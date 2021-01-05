Від початку доби 5 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

На Донбасі, уздовж лінії розмежування впродовж цієї доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

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