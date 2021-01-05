Кабмін виділив з резерву 20 млн грн на допомогу постраждалій від землетрусу Хорватії

Кабінет Міністрів України виділив 20 млн грн на надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія у зв'язку з землетрусом, що стався в цій країні.

Це рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду у вівторок, 5 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Уряд прийняв рішення виділити Міністерству закордонних справ 20 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, землетрус у Хорватії стався 29 грудня. Підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема, міста Петрина і Сисак. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.

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