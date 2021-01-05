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Новини Убивство Шеремета
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Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков

Слідчі дії у зв'язку з можливим
Фото: МВД

Українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший обсяг матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам у Харкові міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У грудні-місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора (4 січня - ІФ) у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета. Ці матеріали ми тоді прийняли. У нас здійснено цілу низку міжнародно-правових доручень відтоді", - сказав Аваков.

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"Буде домовлено про деякі слідчі дії вже зараз, у січні-місяці, на території Європи", - додав міністр.

Він зазначив, що слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи. "Ми отримали в руки досить багато документів, наразі їх вивчають", - сказав Аваков.

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Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Білорусь (7966)


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Топ коментарі
+41
А выпустить невинно сидящего Рифа нет желания? Гнида.
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05.01.2021 19:49
+37
И какую ответственность понесут министр и **********, когда окажется, что три человека были арестованы и провели сроки в СИЗО незаконно?
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05.01.2021 19:50
+23
Тут совпало желание Авакова остаться у власти, трусость главного "пострадавшего" и желание последнего отомстить ветеранам и волонтерам за его публичное унижение во время вояжа в Париж. Когда сорвались его заготовочки по сдаче страны.
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05.01.2021 19:54
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Если он не смотрел "буратину" не догонит ,кто такой дуремар
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05.01.2021 23:20 Відповісти
первым - держи вора - кричит...хто? отож...
если б не было личной заинтересованности и личного позора с презентацией )))) еще можно было бы слегка поверить бе-бе-бе-шнику - полиглоту)))... но нет!
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05.01.2021 20:39 Відповісти
Аваков хочет сохранить в тайне того кому было поручено убрать Шеремета.
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05.01.2021 21:34 Відповісти
это уже "теплее"
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05.01.2021 21:43 Відповісти
А почему раньше не было этой версии у авакова, а очень просто, тогда комуняка лука был по корешам с нашими властными люлями, вплоть до того, что готовы были засадить совершенно невинных, патриотов Украины.
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05.01.2021 20:46 Відповісти
Они же рассказывали об арийской теории Антоненко, который из нацистских соображений убил Шеремета. А чего же Аваков и Геращенко не писали о белорусском варианте? Его не было или это был сюрприз на 2021 год, как вишенка на торте?
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05.01.2021 21:32 Відповісти
Я так розумію що тут тільки дописувачі а не спостерігачі. Оприлюднено було візуальне спостереження камер. І мля до цього часу ні в кого не виникало сумнівів щодо будови нижньої щелепи Антоненка??? І як до бісової матері вона змогла з трикутної стати квадратною в частині з'єднання з нерухомою частини голови!
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05.01.2021 20:53 Відповісти
на території Європи? континенту *****?
й*баний чорт!!
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05.01.2021 21:06 Відповісти
С английского королевского профессора по походке начинай.
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05.01.2021 21:08 Відповісти
Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков - Цензор.НЕТ 9983
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05.01.2021 21:14 Відповісти
Авакян заврался в конец, но не хочет терять своё величество и говорит, что они в МВД знают значительно больше, чем им могут открыть или рассказать другие. Вобщем Антоненко, Дугарь и Кузьменко виноваты.
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05.01.2021 21:18 Відповісти
А до чого тут українські патріоти та волонтери?!
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05.01.2021 21:23 Відповісти
І довго ви триматимете Рифа у в'язниці ?
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05.01.2021 21:47 Відповісти
" Следственные действия на территории Европы"? По поводу подготовки к покушению на Шеремета? Может просто кому-то в Куршавель захотелось за наши налоги?
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05.01.2021 21:57 Відповісти
Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков - Цензор.НЕТ 4920
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05.01.2021 22:10 Відповісти
зараз в рюкзаковича швиденько знайдуться свідчення та файли, що саме Антоненку і замовили цього злощасного Ширпотреба .так хоче фсб, це очевидно.
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05.01.2021 22:33 Відповісти
То есть живьём его никто давно не видел.
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05.01.2021 22:37 Відповісти
А почему Мендель Авакова до следственного эксперимента делает заявления о виновности украинских арестованных по этому делу? Ведь это дело о заказчиках, т е отдельное от дела об т н исполнителях... И даже если инфа они снова разглашают неоконченныое следствие - причем Прессекретарем .МИНИСТЕРА.
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05.01.2021 22:49 Відповісти
когда мвд возглавляет мафиозо, глупо ждать законность в такой стране
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06.01.2021 01:33 Відповісти
Не забуть взяти Зеленського, коли будете їхати на територію Європи.
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06.01.2021 01:40 Відповісти
#аваков_чорт
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06.01.2021 06:12 Відповісти
главное братьев отмазать.
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06.01.2021 06:39 Відповісти
Я так розумію ФСБ допомагає своїй агентурі яка при владі.
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06.01.2021 06:48 Відповісти
А чого тільки на території Європи? Давай всесвітній масштаб! Чим далі вліз, тим довше вилазити.
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06.01.2021 07:22 Відповісти
Це сказав слідчий у якого в провадженні справа? Чи це сказав делитант в поліцейських справах, але заправний інтригант полвітичних закруток на підтнцьовці у малоросів? Яке Аваков має відношенняч, чи КПК вже дурня? Вже отримав слідчий команду поставити два-три запитання: чи могли спецслужби натяти когось в Україні, чи відомі імена і ВСЬО! Виходить, що давно знали і нічого не робили, розслідували справи окремо одна від одної, а потрібно було об'єднати і відпрацювати всі версії. Якщо так зроблять - то вийдуть за посадку невинних на себе. Так воно пізніше і станеться, бо вже фактично пройшло два ганебних роки малороства України.
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06.01.2021 09:00 Відповісти
а на территории США уже в феврале.
хорош Рифмастера мордовать и дело из члена высасывать!
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06.01.2021 09:08 Відповісти
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