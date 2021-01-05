Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков

Українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший обсяг матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам у Харкові міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У грудні-місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора (4 січня - ІФ) у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета. Ці матеріали ми тоді прийняли. У нас здійснено цілу низку міжнародно-правових доручень відтоді", - сказав Аваков.

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"Буде домовлено про деякі слідчі дії вже зараз, у січні-місяці, на території Європи", - додав міністр.

Він зазначив, що слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи. "Ми отримали в руки досить багато документів, наразі їх вивчають", - сказав Аваков.

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Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.