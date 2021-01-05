Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Львові в рамках спецоперації Служби безпеки України було вилучено партію героїну вагою понад 1 тонну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У повідомленні зазначається: "За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітникам СБ України вдалось задокументувати протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання з числа громадян Туреччини.
Зокрема, останні організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту у грудні минулого року. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.
Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.
За результатами проведених заходів оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, під час фасування наркотиків в орендованих складських приміщеннях. Надалі наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу нібито під виглядом дипломатичного вантажу. Цього ж дня в обласному центрі було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2,3 мільярди гривень. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.
У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників, задіяних у наркобізнесі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.
Спецоперація із викриття протиправної діяльності проводилась оперативниками та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння Державної митної служби України".
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г. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза.
г. https://censor.net/ru/news/3239143/vstrecha_sovetnikov_normandskoyi_chetverki_seyichas_ne_sostoitsya_zelenskiyi
"Встреча советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе должна была состояться в декабре. Однако по разным причинам сейчас она не состоится. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - пояснил он.
- Идиотское наследие бюрократического языка? Или такая нерешительность правоохранителей?
Таке не пробачається )))
Ні херенька така собі партія Найбільша партія наркотиків як за об ємом так і за вартістю за всю історію незалежної України.
Запрошують до співпраці )))
Оставили Львов на праздник без герыча.
Мухаммад сказал про алкоголь и забіл про наркоту, включая табак