус вніс багато коректив.
показати весь коментар
06.01.2021 08:54 Відповісти
Шото мне сдается что у етой Биолеки проблемьі с пожарной безопасностью
показати весь коментар
05.01.2021 20:13 Відповісти
Вот теперь точно большая часть населения Украины просто откажется вакцинироваться.
Ладно там, кто-то сомневался, опасался. Но вкалывать откровенную бодягу, произведенную в стране, которая привыкла к "Новичкам"... уж нееет!
показати весь коментар
05.01.2021 20:25 Відповісти
Вот на ветке собрались упертые - ну чего страшного в этой вакцине, может хоть кто-нибудь толком объяснить? Все вакцины производятся одинаково и технология их получения давно отработана, единственный момент, это получить ковид в живом виде и потом его размножать, а все остальное одно и тоже у любого производителя. Процесс производства выглядит следующим образом. Необходимую дозу заразы в еле живом виде вводят в будущий препарат и расфасовывают - вот и вся процедура. Вся сложность была в определении объема инфекции для соблюдения нужной пропорции, чтобы человек не заболел и чтобы заразы хватило для накопления антител в организме в нужном объеме.
показати весь коментар
05.01.2021 20:27 Відповісти
Спутник использует другую технологию. Грубо там в ослабленный вирус обычной простуды встраивают генетический участок ковида.
показати весь коментар
05.01.2021 20:35 Відповісти
Впрочем вакцин в РФ разрабатывают уже три. Есть и такая как сказано выше, но она пока не вышла на третью стадию испытаний. (вот на неё - самые большие надежды, её можно вырабатывать в огромных количествах)

А третья - полностью синтетический фрагмент вируса
показати весь коментар
05.01.2021 20:56 Відповісти
птнпнх разом зі своєю вакциною з України!
показати весь коментар
05.01.2021 21:30 Відповісти
козломордым слова не давали,пошел найух
показати весь коментар
05.01.2021 22:26 Відповісти
кацапам всеравно чем колотся
показати весь коментар
06.01.2021 16:14 Відповісти
"Все вакцины производятся одинаково и технология их получения давно отработана", -зачем финансировать .в таком случае бюджет окупанта Украины.?
показати весь коментар
05.01.2021 23:23 Відповісти
Кацап, пшов нах за паребрік із своєю отрутою!
показати весь коментар
06.01.2021 07:23 Відповісти
А може нехай цей тіпа біотек йде на##й разом з цією вакциною?
показати весь коментар
05.01.2021 20:36 Відповісти
ах ти ж йбтвмтьблд
показати весь коментар
05.01.2021 20:46 Відповісти
Правильно, Вася, не будем без перчаток работать ©
показати весь коментар
06.01.2021 07:03 Відповісти
всім зелікам по відру на рило. решті населення вона і на три букви не треба
показати весь коментар
05.01.2021 20:53 Відповісти
Нехай собі тестують на сракоблоці, але до чого тут українці!
показати весь коментар
05.01.2021 21:28 Відповісти
А зелені іплани били себе вухами по щоках та волали, що такого ніколи не буде. Ось це приклад хуцпи 100500-го левелу. Потвори млядські, тут вже треба кликати на допомогу містерів Кольта та Лінча.
показати весь коментар
05.01.2021 21:31 Відповісти
в России врачи бастуют, температура после спутника под 40. https://www.youtube.com/watch?v=XcireykYEFY
показати весь коментар
05.01.2021 21:35 Відповісти
Жизнь-штука ЕДИНСТВЕННАЯ...патриотов...и зубоскалов -не беспокоить!
показати весь коментар
05.01.2021 21:38 Відповісти
зебильная прокацапленая падаль реваншует.
показати весь коментар
05.01.2021 21:41 Відповісти
Не варто недооцінювати фармацептично-медичну мафію в нашій країні, тим більше, при нинішньому керівництві моз. Отримання дозволу на виготовлення російськоі вакцини означатиме майже офіційний дозвіл на підробку західних вакцин.
Вже писали,що досить буде лише переклеїти етикетки. Так і зроблять, як роблять роками на наших фармпідприємствах, недаремно, пишуть, що третина ліків, в кращому випадку, пустишки.
Тому допускаю, що в якомусь медзакладі, ви заплатите за німецьку вакцину, а отримаєте російську. Може й етикетки не будуть переклеювати, там щурі ще ті, найдуть варіанти, як нас надурити.
показати весь коментар
05.01.2021 21:50 Відповісти
Фармацевт из Висконсина испортил сотни доз вакцины, чтобы «спасти» людей от мутации ДНК. Бранденбурга обвиняют в том, что он специально испортил 57 флаконов с 570 дозами вакцины американской компании Moderna. Препарат необходимо хранить в холодильнике. Зная это, фармацевт достал флаконы и оставил их в комнате на двое суток.
Бранденбург рассказал следователям, что сделал это специально. По его словам, вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech небезопасны для людей. Фармацевт верит, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут вызвать мутацию в ДНК человека,А что на это скажете? 3я стадия проверки, через год, покажет.....????
показати весь коментар
05.01.2021 22:04 Відповісти
"Фармацевт верит, "
ну так само, як і ви вірите в те, що "руський мір" може сдєлать_харашо.
"могут вызвать мутацию в ДНК человека"
мутація у пост-совкових мутантів - то є нонсенс
показати весь коментар
05.01.2021 22:29 Відповісти
Все можливо
показати весь коментар
05.01.2021 23:08 Відповісти
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!"
показати весь коментар
05.01.2021 23:33 Відповісти
"Биолек" утверждает, что подал заявку на регистрацию вакцины в Украине еще 31 декабря. Источник: https://censor.net/ru/n3240472

Біолєк це лайно сепарське
показати весь коментар
05.01.2021 23:07 Відповісти
Вообще-то,Биолик в собственности какого-то кацапа.
показати весь коментар
05.01.2021 23:10 Відповісти
Все прекрасно .В киеве вакцинация набирает темпы. Это удовольствие стоит до 3 тыс.евро Впере и с песней!!
показати весь коментар
06.01.2021 00:14 Відповісти
Так набирає, але вакцинуються тільки американською. Навіть затяте "зажиддя".
показати весь коментар
06.01.2021 08:45 Відповісти
А може нам на користь буде, якщо всі поціновувачи руського міра - опзжоповці, їх прихилники, мураєвці, провакцінуються російською вакциною? Може після цього в декого з них мізки просвітлішають, а хтось полишить ряди електорату назавжди. Нехай вакцинуються Спутніком!
показати весь коментар
06.01.2021 00:38 Відповісти
це як сказати.
Вони ж припинять носити маски а значить розповсюдження піде з подвоєною силою
показати весь коментар
06.01.2021 12:26 Відповісти
Тільки купляти цю вакцину не за бюджетні кошти - хай саміплатять, або Медведчук= Новінський-Мураєв благодіниками для своїх виборців стануть
показати весь коментар
06.01.2021 00:40 Відповісти
Отрижка багатирева.
показати весь коментар
06.01.2021 01:49 Відповісти
кацапы-наглые скоты: ты их в двери, а они в окно лезут!
показати весь коментар
06.01.2021 03:27 Відповісти
Прошу підтримати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
показати весь коментар
06.01.2021 09:52 Відповісти
Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 240
показати весь коментар
06.01.2021 10:10 Відповісти
Навіть коли хйло вилізе зі свого бункеру (що означатиме, що їхня вакцина скоріше працює ніж ні), то все одно закуповувати її у ворога - це прирікати себе на ризик розповсюдження будь-якої біологічної загрози.
Те ж саме стосується і китайських препаратів
показати весь коментар
06.01.2021 12:25 Відповісти
Вот и посмотрим на деле: Слова и дела, Зеленского, шмаргаля, Степанова , Ляшка и прочих... На их патриотизм и обеспокоенность о здоровье украинского народа!! Почему -то я уверен , что регистрация этой фуфломецины в Украине , Уже давно подписана, а всё остальное всего лишь трюк оболванивания украинского народа!!
показати весь коментар
06.01.2021 13:54 Відповісти
И тут рашисты лезут, дай им любой повод так они сделают пропаганду из чего угодно...
показати весь коментар
06.01.2021 14:37 Відповісти
Засуньте заяву разом з цією вакциною собі в задницю,запроданці.
показати весь коментар
06.01.2021 14:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 