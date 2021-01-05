Китай не впускає в країну фахівців ВООЗ, що їдуть розслідувати причини виникнення коронавірусу, - Гебреєсус

Група експертів ВООЗ вирушила в КНР, щоб з'ясувати, яким чином там виник коронавірус COVID-19, але зіткнулася з бюрократичними складнощами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Упродовж останньої доби члени міжнародної наукової команди щодо COVID-19 покинули рідні країни і вирушили в Китай", - повідомив він.

"А сьогодні нам повідомили, що китайські офіційні особи ще не видали всі дозволи, необхідні для прибуття нашої команди в КНР", - продовжив глава ВООЗ.

За його словами, двоє вчених дізналися про ці проблеми, коли вже були в дорозі, а інші - в останній момент не змогли вилетіти в Китай.

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Водночас, гендиректор ВООЗ отримав від китайської сторони запевнення про те, що всі дозволи буде незабаром видано.

Вважається, що коронавірус почав поширюватися серед людей наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Досить швидко інфекція поширилася майже по всій планеті.

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