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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490

В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490

За минулу добу, 6 січня, в Україні зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 203 дитини і 406 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу госпіталізовано 2978 осіб.

Крім того, здійснено тестувань за добу - 52 968 (зокрема методом ПЛР - 34 938, методом ІФА - 18 030).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 090 496 осіб, видужали - 761 898, летальних випадків - 19 357.

Загалом проведено - 5 680 116 ПЛР-тестів.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Сплошное вранье от клоунов. Сейчас заболело 6911чел а госпитализировано 2978чел.
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
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06.01.2021 09:00 Відповісти
+9
Цифры по заболевшим - нарисованы с потолка. зебилы скрывают истинные масштабы, чтобы народ не увидел их беспомощность в борьбе с вирусом, а также чтобы плебс не задал вопрос: "нахрена вы закатали в асфальт 40млрд из короновирусного фонда?"
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06.01.2021 08:28 Відповісти
+6
Поправка: Только не с мясом летучей мыши.
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06.01.2021 08:21 Відповісти
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Может лохдаун отмените, или олигархи со своими разрешенными гипермаркетами против.
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06.01.2021 08:15 Відповісти
_Статистика, вестимо, отредактированная, т. е. брехня. Но, надеюсь, хотя бы пропорции (соотношение) величин примерно соответствует действительности: т. е. кол-во победивших значительно больше, чем заболевших.
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06.01.2021 08:18 Відповісти
Как раз пропорции неправильные, что и выдает с головой фальсфикаторов. 200-250 умерших и 3000 госпитализированных за сутки были у нас три-четыре недели назад, когда было 12-15тыс. заболевших. Так что цифры заболевших явно отредактированы где-то раза в два в сторону уменьшения.
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06.01.2021 09:20 Відповісти
Вы делаете мне боль.
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06.01.2021 11:36 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490 - Цензор.НЕТ 1734
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06.01.2021 08:19 Відповісти
Поправка: Только не с мясом летучей мыши.
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06.01.2021 08:21 Відповісти
Навряд.
Вони тарганів смажитимуть.
І ще якусь заразу знайдуть. Жуків, комах ...
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06.01.2021 08:25 Відповісти
Тут борщик в кафешках вони **********.
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06.01.2021 08:32 Відповісти
Адаптувалися.
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06.01.2021 08:38 Відповісти
Така у них національна кухня. Чого варта страва- варений кіт із шматочками смаженої гадюки?
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06.01.2021 08:42 Відповісти
Ти хочеш, щоб я не спала ?
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06.01.2021 08:55 Відповісти
Вибачаюся! Мені-то ні апетит ні сон нічим не переб'єш....
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06.01.2021 12:18 Відповісти
Китайська кухня - повна гидота! Не випадково японських, італійських, грузинських кафе і ресторанів у нас на кожному кроці, китайських - взагалі не чув. Хоч щось там мавпи китайські і патякають типу - кожна їжа у них є ліками, а кожні ліки - їжою... Класні ліки!
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06.01.2021 10:34 Відповісти
Невже всіх собак переїли, що за котів взялися? Тоді вже на черзі будуть щури і миші. Можна буде експортувати наших, які на Держрезерві від*їлися.
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06.01.2021 11:47 Відповісти
Всі ці загиблі від короновірусу на совісті Зеленського і його партії слуг олігархів, чи як вони себе називають слуг народу. Вся Європа вже давно локдаун оголосила, а українці і далі ходять на роботу і заражають один одного. І навіть коли в нас почнеться локдаун, то школи і інші навчальні заклади, наприклад, і далі працюватимуть. Буде просто графік, коли вчитель має прийти на роботу. Тобто вчителі і далі один одного заражатимуть.
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06.01.2021 08:23 Відповісти
КМУ рекомендовал предприятиям идти на локдаун, а не приказывал. Лично для меня с 8 до 24 ничего не изменится от слова совсем
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06.01.2021 08:26 Відповісти
99% умерших, сами виноваты. Зайди в любой магазин, большинство без масок, на рынке масок вообще не видно, в транспорте- маски на подбородке, дебилы. Береженого Бог бережет. В Китае ты не увидишь ни одного без маски.
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06.01.2021 12:50 Відповісти
99% умерших, сами виноваты, что старые и больные
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06.01.2021 13:58 Відповісти
У них была возможность не заболеть.
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06.01.2021 15:29 Відповісти
Цифры по заболевшим - нарисованы с потолка. зебилы скрывают истинные масштабы, чтобы народ не увидел их беспомощность в борьбе с вирусом, а также чтобы плебс не задал вопрос: "нахрена вы закатали в асфальт 40млрд из короновирусного фонда?"
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06.01.2021 08:28 Відповісти
Меньше знаешь - лучше спишь. Зебилы о здоровье нации заботятся, что не видишь?
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06.01.2021 08:33 Відповісти
цифры умерших - как при 11 000 заболевших - делаем выводы насколько реальные результаты занижены...
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06.01.2021 08:57 Відповісти
Голубовська каже, що більш важкі хворі пішли. Хоч і меньше...
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06.01.2021 10:35 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490 - Цензор.НЕТ 3014
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06.01.2021 08:31 Відповісти
Сплошное вранье от клоунов. Сейчас заболело 6911чел а госпитализировано 2978чел.
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
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06.01.2021 09:00 Відповісти
По соотношению заболевших 25000-28000.
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06.01.2021 12:52 Відповісти
По смертях в нас, як мінімум, вдвічі більше
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06.01.2021 09:10 Відповісти
Весь світ вакцинується, а в нас пособник терористів Ермак і дибілка Мендель сидять підраховують скільки відсотків схвалило новорічне треш-привітання якогось ублюдка з 95-го кварталу !!
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06.01.2021 09:10 Відповісти
Да эта статистика "филькина грамота".! Даже при минимальном количестве тестов,госпитализация и смертность стабильно высокие., и припрятать это не удается. В эту статистику поверить могут только те, кто еще не обращался в больницу....
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06.01.2021 09:11 Відповісти
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua "Медзакупки" заявил, что МОЗ не утвердило Временный план по распределению бюджетных средств на 2021 год. Получается, что без согласования финансового обеспечения со стороны МОЗ, "Медзакупки" не могут попросту работать, и с 1 января нового года предприятие заблокировано.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua В публикации в соцсети сказано, что предприятие не может принимать и развозить товары, закупленные по государственным программам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Также Медзакупки непосредственно участвовали в процессе сбора статистических данных по заболеваемости. Теперь этого также нет возможности делать.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Это такие препараты и изделия как защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.
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06.01.2021 09:18 Відповісти
Интересная у нас " статистика" ешкин кот. Больных " выявляют в три раза меньше. Выздоравливают в два раза больше, но при этом умирают больше. Приходишь к выводу что все можно перевернуть с ног на голову.., а вот с смертями это сделать не так просто ( хотя не без того)
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06.01.2021 09:28 Відповісти
Эти данные пусть у себя в туалете повесят у нас в селе через дом все больные ковидом после реформ в больнице лучше вообще не появляться,целее будут нервы и здоровье.Своих сам лечу и консультируюсь с хорошим доктором с другого города.
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06.01.2021 09:55 Відповісти
Избирателям ОПЗЖ.
Если ваши лидеры, таки нагнут Зеленского на покупку российской "вакцины", то сами они колоться ею не будут и предпочтут американскую.
Нормальные люди колоться ЭТИМ тоже не будут. Следовательно - главными потерпевшими будете вы и вас отвакцинирут этим дерьмом
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06.01.2021 10:20 Відповісти
Ничего, щас Новый год аукнется. Никакая корректировка статистики не поможет
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06.01.2021 11:03 Відповісти
"Наша песня хороша, заводи сначала", скоро 3-я волна барановируса пойдет (девятый вал?) - нигерийская (после уханьской и лондонской) :
"Названа ключевая особенность "нигерийского" штамма коронавируса

Биолог Сандей Омилабу заявил, что для зафиксированного в Нигерии штамма коронавируса характерна более высокая скорость распространения, чем для других его вариантов. Также эксперт, на которого ссылается https://www.express.co.uk/ express.co.uk , также сказал, что у людей с новым штаммом чаще наблюдаются более заметные симптомы коронавируса.
Новый штамм коронавируса был зафиксирован в Нигерии в декабре"

и сидеть лохторат в локдаунах будет, пока деньги не закончатся (а политиков таки не повесит их же лохторат).
Даешь дефляцию такую, что экономика встанет!

Когда раздавали деньги за ковид, то инфляция была будь здоров, мы тратили на продукты питания и "мыльно-рыльные" и чистящие средства на 25% больше нашей средней нормы.
А сейчас так "хорошо" стало у лохтората с деньгами, так "хорошо", что даже дешевые товары не берут (и они залеживаются и плесневеют).

Только вчера обсуждали компанию Квонтас (их СЕО рот раскрыл, что только с международным ветеринарным паспортом ковид пассом пассажиров брать будут), и пришли к выводу, что Квонтасу хватит и одного самолета: раз в неделю рейс из Мельбурна в Сидней, раз в неделю рейс из Сиднея в Брисбен, ну вы поняли.
Это какая же экономия выдет на самолетах и работниках, аж заколдобисся.
Мне пофиг, я не летаю, ни Квонтасом, ни вообще никем, но Квонтас за его холуйство занесен мной в тетрадку с заголовком "Наши гниды".
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06.01.2021 13:17 Відповісти
Да он такой же, как сезонный грипп! (c)

От осложнений от коронавируса в США умерло больше людей, чем от гриппа за прошедшие 10 лет.
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06.01.2021 22:18 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490 - Цензор.НЕТ 8569
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06.01.2021 22:19 Відповісти
 
 