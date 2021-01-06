Суд залишив підозрюваного у вбивстві ексглаву МЗС Кожару під вартою до 5 березня

Києво-Святошинський суд, який розглядає справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, де фігурує ексглава МЗС України Леонід Кожара, залишив підозрюваного в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в ₴14 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала дочка загиблого бізнесмена Катерина Старицька, передає Укрінформ.

"Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн (така сама, як і була раніше). Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини. Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників", - повідомила Старицька.

За її словами, наступне засідання відбудеться 14 січня о 14:00 в Києво-Святошинському суді.

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, оскільки показує доведеність обвинувачення", - зазначила Старицька.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

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Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.