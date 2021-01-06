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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн

За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн

Станом на ранок 6 січня у світі зареєстрували 684 574 нові випадки COVID-19. Померли за добу - 13 819 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, у світі зафіксовано 86 849 283 випадки коронавірусу, з них 684 574 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 876 547 осіб, з них 13 819 за минулу добу.

Вилікувалися з початку пандемії 61 581 748 осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Великобританія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490

За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн 01
За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн 02
За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн 03
За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн - Цензор.НЕТ 6656
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06.01.2021 09:50 Відповісти
Излечили с начала пандемии 61 581 748 человек
Интересно а кто лечил и чем лечили? Это же вирус (ну, если он существует в том виде, в котором нам впаривают), а вирусное заболевание как известно не лечится
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06.01.2021 10:35 Відповісти
В Монголии зафиксировали первый летальный случай из-за осложнения болезни COVID-19. Женщина была пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

...

Отмечается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.
«У нее была слабость мышц грудной клетки, развитая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит C. Сопутствующим диагнозом было инфицирование COVID-19», - говорится в заявлении министерства.30.12.2020
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06.01.2021 10:41 Відповісти
Итого в 2020г смертность
От короны - 0.0024%
Ишемическая болезнь сердца - 15.51 %

Инсульт - 11.06 %

Острые инфекции нижних дыхательных путей - 5.65 %

Хроническая обструктивная болезнь лёгких - 5.62 %

Рак лёгких, трахеи и бронхов - 3.00 %

Топ-5 причин смертности в мире

https://countrymeters.info/ru/World#death_clock
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06.01.2021 10:42 Відповісти
 
 