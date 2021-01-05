Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА
В Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину. На цей період деякі сфери змінять свою роботу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Торгівля та громадське харчування:
- забороняється робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід)
- забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків
- працюватимуть магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування та дозволеною групою товарів.
- забороняється робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставки)
- забороняється робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами)
Побутове обслуговування:
- забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення
- дозволяється робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку
- дозволяється медична та ветеринарна практика
- дозволяється діяльність АЗС (без зон харчування)
- дозволяється техобслуговування та ремонт транспортних засобів
- дозволяється робота перукарень та салонів краси за попереднім записом
Культура, дозвілля, спорт:
- забороняється проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших)
- забороняється діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м
- забороняється робота закладів культури та розважальної діяльності
- забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд)
- дозволяється проведення офіційних спортивних заходів без глядачів
- новорічні локації: забороняються концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо.
Освіта:
- забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків
- із 11 січня школи та виші працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки – у звичайному режимі.
Транспорт:
- громадський транспорт працюватиме. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозитимуть пасажирів у межах кількості місць для сидіння.
- інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах.
Державні установи та структури:
- рекомендовано перевести роботу у дистанційний режим.
- ЦНАПИ (Центри надання адміністративних послуг - ред.) надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.
Нагадуємо: заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
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А ничего, шо НГ давно прошёл?
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Пошёл я спать -- с чувством глубокого удовлетворения.
Адью, Геноссен ... *)