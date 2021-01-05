Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме "за діджиталізацію"
Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Артема Лезіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства культури й інформаційної політики.
"5 січня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення Лезіна Артема Сергійовича заступником міністра культури й інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано в повідомленні.
Лезін закінчив КПІ, отримавши ступінь магістра комп'ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління digital-проєктами і впровадження цифрових інновацій у корпоративній сфері.
Топ коментарі
+6 mrSmith
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https://zn.ua/ukr/UKRAINE/novim-zastupnikom-ministra-kulturi-tkachenko-stav-kolishnij-menedzher-1-1.html Новим заступником міністра культури Ткаченка став колишній менеджер «1+1»
(ніякого кумівства і армійських товаришів).
По другe, тe, що в Украіні щось мало розвинeнe, нe означає, що його нe трeба розвивати.
Вся эта отрасль за много лет не родила ни одной программы автоматизации бухгалтерии.
Максимум - быдлокодирование глюкавых поделок.
Потрібно йому якесь питання задати.чи справді він розуміється в цих науках.
Помю я в Кабмине приличных Людей -- моих соучеников -- щас ничего хорошего не скажу ... ... не знаю ж никого -- все левые ! *)
Обычная практика - пидстаркуватый дубоголовый лизоблюд (ТКАЧЕНКО)подбирает себе яйцеголовых испольнителей, т.к. сам ни в чем не разбирается, ну а охренительно одаренным выглядеть хочется.