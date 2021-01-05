Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V". ДОКУМЕНТ

"Біолік" стверджує, що подав заявку на реєстрацію вакцини в Україні ще 31 грудня.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними запитами Адміністрація АТ "БІОЛІК" повідомляє, що 31.12.2020 р на адресу МОЗ України ми дійсно відправили ​​Заявку про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінованої векторної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії, МОЗ РФ", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

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Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.