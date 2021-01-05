Китай не впускає в країну фахівців ВООЗ, що їдуть розслідувати причини виникнення коронавірусу, - Гебреєсус
Група експертів ВООЗ вирушила в КНР, щоб з'ясувати, яким чином там виник коронавірус COVID-19, але зіткнулася з бюрократичними складнощами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава організації Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Упродовж останньої доби члени міжнародної наукової команди щодо COVID-19 покинули рідні країни і вирушили в Китай", - повідомив він.
"А сьогодні нам повідомили, що китайські офіційні особи ще не видали всі дозволи, необхідні для прибуття нашої команди в КНР", - продовжив глава ВООЗ.
За його словами, двоє вчених дізналися про ці проблеми, коли вже були в дорозі, а інші - в останній момент не змогли вилетіти в Китай.
Водночас, гендиректор ВООЗ отримав від китайської сторони запевнення про те, що всі дозволи буде незабаром видано.
Вважається, що коронавірус почав поширюватися серед людей наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Досить швидко інфекція поширилася майже по всій планеті.
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Общее число смертей (за все время) от коронавирусной инфекции в России составляет 59 506 человек
Ну шо, эфиоп, у хозяев деньги закончились, теперь велено узкоглазых товарищей прижать, обвинить их в искусственном происхождении ковида и слупить с китайцев бабла в качестве компенсации за убийство экономики?
В Китае очечки на носу поправили (чтобы лучше слышать), воззрились на эфиопа с искренним недоумением, на всякий случай еще раз пересчитали свои китайские ядрен-батоны и даже не стали посылать эфиопа на его историческую родину, в Аррику.
От МОЗ можно ждать всео, особенно, от вирусологов, способных занести вирус,
потом его картинно "найти".
Проверятели кхеровы . . .