За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн
Станом на ранок 6 січня у світі зареєстрували 684 574 нові випадки COVID-19. Померли за добу - 13 819 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними, у світі зафіксовано 86 849 283 випадки коронавірусу, з них 684 574 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 876 547 осіб, з них 13 819 за минулу добу.
Вилікувалися з початку пандемії 61 581 748 осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Великобританія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
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Интересно а кто лечил и чем лечили? Это же вирус (ну, если он существует в том виде, в котором нам впаривают), а вирусное заболевание как известно не лечится
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Отмечается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.
«У нее была слабость мышц грудной клетки, развитая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит C. Сопутствующим диагнозом было инфицирование COVID-19», - говорится в заявлении министерства.30.12.2020
От короны - 0.0024%
Ишемическая болезнь сердца - 15.51 %
Инсульт - 11.06 %
Острые инфекции нижних дыхательных путей - 5.65 %
Хроническая обструктивная болезнь лёгких - 5.62 %
Рак лёгких, трахеи и бронхов - 3.00 %
Топ-5 причин смертности в мире
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