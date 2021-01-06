За добу окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська за добу чотири рази порушували режим припинення вогню, втрат і поранень серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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