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Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме "за діджиталізацію"

Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Артема Лезіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства культури й інформаційної політики.

"5 січня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Лезіна Артема Сергійовича заступником міністра культури й інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано в повідомленні.

Лезін закінчив КПІ, отримавши ступінь магістра комп'ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління digital-проєктами і впровадження цифрових інновацій у корпоративній сфері.

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Автор: 

Міністерство культури (762) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+6
Наверно был админом на порносайте?
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05.01.2021 23:16
+6
классика жанра. тема его трускавецкой диссертации "Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность", до диджиталицации - "Бабушка надвое сказала" ))
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05.01.2021 23:22
+5
в "Танки" играл
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05.01.2021 23:32
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Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами? Например?
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05.01.2021 23:13 Відповісти
в "Танки" играл
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05.01.2021 23:32 Відповісти
Вже має 2 рівень !!!)))
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05.01.2021 23:38 Відповісти
Привет хотел поздравить и смайл с рабочего стола отправить, но не выходит
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05.01.2021 23:57 Відповісти
Десять років вчив слово "діджиталізація" і ще рік вчився писати це слово у Ворді.
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06.01.2021 01:26 Відповісти
Наприклад,на Цензорі соромляться казати,що це дружок шестьорки Коломойського.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/novim-zastupnikom-ministra-kulturi-tkachenko-stav-kolishnij-menedzher-1-1.html Новим заступником міністра культури Ткаченка став колишній менеджер «1+1»

(ніякого кумівства і армійських товаришів).
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06.01.2021 07:43 Відповісти
Никакого опыта он не имеет и ничего не делал.
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05.01.2021 23:15 Відповісти
Наверно был админом на порносайте?
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05.01.2021 23:16 Відповісти
Ты думаешь это просто?
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05.01.2021 23:32 Відповісти
Без понятия, но я не уверен что такой квалификации, достаточно для занятия подобной должности!
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05.01.2021 23:48 Відповісти
ну если квалификации игрока хером на.... Продолжать?
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06.01.2021 00:04 Відповісти
Цікаво, ви маєте на увазі технічну сторону питання чи морально-етичну?
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06.01.2021 09:03 Відповісти
Сам на порносайтах не сижу, но знакомый рассказывал, что юзабельность у тех сайтов намного выше, чем у госпомоек, в которых черт ногу сломает.
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06.01.2021 11:17 Відповісти
Вселякі потвори плодяться як ********** !!))
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05.01.2021 23:20 Відповісти
классика жанра. тема его трускавецкой диссертации "Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность", до диджиталицации - "Бабушка надвое сказала" ))
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05.01.2021 23:22 Відповісти
Боже, я представляю, как разрывались пердаки небайдужих граждан, если бы такую новость опубликовали 3 года назад.
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05.01.2021 23:23 Відповісти
Бигус бы видосик снял.
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05.01.2021 23:33 Відповісти
Опыт работы в корпоративной сфере! Офигенный специалист! Еще один нас сделает. Когда у них уже закончится эта лавка запасных профанов?!!
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05.01.2021 23:23 Відповісти
Сам не знаю этого человека. Вот хотел спросить а чем Вас смутил его опыт работы в корпоративной сфере?
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05.01.2021 23:28 Відповісти
Думаю как раз два явных достоинства Лезина это КПИ и 11 лет в корпоративном секторе. Многие наверное пересекались по работе с молодыми компаниями в диджитале - там умеют работать и зарабатывать, и это еще имидж Украниы в международной айти сфере - он достойный. Вот если бы он 11 лет в госс.структуре пропработал чувак то тут вопросов больше.
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05.01.2021 23:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/246395 Україна нічого технологічно не випускає. нас жодної компанії немає.подібної до японської.А там сотні компаній.які різну техніку випускають.
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05.01.2021 23:47 Відповісти
По пeршe, мова йдe нe про машинобудування (виготовлeння eлeктрохніки), а про інформаційні тeхнологіі. З цим в Украіні добрe.

По другe, тe, що в Украіні щось мало розвинeнe, нe означає, що його нe трeба розвивати.
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06.01.2021 02:17 Відповісти
https://censor.net/ua/user/467928 Інформаційні технології це також техніка.
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06.01.2021 02:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467928 Без інженерії нічого не можливо розвинути.Та й скоріше за все,ми вже не доженемо передові країни,ніколи.
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06.01.2021 02:28 Відповісти
Шо за ересь ты несешь?
Вся эта отрасль за много лет не родила ни одной программы автоматизации бухгалтерии.
Максимум - быдлокодирование глюкавых поделок.
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06.01.2021 07:32 Відповісти
сразу дать селедки...
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05.01.2021 23:24 Відповісти
Всі його «заслуги» в тому, що він сам джидай.
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05.01.2021 23:26 Відповісти
Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию" - Цензор.НЕТ 9417Проросійські медіа «кума Путіна» Віктора Медведчука запускають пропаганду московської церкви в Україні. Зокрема, нещодавно на каналі NewsOne вийшов матеріал про фейковий «томос», або «грамоту» від московського патріарха Алєксія ІІ (Рідігера), як доказ «самостійності»....
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05.01.2021 23:27 Відповісти
Скоро Медведчук находясь в Генеральном штабе российских оккупационных войск ,будет утверждать ,что контрактная Украинская армия, это обычная сводная советско украинская армия под началом Генштаба России и РПЦ Украины
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05.01.2021 23:28 Відповісти
Це єдиний комунікатор )(уйла в Україні та "настоящий український националист",це ні я вигадав ,це )(уйло сказав !!!)))
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05.01.2021 23:32 Відповісти
Команда Г+Г, поток говна для страждущих скорее всего усилится. Скоро Мазур откроет в себе великого политика....
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05.01.2021 23:30 Відповісти
Всюди зелені джигіталізатори з трускавецькми дипломами.
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05.01.2021 23:30 Відповісти
Зам в минкульте по дигитализации. Бред какой то. Наличие подбного министерства в современной жизни и его функционал в принципе вызывает вопросы. А тут еще и дегетализаторов туда набирают.. Там штат же еще нехилый будет, парк автомобилей, дорогие сервера, масса игроков в компутерны игры, секретарши, завхозы, референты, охрана, премии.... Не жисть-малина!
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05.01.2021 23:31 Відповісти
Пліснява ,це як метастази ,розпозюджуюється скрізь !!!)))
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05.01.2021 23:34 Відповісти
"Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию"" - Лезин тоже в КВН участвовал?
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05.01.2021 23:33 Відповісти
Не всюди потрібно переводити на цифру.Навіть японці цього не роблять.Хоча в нас розповідали маячню за квантумні комп'ютери.
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05.01.2021 23:35 Відповісти
Діджіталіізація всієї країни розпочалась !!!)))))
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05.01.2021 23:37 Відповісти
Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.Источник: https://censor.net/ru/n3240495

Потрібно йому якесь питання задати.чи справді він розуміється в цих науках.
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05.01.2021 23:41 Відповісти
Лезин почти как Ленин. Совпадение?
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05.01.2021 23:45 Відповісти
И плюс диджитализация всей страни !!)))
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05.01.2021 23:49 Відповісти
нисколько!
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06.01.2021 07:43 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4313537-pohyb-syn-hennadyia-korbana-sotssety Погиб сын Геннадия Корбана
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05.01.2021 23:46 Відповісти
и? он сдуру на квадрике разбился...забавы панов
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06.01.2021 01:03 Відповісти
Какой только хернёй не занимаются,кроме одного - экономикой и повышением уровня жизни,создали ещё одну должность для дармоеда со служебной машиной,секретутками,охраной и нехилой зарплатой,а потом кричат - пенсионерам и врачам денег нет,потому что нет.
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05.01.2021 23:46 Відповісти
А пенсы и врачи им в ответ кричат: - Ну нет, так нет!

Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме "за діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 8830
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06.01.2021 00:12 Відповісти
Лезін купив посаду у брата Єрмака?
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05.01.2021 23:50 Відповісти
Кабмин назначил...
Помю я в Кабмине приличных Людей -- моих соучеников -- щас ничего хорошего не скажу ... ... не знаю ж никого -- все левые ! *)
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05.01.2021 23:54 Відповісти
діджиталізацією повинен займатись віталька клічько.
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06.01.2021 00:12 Відповісти
У Зе головна "кваліфікація" - представник етнічної меншини. І тут проблємка - розумні вже давно виїхали в "правильні країни" і на "лавці запасних" несамовито дрочать зедебіли і зедегенерати. Отака фуйня, малятки...
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06.01.2021 00:42 Відповісти
В 2018-2019 годах Лезин был ведущим специалистом по развитию IoT, Киевстар. В августе 2019 года, как сообщает ТСН, он работал руководителем управления 1+1 Digital R&D.

Обычная практика - пидстаркуватый дубоголовый лизоблюд (ТКАЧЕНКО)подбирает себе яйцеголовых испольнителей, т.к. сам ни в чем не разбирается, ну а охренительно одаренным выглядеть хочется.
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06.01.2021 01:02 Відповісти
 
 