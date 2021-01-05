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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА

В Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину. На цей період деякі сфери змінять свою роботу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Торгівля та громадське харчування:

- забороняється робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід)

- забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків

- працюватимуть магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування та дозволеною групою товарів.

- забороняється робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставки)

- забороняється робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами)


Побутове обслуговування:

- забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення

- дозволяється робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку

- дозволяється медична та ветеринарна практика

- дозволяється діяльність АЗС (без зон харчування)

- дозволяється техобслуговування та ремонт транспортних засобів

- дозволяється робота перукарень та салонів краси за попереднім записом

Культура, дозвілля, спорт:

- забороняється проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших)

- забороняється діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м

- забороняється робота закладів культури та розважальної діяльності

- забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд)

- дозволяється проведення офіційних спортивних заходів без глядачів

- новорічні локації: забороняються концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо.

Освіта:

- забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків

- із 11 січня школи та виші працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки – у звичайному режимі.

Транспорт:

- громадський транспорт працюватиме. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозитимуть пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

- інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах.

Державні установи та структури:

- рекомендовано перевести роботу у дистанційний режим.

ЦНАПИ (Центри надання адміністративних послуг - ред.) надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.

Нагадуємо: заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
немного позитива...
Сегодня в Эдмонтоне, на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сборная Канады обыграла 5-0 рашку в полуфинале и в финале сыграет со сборной США.
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3899
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06.01.2021 00:10
+10
Находиться на улицах без документов... а у нас что бл*** военное положение? Даже на фронте не вводили военное положение
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06.01.2021 00:05
+7
"скоро не будет ни отраслей, ни формата, ни ярмарок. останутся один сплошной "велюр" и "эпицентры" (С) )
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06.01.2021 00:03
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Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА
А ничего, шо НГ давно прошёл?
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05.01.2021 23:58 Відповісти
видосик будет с разъяснением..
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06.01.2021 00:01 Відповісти
Як в Сибіру було ,цілий місяц кочують з хати в хату ,доки всю дєрєвню не пройдуть !!!
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06.01.2021 00:03 Відповісти
Новорічні свята закінчуються першого травня.
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06.01.2021 01:08 Відповісти
"скоро не будет ни отраслей, ни формата, ни ярмарок. останутся один сплошной "велюр" и "эпицентры" (С) )
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06.01.2021 00:03 Відповісти
Какие проблемы? Переименовывайся на "Велюр" и работай себе спокойно...
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06.01.2021 10:03 Відповісти
Находиться на улицах без документов... а у нас что бл*** военное положение? Даже на фронте не вводили военное положение
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06.01.2021 00:05 Відповісти
Скажи спасибо, что ещё не требуют ходить с рюкзаком Авакова...
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06.01.2021 10:05 Відповісти
немного позитива...
Сегодня в Эдмонтоне, на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сборная Канады обыграла 5-0 рашку в полуфинале и в финале сыграет со сборной США.
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3899
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06.01.2021 00:10 Відповісти
Как гриться: Всё должно быть рамках Комендантского часа! -- Любовь пришла и ушла...

Пошёл я спать -- с чувством глубокого удовлетворения.

Адью, Геноссен ... *)
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06.01.2021 00:16 Відповісти
Під цей шумле пустять воду в Криси або дозволять кацапам перейти кордон з Херсон.обл.в напрямку до дамби.
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06.01.2021 01:16 Відповісти
А эпицентр карантина естественно будет в "Эпицентре"
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06.01.2021 01:21 Відповісти
як ці недолугі рашистські боти смішать своій конспіралонієй
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06.01.2021 07:13 Відповісти
Продукты тоже надо не все продавать, а то веганы возмутятся:
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3585
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06.01.2021 06:38 Відповісти
Всё для олигархов, всё для их гипермаркетов, чтобы они работали, а мелкие магазины были закрыты.
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06.01.2021 07:45 Відповісти
заходишь в сильпо купить яиц- уже по 3 гривны штука...а вот батарейку или мыло нельзя купить потому шо там коронавирус заховался....я стопудово уверен что автором карантина был гениальный схематик Криклий
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06.01.2021 08:31 Відповісти
Эпицентры будут работать потому,что там есть пару бутылок воды и яблоки, а торговые центры со шмотками должны быть закрыты. Это называется чиновничья вакханалия. Спасибо дебилам, сходившим на выборы по-приколу
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06.01.2021 08:39 Відповісти
Всі питаня економіки до молодшого братика (від слова брати) пана Єрмака. Заніс чемодан відкривай і торгуй, не заніс вибачай тобі тоді - локдаун!
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06.01.2021 09:54 Відповісти
Пару бутылок???)) Там уже целые продуктовые отделы, которым могут позавидовать некоторые мелкие магазины АТБ и Сильпо))
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06.01.2021 10:12 Відповісти
Я так зрозумів що буксирні бригади під виглядом бомжів, офень, липових інвалідів, музикантів і пєвунів підуть дружно по вагонам метрополітену під чітким патронатом поліцаїв і гвардійців сірого кардинала Авакова, проводити на місцях цілодобову роботу з необхідності роз'яснення локдауну і виплати нових, модифікованих тарифів на проживання.
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06.01.2021 09:52 Відповісти
 
 