Партію героїну вагою понад 1 тонну на суму 2.3 млрд грн вилучили у Львові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові в рамках спецоперації Служби безпеки України було вилучено партію героїну вагою понад 1 тонну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітникам СБ України вдалось задокументувати протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання з числа громадян Туреччини.

Зокрема, останні організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту у грудні минулого року. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.

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За результатами проведених заходів оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, під час фасування наркотиків в орендованих складських приміщеннях. Надалі наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу нібито під виглядом дипломатичного вантажу. Цього ж дня в обласному центрі було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2,3 мільярди гривень. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників, задіяних у наркобізнесі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

Спецоперація із викриття протиправної діяльності проводилась оперативниками та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння Державної митної служби України".

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