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Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові в рамках спецоперації Служби безпеки України було вилучено партію героїну вагою понад 1 тонну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітникам СБ України вдалось задокументувати протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання з числа громадян Туреччини.

Зокрема, останні організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту у грудні минулого року. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.

Читайте також: Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За результатами проведених заходів оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, під час фасування наркотиків в орендованих складських приміщеннях. Надалі наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу нібито під виглядом дипломатичного вантажу. Цього ж дня в обласному центрі було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2,3 мільярди гривень. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників, задіяних у наркобізнесі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

Спецоперація із викриття протиправної діяльності проводилась оперативниками та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння Державної митної служби України".

Також читайте: Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ. ВIДЕО

Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ 01
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ 02
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ 03
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ 04
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ 05

Автор: 

Львів (3090) наркотики (1457) СБУ (12925)


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Топ коментарі
+52
эксперт-хранитель...наивысшей категории (преЗЕдент))))
Партию героина весом более 1 тонны на сумму 2.3 млрд грн изъяли во Львове, - СБУ - Цензор.НЕТ 664

..
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05.01.2021 19:38
+33
Партию героина весом более 1 тонны на сумму 2.3 млрд грн изъяли во Львове, - СБУ - Цензор.НЕТ 3867преЗЕдент будет рад
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05.01.2021 19:35
+31
Хорошая работа!
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05.01.2021 19:30
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Сумніви беруть, чи не "качка"? Була б не першою від фСБ(у), та й на світлинах продукти харчування бачу, героїну НЕ бачу.
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05.01.2021 20:41 Відповісти
Та й взагалі алогічний пасаж про "дипломатичний вантаж" вперто ********* на думку, що це чергова імітація і блазнювання від фСБ(у).
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05.01.2021 20:46 Відповісти
Эрдоган напрягся.
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05.01.2021 20:52 Відповісти
Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанной наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки, а что бы делали если за товаром приехал бы вова или андрей?
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05.01.2021 20:53 Відповісти
а чєм тіпєрь зілєнскаму в офєсє калоцца?
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05.01.2021 20:57 Відповісти
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5341
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05.01.2021 21:00 Відповісти
Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 9683
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05.01.2021 21:02 Відповісти
Ого!
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05.01.2021 21:03 Відповісти
"мрией" надо было перевозить. под видом масок. как обычно - "в аэропорту самолёт встречали,- ... и другие официальные лица из "эпицентра" " ))
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05.01.2021 21:10 Відповісти
То, вочевидь, авакідзе хотів заслати откупного герича зєльоному нєлоху-пісюну, щоб все було лєгітімно, па-кашерному. Прийшлось зі своїх запасів розкошелитись...
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05.01.2021 21:11 Відповісти
Не думал, что в Украине на ярд гривен наркоты в одном месте может лежать.
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05.01.2021 21:11 Відповісти
ну якщо під гарантію оточення не лоха, то чому і ні?
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06.01.2021 11:23 Відповісти
А где приписка, "тасс уполномочен заявить!"?
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05.01.2021 21:23 Відповісти
А можно ссылку на источник)) Гони еще, кацапчики отличные фантазеры. или все таки в Нью Йорк Таймс прочитал. Бестолочь!
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05.01.2021 22:17 Відповісти
Спасибо, ухохотались.😂 Здесь, на северо-западе от Мариуполя, Мангуш что ли? Или Володарское? О, там есть длинные здания. Свинюшник или коровник?😅 Представляю как они на вертолете прямо в говно высаживаются.👏
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05.01.2021 22:39 Відповісти
ах так вот теперь все пазлы сложились как г+г

г. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза.

г. https://censor.net/ru/news/3239143/vstrecha_sovetnikov_normandskoyi_chetverki_seyichas_ne_sostoitsya_zelenskiyi

"Встреча советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе должна была состояться в декабре. Однако по разным причинам сейчас она не состоится. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - пояснил он.
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05.01.2021 21:15 Відповісти
Ловите наркоманов!
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05.01.2021 21:15 Відповісти
На героин локдаун не распространяется. Нет его в списке !
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05.01.2021 21:22 Відповісти
Прошлый раз , в Одессе от 54 кг кокса осталось 45 , Осел правда после этого развил бурную деятельность в видосиках , я не на что не намекаю , чистое совпадение . Этот раз тонну нашли , сколько ж там сразу было и что теперь Осел с ОПОЙ исполнять будут.
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05.01.2021 21:26 Відповісти
Более тонны! На сколько тонн больше не уточняют!!!
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05.01.2021 21:31 Відповісти
Читай весь ттекст, а нне только заголовок- "1035 кг"
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05.01.2021 21:34 Відповісти
1035 - статью прочтите, не только заголовок
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05.01.2021 21:35 Відповісти
шутки не проходят после праздников?
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05.01.2021 21:42 Відповісти
А может 3150 было все таки , Баканов большой любитель цифры переставлять местами.
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05.01.2021 21:43 Відповісти
5310
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06.01.2021 14:12 Відповісти
Поймали на горячем-с тонной героина, а только " Решается вопрос о сообщениИ задержанным о подозрении в совершении преступления." - То есть могут и не сообщить о подозрении?Решают - сообщать или не сообщать? Или подозревать или не подозревать?
- Идиотское наследие бюрократического языка? Или такая нерешительность правоохранителей?
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05.01.2021 21:31 Відповісти
сейчас идет процедура заноса бабла от заинтересованных лиц. а потом вопрос порешается или нет.
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06.01.2021 11:03 Відповісти
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05.01.2021 21:32 Відповісти
а андрюша-доля в доле?
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05.01.2021 21:33 Відповісти
Тонна героина!!!
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05.01.2021 21:37 Відповісти
Перепакуйте и на *********! (РФ занимает 1 место в мире по потреблению героина).
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05.01.2021 21:45 Відповісти
РФ точно такой же гонит через Питер на ЕС! Ще з часів "славетного" Собчака та його помічника по гуманітарним питанням Пукіна. Афганский герыч по двум основным каналам поступает в ЕС , через РФ и Турцию, причем представитель фамилии турецких героиновых магнатов когда-то учился в Киеве в Кимо. Мехмет его зовут а фамилию не напишу) Одесса транзитный порт это дорого для Украины.
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05.01.2021 22:22 Відповісти
бубочке везли
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05.01.2021 21:49 Відповісти
навпаки - повз нього провезли )))
Таке не пробачається )))
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06.01.2021 13:42 Відповісти
Хлопцам из СБУ -премию в проц.,как Витренко.С Европы - бонус за защиту от яда,если нет то отпустить - хай іде далі..плюс нашу озабоченность...
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05.01.2021 22:05 Відповісти
Не удивлюсь, если через время мы узнаем, что весь порошок мыши сьели.
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05.01.2021 22:18 Відповісти
снюхали
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06.01.2021 18:24 Відповісти
Зеля не успів занюхати? будуть відосіки сумні.... й плаксиві.
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05.01.2021 22:23 Відповісти
Ну з дітями "нє получилось" і що? В резерві комерційної реклами у нього ще симпатичні білі пацючки (домашні улюбленці) та хтиві ***** (секс). Це буде весело і життєрадісно! Хоча ... "пающіє труси" вже були на День Незалежності "на бронєпоєздє"... Так що виходить у Зе "в резерві" залишились тільки міші, кріси, панди і зайчики (тьфу! вже були зайчики разом з ******* "на бронєпоєздє") ... Є ще варіанти. Американська Гільдія Кіноакторів тепер на Оскар розглядає тільки фільми в яких є підараси, лєзбіянки, нєгри, інваліди і розумово неповносправні. От тут у ЗЕ "полє непаханное". ...
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05.01.2021 22:35 Відповісти
....пусть я буду какашка) но Станиславский сказал Не верю)..... 100000000 лямов баксов просрать это как минимум отстрел во Львове Одессе и Киеве, фантастично сколько проходило и проходит груза в реале, притом какое количество спецов разных стран сейчас работают из Украине по политике и не где не протекало. это операция переплюнула антиВагнеровцев. это луцкий террорист и фильм Земляне серия 2 +)))
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05.01.2021 22:41 Відповісти
будь какашкой, возражать не буду.., еще определенно замечаю, даже намека на мозги нет.... ужас!!
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06.01.2021 01:04 Відповісти
Граждане Турции создали транснациональную героиновую корпорацию...,странно,а я по глупости своей думал что это Аргентинское танго Патрушева из Колумбии...
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05.01.2021 22:45 Відповісти
Колумбія по кокаїну спеціалізується ...
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05.01.2021 23:06 Відповісти
Во Львове в рамках спецоперации Службы безопасности Украины была изъята партия героина весом более 1 тонны Источник: https://censor.net/ru/n3240483

Ні херенька така собі партія Найбільша партія наркотиків як за об ємом так і за вартістю за всю історію незалежної України.
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05.01.2021 23:05 Відповісти
Колумбия отдыхает. Вот это реально первое достижение Зепрезидента. Аж "гордость" подступает к горлу.
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05.01.2021 23:18 Відповісти
Шось за останні дні дуже всіх "ловлять"... А не показуха то всьо ?!
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05.01.2021 23:44 Відповісти
Упс... Схоже хтось не отримає нову порцію в вену - не очікуйте від цього "когось" відосиків найближчим часом)
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06.01.2021 00:50 Відповісти
Прохання до журналістів Цензор. Правильно було б, щоб Ви відслідковували подальшу долю цієї партії наркотиків. Щоб наркотики не пропали в невідомому напрямку, щоб не перетворились на "муку" в мішках, щоб в кінці історії спалювали саме героїн, а не "муку" в мішках. Бо ми часто бачимо початок історії, а кінець губиться в інших топ новинах. Я про те, щоб ці наркотики не пішли в реалізацію тими людьми, хто бореться з наркотиками. Дякую за Вашу працю. Ви недаремно вийшли в ТОП.
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06.01.2021 01:16 Відповісти
Во что превратили Украину?! Героин тоннами, Колумбия отдыхает.
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06.01.2021 01:37 Відповісти
главная кондитерская бубочка осталась без своего агар-агара.
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06.01.2021 03:08 Відповісти
2.3 миллиарда гривен))) его что продадут, предотвратили ущерб или это экономия?
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06.01.2021 04:52 Відповісти
Просто слегка укоротили доходы наркоторговцев! А что, не нравится?
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06.01.2021 06:56 Відповісти
ага.... реклама )))
Запрошують до співпраці )))
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06.01.2021 13:44 Відповісти
Должны то арестовать человек сто ,но как всегда у нас картель состоит из трех человек !
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06.01.2021 08:37 Відповісти
*****!
Оставили Львов на праздник без герыча.
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06.01.2021 09:03 Відповісти
А ходять по Львову з трубочкою в носі, а товара "неє"
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06.01.2021 11:26 Відповісти
Ну вот есть же чем заняться,а то ловят курильщиков конопли...И сажают в тюрьму не понятно токо за что....В стране тоннами героин распространяется....
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06.01.2021 09:56 Відповісти
Здається локдаун відмінять, товар пропав.
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06.01.2021 11:25 Відповісти
Все таки цікаво, де його будуть "знищувати"? На Банківській з "соснами" чи на дачі в Конча-Заспі?
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06.01.2021 11:28 Відповісти
Всьо! Туристам вже нічого їхати у Лемберг.
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06.01.2021 11:33 Відповісти
Чим тепер бубочці харчуватися?
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06.01.2021 11:58 Відповісти
Пригадуєте притчу про Фому невіруючого, от і я про це. Щось дуже виглядає дивно. Не чути після контрольованої поставки арештів на одеській митниці і прикордонному загоні, транзитерів, замовників складів, а знайшли якигось турків. Ще більше насторожує те, що "товар" на мільярди валяється як мішки з комбікормом для худоби чи домашніх тварин без "належної охорони" і без львівських "смотрящих" та їх бійців. Складається враження, що ті специ Боканова самі замовили таку партію для отримання "великої перемоги" у запеклій битві з наркотрафіками., бо коли б дійсно товар мав йти в до Європи, то його (згідно методології розробок та реалізації) мали б "брати" при перетині кордону або при передачі єврозамовникам. Не вірю, буду радий, коли помилився.
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06.01.2021 12:48 Відповісти
В такую партию многие бы хотели вступить по колено.
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06.01.2021 13:24 Відповісти
Вєлічнєйший вже взяв цю партію під особистий контроль?
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06.01.2021 13:51 Відповісти
Зеля герыч не ширяет бо тот не кошерные мусульмане бадяжат , другое дело кокс, там по принципу свинья потёрлась боком об синагогу и сало стало кошерным, но наркодиллеры тоже не пальцем деланные и знают шо валодзя изевичь духом слаб ибо к порошку падок и через Украину кокс не возят, по этому и приходится у в глазок к путину заглядывать бо у того эксклюзив из Венесуэлы.
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06.01.2021 14:43 Відповісти
зеленский подкинул пэдрошенковскому лохторату, на этот раз не в штаны
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06.01.2021 15:24 Відповісти
это же на корпоративы
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06.01.2021 18:23 Відповісти
зеля перешел на героин?
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06.01.2021 18:25 Відповісти
ай-яй усі різдвяні смаколики у львівян забрали
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06.01.2021 19:29 Відповісти
Ошибочка вышла, перестарались - груз предназначался для Офиса Президента. Как теперь поправить имидж?
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06.01.2021 20:48 Відповісти
Надписи на арабском?
Мухаммад сказал про алкоголь и забіл про наркоту, включая табак
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07.01.2021 11:02 Відповісти
И спецрейсом передали главзебанату и шобле жидовской. (земудака ********* комент удалять - правда про нарикаглав зебила глаза колет)))))...)
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07.01.2021 23:24 Відповісти
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