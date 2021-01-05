Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме "за діджиталізацію"

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Артема Лезіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства культури й інформаційної політики.

"5 січня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Лезіна Артема Сергійовича заступником міністра культури й інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано в повідомленні.

Лезін закінчив КПІ, отримавши ступінь магістра комп'ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління digital-проєктами і впровадження цифрових інновацій у корпоративній сфері.

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