УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12505 відвідувачів онлайн
Новини
3 096 13

Суд залишив підозрюваного у вбивстві ексглаву МЗС Кожару під вартою до 5 березня

Суд залишив підозрюваного у вбивстві ексглаву МЗС Кожару під вартою до 5 березня

Києво-Святошинський суд, який розглядає справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, де фігурує ексглава МЗС України Леонід Кожара, залишив підозрюваного в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в ₴14 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала дочка загиблого бізнесмена Катерина Старицька, передає Укрінформ.

"Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн (така сама, як і була раніше). Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини. Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників", - повідомила Старицька.

За її словами, наступне засідання відбудеться 14 січня о 14:00 в Києво-Святошинському суді.

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, оскільки показує доведеність обвинувачення", - зазначила Старицька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького, залишили під вартою

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Дивіться також: Підозрюваний у вбивстві ексрегіонал Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані. ВIДЕО

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: 

Кожара Леонід (47) вбивство (3109) запобіжний захід (496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Диво дивное. Украина, с ее "правосудием" пожалуй единственная страна в цивилизованном мире, где после убийства, засранец имеет возможность выйти под залог. Грустно...
показати весь коментар
06.01.2021 01:19 Відповісти
+3
значит не все еще выдоили у алкаша-дегенерата со стволом в руке....
показати весь коментар
06.01.2021 00:46 Відповісти
+3
Перш ніж Піночета згадувати,почитай на якому місці зараз країна по рівню життя в Латинській Америці,і завдяки кому... Нам би такого Піночета,хоч на пару років...☺
показати весь коментар
06.01.2021 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значит не все еще выдоили у алкаша-дегенерата со стволом в руке....
показати весь коментар
06.01.2021 00:46 Відповісти
Да,иначе не объяснить.Что там расследовать.Думал-он уже на зоне...
показати весь коментар
06.01.2021 08:00 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2021/01/5/ 5 января , 22:43На Молдаванке дрифтер спровоцировал масштабное ДТП: сгорела машина, два человека погибли

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару до 5 марта - Цензор.НЕТ 7646

этого ****** дрифтера первого забрали -думаю что чей то родственник а уже после матетей привезли ...
врпрос кто этот ******с как его имя и чей это родственник?
я не оставлю этот вопрос и продолжу на цензор.нет хоть там меня и забанили...
показати весь коментар
06.01.2021 00:54 Відповісти
мусара сразу увезли мразь за рулем
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару до 5 марта - Цензор.НЕТ 7993
показати весь коментар
06.01.2021 00:55 Відповісти
я видел зажаренный пацанов и слышал вой родичей...
показати весь коментар
06.01.2021 00:56 Відповісти
на думской не хотят пропускать этот комент
показати весь коментар
06.01.2021 00:57 Відповісти
может чей то родич
показати весь коментар
06.01.2021 00:58 Відповісти
заживо люди сгорели ...в такой боли...а этат мразь избежал наказание
показати весь коментар
06.01.2021 01:05 Відповісти
Диво дивное. Украина, с ее "правосудием" пожалуй единственная страна в цивилизованном мире, где после убийства, засранец имеет возможность выйти под залог. Грустно...
показати весь коментар
06.01.2021 01:19 Відповісти
Диво дивное это то что этот почитател Красной армии на нарах. Хотя, что то мне подсказывает, замочи он кого по проще, гулял бы уже на воле...
показати весь коментар
06.01.2021 07:51 Відповісти
Таке викривлене правосуддя, одним можна, і вбивати, і носити короткостволи, а іншим як кріпакам внутрішні цідулки від МВС, які підмінили собою Конституцію. Он зелена шмаркля як узурпатор Піночет вже тасує КС суд, ніби це його власний колгосп. Плутократи самі собі написали Основний закон, самі його прийняли без референдуму, і ...обана самі його нагнули і відтрахали, та не бажають по ньому жити бо він і їм весь час чомусь муляє.
показати весь коментар
06.01.2021 09:36 Відповісти
Перш ніж Піночета згадувати,почитай на якому місці зараз країна по рівню життя в Латинській Америці,і завдяки кому... Нам би такого Піночета,хоч на пару років...☺
показати весь коментар
06.01.2021 10:06 Відповісти
Так, Піночет і ЦРУ добре зробили їх олігархії , знищивши профспілки і позбавивши робітників будь якого голосу. Якщо вам подобаються, такі виродки як ублюдок Піночет, то ви теж є таким же виродком. По перше Альєнде зумів суттєво знизити безробіття, по друге він зробив реформу медичної допомоги і народ її став отримувати, по третє де зараз ті мідні рудники? А по четверта та скотина зробила переворот і вбила законно обраного президента Чілі. Такі як ви корисні ідіоти вилизують дупи міжнародним корпораціям товстосумів, а як подяка вони вам штучні віруси дарують.
показати весь коментар
06.01.2021 10:25 Відповісти
 
 