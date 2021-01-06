В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490

За минулу добу, 6 січня, в Україні зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 203 дитини і 406 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу госпіталізовано 2978 осіб.

Крім того, здійснено тестувань за добу - 52 968 (зокрема методом ПЛР - 34 938, методом ІФА - 18 030).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 090 496 осіб, видужали - 761 898, летальних випадків - 19 357.

Загалом проведено - 5 680 116 ПЛР-тестів.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

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