Від початку доби 5 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС
На Донбасі, уздовж лінії розмежування впродовж цієї доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Уздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".
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показати весь коментар05.01.2021 18:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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