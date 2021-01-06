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В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490
За минулу добу, 6 січня, в Україні зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 203 дитини і 406 медпрацівників.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу госпіталізовано 2978 осіб.
Крім того, здійснено тестувань за добу - 52 968 (зокрема методом ПЛР - 34 938, методом ІФА - 18 030).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 090 496 осіб, видужали - 761 898, летальних випадків - 19 357.
Загалом проведено - 5 680 116 ПЛР-тестів.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Топ коментарі
+10 Vasilij VG
показати весь коментар06.01.2021 09:00 Відповісти Посилання
+9 Super Gut
показати весь коментар06.01.2021 08:28 Відповісти Посилання
+6 Ищущий правду
показати весь коментар06.01.2021 08:21 Відповісти Посилання
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Вони тарганів смажитимуть.
І ще якусь заразу знайдуть. Жуків, комах ...
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua В публикации в соцсети сказано, что предприятие не может принимать и развозить товары, закупленные по государственным программам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Также Медзакупки непосредственно участвовали в процессе сбора статистических данных по заболеваемости. Теперь этого также нет возможности делать.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Это такие препараты и изделия как защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.
Если ваши лидеры, таки нагнут Зеленского на покупку российской "вакцины", то сами они колоться ею не будут и предпочтут американскую.
Нормальные люди колоться ЭТИМ тоже не будут. Следовательно - главными потерпевшими будете вы и вас отвакцинирут этим дерьмом
"Названа ключевая особенность "нигерийского" штамма коронавируса
Биолог Сандей Омилабу заявил, что для зафиксированного в Нигерии штамма коронавируса характерна более высокая скорость распространения, чем для других его вариантов. Также эксперт, на которого ссылается https://www.express.co.uk/ express.co.uk , также сказал, что у людей с новым штаммом чаще наблюдаются более заметные симптомы коронавируса.
Новый штамм коронавируса был зафиксирован в Нигерии в декабре"
и сидеть лохторат в локдаунах будет, пока деньги не закончатся (а политиков таки не повесит их же лохторат).
Даешь дефляцию такую, что экономика встанет!
Когда раздавали деньги за ковид, то инфляция была будь здоров, мы тратили на продукты питания и "мыльно-рыльные" и чистящие средства на 25% больше нашей средней нормы.
А сейчас так "хорошо" стало у лохтората с деньгами, так "хорошо", что даже дешевые товары не берут (и они залеживаются и плесневеют).
Только вчера обсуждали компанию Квонтас (их СЕО рот раскрыл, что только с
международным ветеринарным паспортомковид пассом пассажиров брать будут), и пришли к выводу, что Квонтасу хватит и одного самолета: раз в неделю рейс из Мельбурна в Сидней, раз в неделю рейс из Сиднея в Брисбен, ну вы поняли.
Это какая же экономия выдет на самолетах и работниках, аж заколдобисся.
Мне пофиг, я не летаю, ни Квонтасом, ни вообще никем, но Квонтас за его холуйство занесен мной в тетрадку с заголовком "Наши гниды".
От осложнений от коронавируса в США умерло больше людей, чем от гриппа за прошедшие 10 лет.