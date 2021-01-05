Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА

В Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину. На цей період деякі сфери змінять свою роботу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Торгівля та громадське харчування:



- забороняється робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід)

- забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків



- працюватимуть магазини, понад 60% площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування та дозволеною групою товарів.

- забороняється робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставки)



- забороняється робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами)





Побутове обслуговування:



- забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення

- дозволяється робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку



- дозволяється медична та ветеринарна практика



- дозволяється діяльність АЗС (без зон харчування)



- дозволяється техобслуговування та ремонт транспортних засобів



- дозволяється робота перукарень та салонів краси за попереднім записом



Культура, дозвілля, спорт:



- забороняється проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших)

- забороняється діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м

- забороняється робота закладів культури та розважальної діяльності



- забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд)



- дозволяється проведення офіційних спортивних заходів без глядачів



- новорічні локації: забороняються концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо.



Освіта:



- забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків



- із 11 січня школи та виші працюватимуть у дистанційному форматі. Дитячі садочки – у звичайному режимі.



Транспорт:



- громадський транспорт працюватиме. Трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі перевозитимуть пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

- інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах.



Державні установи та структури:



- рекомендовано перевести роботу у дистанційний режим.



- ЦНАПИ (Центри надання адміністративних послуг - ред.) надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.



Нагадуємо: заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.