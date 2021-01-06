За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн

Станом на ранок 6 січня у світі зареєстрували 684 574 нові випадки COVID-19. Померли за добу - 13 819 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, у світі зафіксовано 86 849 283 випадки коронавірусу, з них 684 574 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 876 547 осіб, з них 13 819 за минулу добу.

Вилікувалися з початку пандемії 61 581 748 осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Великобританія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490







