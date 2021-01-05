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ЦВК звернулася до Луганської та Донецької ОблВЦА з питанням про можливість проведення місцевих виборів на окремих територіях цих областей

ЦВК звернулася до Луганської та Донецької ОблВЦА з питанням про можливість проведення місцевих виборів на окремих територіях цих областей

Центральна виборча комісія звернулася у вівторок до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ОблВЦА) щодо надання не пізніше 12:00 15 січня висновків про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ЦВК.

У повідомленні зазначається: "Під час засідання 5 січня Комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 12 години 15 січня 2021 року висновків щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року Комісія на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.

Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено. А відтак – виборчі права громадян не реалізовані.

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У звʼязку з цим Комісія зазначила, що у разі можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів на окремих територіях вказаних областей в останню неділю березня 2021 року Комісія повинна ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року не пізніше 17 січня 2021 року.

Натомість законами України Комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Разом з тим, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Тому з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України Комісія ухвалила відповідне звернення до Донецької та Луганської ОДА – ОблВЦА".

Автор: 

місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) військово-цивільна адміністрація (90)


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Топ коментарі
+13
Це знову йдуть провоктивні вкиди зондаж.
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05.01.2021 19:45
+11
Вибори це громадянське право громадян України !! А ви певні що вата Даунбаса ,це громадяни України ???))))
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05.01.2021 19:44
+5
А звери из зоопарков страны тоже голосуют? Почему нет?
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05.01.2021 19:46
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Ім нема коли ,вони Бубочку за таріфи смітають .....віртуально!!!)))
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05.01.2021 19:45 Відповісти
Які питання?
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05.01.2021 19:46 Відповісти
питання в тому якого фарбованого рига чи зажопніка вчергове вибере собі бидло в погоничі.
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05.01.2021 22:00 Відповісти
уже был, да.
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05.01.2021 19:47 Відповісти
Вже дореферендились.
ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей - Цензор.НЕТ 1854
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05.01.2021 19:51 Відповісти
ЦВК звернувся до Луганської та Донецької ОблВЦА з питанням про можливість проведення місцевих виборів на окремих територіях цих областей - Цензор.НЕТ 3367
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05.01.2021 20:34 Відповісти
Вибори це громадянське право громадян України !! А ви певні що вата Даунбаса ,це громадяни України ???))))
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05.01.2021 19:44 Відповісти
Вата Бамбаси-це громадяни неіснуючої вже держави що ментально застрягли в минулому сторіччі та проживають на території України.
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05.01.2021 22:05 Відповісти
Це знову йдуть провоктивні вкиди зондаж.
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05.01.2021 19:45 Відповісти
Який там зондаж.Це знамениті цензорівські майстри заголовків.
https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20511-na-donechchini-u-10-teritorialnikh-gromadakh-mistsevi-vibori-25-zhovtnia-ne-vidbudutsia На Донеччині у 10 територіальних громадах місцеві вибори 25 жовтня не відбудуться
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05.01.2021 21:17 Відповісти
А звери из зоопарков страны тоже голосуют? Почему нет?
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05.01.2021 19:46 Відповісти
Вони вже там наобирали.
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05.01.2021 19:48 Відповісти
А что русских окупантов вывели и границу передали под контроль ВСУ, или я шото пропустил? Какие выборы, может лучше сразу Референдум провести ? Любые выборы на окупированой территории это государственная измена.
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05.01.2021 20:03 Відповісти
Мова йде про підконтрольні Україні території, читайте уважно.
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05.01.2021 20:06 Відповісти
а там всі за жопоблок.....вотчина Бойка ..та Шахова
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05.01.2021 21:14 Відповісти
Їх право.
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05.01.2021 21:18 Відповісти
Речь идет об укрупненных громадах, прилегающих к линии фронта (по их заверениям), куда явно будут избраны зажопники и ничего хорошего из этого не выйдет. Но под шумок, по договоренности ***** с плесенью могут пропихнуть и часть оккупированных территорий под тех же рыгов. От беспринципного недоумка можно ждать любой пакости.
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05.01.2021 22:39 Відповісти
Відповідь буде, що нема можливості провести вибори. Так що не кипішуйте тут сильно.
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05.01.2021 20:05 Відповісти
Це шо , типо путен нагнул зиленскава , чи як ?
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05.01.2021 20:07 Відповісти
це так шо не в окупованому ордло, а ті райони шо межують з лінією зіткнення
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05.01.2021 20:26 Відповісти
Скорее наоборот.
В отдельных районах Украины выборы придержали чтобы провести вместе с оккупированными территориями. Заломили кацапам цену за это. Кацап эту цену не потянул. Решили собираются проводить без ОРДЛО. Ну, или пугают Москву.
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05.01.2021 23:18 Відповісти
Избирательное право - это когда вдумчиво и рассудительно выбирают своего представителя на определенный срок, а не орут по пьяни про колбасу на закусон за 2.20 от Путина..
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05.01.2021 20:19 Відповісти
Відволікання уваги охлосу...
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05.01.2021 20:38 Відповісти
Бахмут, Волноваха, Костянтинівка, Авдіївка... і до ворожки не ходи - відомо кого оберуть. Медведчуку підмога буде у ВР. (((
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05.01.2021 21:03 Відповісти
а десь обрали інших? майже всюди ригі
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05.01.2021 21:22 Відповісти
Та ото ж...(((
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05.01.2021 21:56 Відповісти
Выборы местные. Рыги, не рыги, какая разница. Местные землю делить будут.
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05.01.2021 23:20 Відповісти
Мало у нас в верховной раде зажопников,нужно ещё на Донбассе их к власти привести.Идиоты.
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05.01.2021 21:50 Відповісти
Путлер торопит всех гнид в Украине провести выборы на неоккупированных територияхя, в надежде хотя бы там привести к власти зажопников.
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05.01.2021 22:02 Відповісти
Це до тергромад, які тягнули з їх виникненням
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06.01.2021 04:09 Відповісти
які вибори хочуть кастрати. Спочатку закон про колаборантів"
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06.01.2021 11:00 Відповісти
 
 