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Кабмін виділив з резерву 20 млн грн на допомогу постраждалій від землетрусу Хорватії

Кабмін виділив з резерву 20 млн грн на допомогу постраждалій від землетрусу Хорватії

Кабінет Міністрів України виділив 20 млн грн на надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія у зв'язку з землетрусом, що стався в цій країні.

Це рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду у вівторок, 5 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Уряд прийняв рішення виділити Міністерству закордонних справ 20 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, землетрус у Хорватії стався 29 грудня. Підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема, міста Петрина і Сисак. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.

Читайте також: Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом

Автор: 

землетрус (179) Кабмін (14150) допомога (8430) Хорватія (301)


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Топ коментарі
+8
Сама бідна країна Європи вирішила допомогти не дуже бідній європейській країні, а наші пенсіонери вмирають від недоїдання і відсутності коштів на просте лікування.
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05.01.2021 19:40
+5
...согласен на моральную компенсацию - посмотреть на зеленое шимпанЗЕ, торчащее на колу на Майдане...
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05.01.2021 19:38
+5
ви їх туди клали, щоб роздавати?
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05.01.2021 19:42
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ну да, ну да
пошел я нахер
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05.01.2021 19:23 Відповісти
А українцям яка буде допомога ,після Зелятруса 2019 р. !!!)))
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05.01.2021 19:30 Відповісти
Зелятрус триває досі і прогресує !!!)))
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05.01.2021 19:31 Відповісти
...согласен на моральную компенсацию - посмотреть на зеленое шимпанЗЕ, торчащее на колу на Майдане...
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05.01.2021 19:38 Відповісти
неплохой домик можно за 20 лямов прикупить в Хорватии..) или уже?
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05.01.2021 19:40 Відповісти
Сама бідна країна Європи вирішила допомогти не дуже бідній європейській країні, а наші пенсіонери вмирають від недоїдання і відсутності коштів на просте лікування.
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05.01.2021 19:40 Відповісти
А нам тарифы, чтобы помочь хорватам.
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05.01.2021 19:43 Відповісти
ви їх туди клали, щоб роздавати?
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05.01.2021 19:42 Відповісти
Всё зелёное не на вижу
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05.01.2021 20:32 Відповісти
И огурцы?
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05.01.2021 21:19 Відповісти
А можно свою долю из этой помощи забрать?
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05.01.2021 21:20 Відповісти
Брату треба помогчи.
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05.01.2021 23:24 Відповісти
да плевать они хотели на нас всех,своровал с бюджета день прожили с кабинета не вынесли люди и хорошо ,можно дальше всем нам лапшу на уши вешать,и подворовывать наши деньги из бюджета.
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06.01.2021 08:32 Відповісти
Дауны,а почему Вы своим людям не помогаете,снова очко подставляете вашим европейским так называемым партнёрам,Вы уже весь ущерб выплатили людям деньги в Луганской области после пожаров?И это я только один случай назвал.
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06.01.2021 08:30 Відповісти
Ну у нас народ ВТОРАЯ НЕФТЬ....Платежки в ДРА раза выросли....За доставку газа (за воздух) платим....Вот умеет Зеленский воровать масштабно - не то что Янукович....
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06.01.2021 10:45 Відповісти
 
 