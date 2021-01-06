За добу окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська за добу чотири рази порушували режим припинення вогню, втрат і поранень серед особового складу українських воїнів немає.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
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Бережи Боженька наше військо українське ...
Владимир Зеленский инициирует разведения сил и средств на Донбассе по всей линии разграничения.
Таким образом, на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Орехово и Екатериновка.
Частично демилитаризованной станут (линия отвода пройдет прямо по ним): Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.На Светлодарской дуге в неконтролируемой "серой зоне" окажется Новолуганское, а Светлодарск, Луганское и Троицкое с контролируемых Киевом городов превратятся в прифронтовые.
Вблизи Донецка ВСУ придется уйти из Опытного, Песков и Невельского, а Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка "переместятся" на линию отвода.
На Докучаевском направлении украиснкими перестанут быть Новогригорьевка, Гранитное, Петровское и Богдановка, тогда как Новогнатовка, Николаевка и Старогнатовка окажутся на линии отвода.Ну и в Приазовье украинские военные оставят Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино и Бердянское. Талаковка и Лебединское же с полностью контролируемых превратятся в прифронтовые, не говоря уже о том, что линия фронта переместится на два километра ближе к Мариуполю.
"У ЗМІ та соціальних мережах досить часто використовують терміни "території самопроголошених/так званих ДНР/ЛНР", "Південний схід України" та "Схід України", які є хибними відповідно до законів України. Водночас вірно говорити "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", "окупована частина Донбасу" (ТОТДЛО), - зазначили в управлінні.
Крім того, неправильне визначення того чи іншого регіону України призводить до ряду проблем, серед яких підміна понять, затуманення свідомості, протиставлення та створення стереотипів.
"Схід України" на противагу "великій Україні" - таким терміном Росія та проросійські медіа відокремлюють населення тимчасово окупованих територій від українців, які проживають під легітимним урядом, а відтак створюють напруження у суспільстві і вороже ставлення між громадянами. Таким чином, використовуючи термін "Схід України" та "Південний схід України", розширюють географію конфлікту, адже в географічному сприйнятті Схід - це і Харківська область, а Південний схід часто у свідомості охоплює і Запорізьку область, в той час як під окупацією знаходяться окремі райони Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що "так звані ДНР/ЛНР" - це термін, при вживання якого фактично підтверджується існування окремих "самопроголошених" республік, визнання яких добивається Росія, в той час, як це утворені Росією квазідержави та визнані законодавством терористичні організації.
Неправильне використання даного терміну створює уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти регіонів України, вказують в управлінні.
"Використання єдиної термінології, що відповідає реальності, законам та міжнародному гуманітарному праву, сприятиме створенню нових механізмів для протидії інформаційним загрозам та формуванню наративу, виключатиме з себе російські пропагандистські штампи", - зазначають у ЗСУ.