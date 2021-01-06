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Новини Агресія Росії проти України
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Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км

Росія поставила в армію перший дивізіон САУ

Міністерство оборони РФ повідомило, що в 2021 році на озброєння Таманської мотострілецької дивізії Західного військового округу вперше надійде 18 одиниць міжвидового арткомплексу "Коаліція-СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Зазначається, що 152-мм самохідна гаубиця "Коаліція-СВ" базується на платформі танка Т-90 і призначена для ураження всієї номенклатури наземних цілей: командних пунктів, вузлів зв'язку, артилерійських і мінометних батарей, бронетехніки, засобів ППО та живої сили противника на відстані до 70 км. САУ оснащена гаубицею 2А88 зі швидкістю стрільби понад 10 пострілів на хвилину, системою автоматизації процесів наведення, вибору цілі та навігації.

Робочі місця навідника і командира оснащені цифровими дисплеями та інтегровані в єдину автоматизовану систему управління тактичної ланки, що дозволяє приймати цілевказання по цифровому каналу зв'язку, здійснювати цілодобове спостереження за місцевістю, автономний розрахунок установок для стрільби та коригування вогню в будь-яких погодних умовах.

Також САУ озброєна дистанційно керованою туреллю 6С21 з 12,7-мм кулеметом "Корд".

"Вже у вересні цього року дивізіон у складі з'єднання буде залучений у міжнародному навчанні "Захід-2021", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації.

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Автор: 

армія рф (17771) зброя (7523) росія (65949)


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Топ коментарі
+37
Просто мишень для дронов
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06.01.2021 09:24 Відповісти
+23
А зеленский уничтожил всю ракетную программу Украины. Только не надо говорите, что это совпадение, и фразу "перестать стрелять" придумали порохоботы
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06.01.2021 09:39 Відповісти
+21
Россия поставила в армию первый дивизион САУ "Коалиция-СВ" с дальностью стрельбы до 70 км - Цензор.НЕТ 4703
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06.01.2021 09:28 Відповісти
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дебил всё пво сасада Сирии регулярно делает пиу пиу и мимо
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06.01.2021 11:49 Відповісти
ага с125по Кипру супер пво суша- остров
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06.01.2021 11:58 Відповісти
В Ливии что было? например то?
"Панцыри" щелкались как семечки. да я уже не буду повторять то шо написал выше про Сирию и долину Бекаа.
ты либо "тролль", либо тебе надо поговорить с пво-шником совка, который выжил в самом плотном типо ПВО районе в мире, который был зазметен в хлам Ф-15-16 или что там еще было. Слепая твоя т.н. "ПВО", тупо обосрались. не позорься хотя бы, а.
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06.01.2021 11:56 Відповісти
так, разговор окончен, привет тов. майору от Бориса Козлова.
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06.01.2021 12:05 Відповісти
потом окажется , что стреляет ближе, а потом вообще взорвется. Как всегда.
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06.01.2021 09:34 Відповісти
неважно что с ней будет и как оно работает, важно что это говно создано для войны со странами третьего мира, для Китая и США это просто мишень
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06.01.2021 09:41 Відповісти
от кого перепадет?кому вы нужны,кацапня?
вас же потом кормить надо будет,рукожопов
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06.01.2021 10:01 Відповісти
Зебіли пох.рили проект Богдани.
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06.01.2021 09:57 Відповісти
Німці вже робили.
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06.01.2021 09:36 Відповісти
А зеленский уничтожил всю ракетную программу Украины. Только не надо говорите, что это совпадение, и фразу "перестать стрелять" придумали порохоботы
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06.01.2021 09:39 Відповісти
Еще одна армата для парадов.
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06.01.2021 09:52 Відповісти
Странное оружие... Ошибка величиной с комариный .. член - и на том конце это выльется в точность плюс минус километр...
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06.01.2021 09:57 Відповісти
А яка різниця, якщо метою твоєї армії є знищення жилих кварталів, масові вбивства жінок та дітей?
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06.01.2021 09:58 Відповісти
ну до 30км это ышо нормательно но80 км да ещё с глонасом
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06.01.2021 10:16 Відповісти
сомневаюсь, что у россиянцев есть активно-реактивные снаряды 152 мм да еще и высокоточные для стрельбы на дальность 70 км. Если имеет больное воображение россиянцев, то это будет в лучшем случае лазерная подсветка цели либо дроном, либо ДРГ
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06.01.2021 13:11 Відповісти
чего только от экспэрдов не узнаешь...
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07.01.2021 09:04 Відповісти
Сначала руснявым нужно будет создать собственную технологию производства современной микроэлектроники. Потом нужно будет из этой электроники сделать спутники ГЛОНАСС. Далее руснявым нужно будет насобирать мощей и святой воды, что бы освятить космические ракеты, которыми эти спутники будут выводится на орбиту. Потом нужно будет залатать все дыры в системе ГЛОНАСС. Всё выше перечисленное в условиях нынешних реалий, а именно санкций, падения цен на нефть, бегства мозгов из РФ и т.д. выглядит как научная фантастика о параллельных мирах.
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07.01.2021 10:37 Відповісти
чего только от экспэрдов не узнаешь...
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07.01.2021 12:31 Відповісти
снова пердишь мозгами?
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07.01.2021 12:55 Відповісти
у меня-то они хотя бы есть... а по тому бреду, что ты несешь, этого не скажешь...
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07.01.2021 13:18 Відповісти
Да не у тебя мозгов. Пердёж есть, а мозгов нет. В жопе мозгов не бывает, разве что у русских.
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07.01.2021 14:04 Відповісти
тю, это же сау, стреляют толпой, отстреливают боезапас и сваливают в туман, перезарядились, получили разведданные и данные новой позиции стрельбы - повторили, а целью все равно будет неподвижные укрепления, да и корректировку со спутника или бпла никто не отменял
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06.01.2021 13:35 Відповісти
супутники глонас- стреляй по дну тихого океяна
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06.01.2021 14:35 Відповісти
пренебрежение к противнику - это лучшее, что вы можете для него сделать
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06.01.2021 14:57 Відповісти
к кому -к дивизии таманской офицеров которой в плен повязали в Грозном
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06.01.2021 15:21 Відповісти
видел стрельбы чем то подобным, там корректируемый полет, оператор с планшета рулит, один выстрел стоит как новая серьезная иномарка, так что сомневаюсь что массово такое будут изпользовать.
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06.01.2021 22:00 Відповісти
За что Зеленский не берется,то все портит и искажает!У 95-го квартала на уме одна мысль - как отбить понаглее себе бабки из бюджета!Привыкли быть на "подтанцовке" на корпоративах в Рашке и у друзей-олигархов из Украины!Гнать их в шею эту многочисленную комарилью !
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06.01.2021 09:59 Відповісти
А при чем зебил к кацапской САУ?
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06.01.2021 12:20 Відповісти
А нам військо більше не потрібне, у нас мирна коаліція на верховних посадах...
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06.01.2021 10:00 Відповісти
Якраз для розминки Байрактарів
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06.01.2021 10:00 Відповісти
ударных,херой
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06.01.2021 10:11 Відповісти
там ышо диавол в мелочах- для точной стрельбы нужен работающий глонас
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06.01.2021 10:13 Відповісти
угу спёрли в Юар технологию но зная рукожопость сру
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06.01.2021 10:06 Відповісти
Nemeckyje PZh 2000 toze strelnuli 67 kilometrov.U nix tocnost 1 meter na 50 kilometrov,a u raski pro eto ne piset.
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06.01.2021 10:16 Відповісти
диавол там в мелочах- 80 км это разрабатываемый рогозинскими снаряд с наведением по Глонас а так 30-35км активно реактивным
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06.01.2021 10:19 Відповісти
Вельми габаритна ціль.
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06.01.2021 10:18 Відповісти
догнали ух Юар в 80х
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06.01.2021 10:20 Відповісти
Комментарии под новостью о сыне Корбана отключили.
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06.01.2021 10:21 Відповісти
много видать сочуствующих....или наоборот....
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06.01.2021 10:30 Відповісти
Получается "самый успешный конфликтолог" (как именовал себя корбан), тоже не всемогущ? Выходит, есть Сила, которая слышит и видит слезы тысяч людей разоренных и обиженных "конфликтологом"?
Так было и так будет. Бог сказал: «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Меня о помощи, и Я помогу».
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06.01.2021 12:31 Відповісти
В общем Мста-С. Оборонка на касапии застряла где-то посередине 80х прошлого столетия. Не очень впечатляет как для "сверхдержавы")
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06.01.2021 10:32 Відповісти
Наша Богдана- муйня на палке.зарядка с грунта
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06.01.2021 10:32 Відповісти
мобильнее,легче,дешевле
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06.01.2021 13:00 Відповісти
хіба що дешевше і то - не факт
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06.01.2021 13:05 Відповісти
Та да,28 тонн и 48 разницы почти никакой
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06.01.2021 17:41 Відповісти
на що це вплине? хіба що знов на дешевизну
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06.01.2021 18:44 Відповісти
активно-реактивный снаряд тоже на 70 км. летит. разница с коалицией небольшая. в любом случае отвечать кацапам надо и "Богдана" лучше чем чешская "Дана".
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06.01.2021 23:17 Відповісти
И да, по ттх там почти один в один. Экипаж только меньше. Дальность те же 35-40 км. 80 км это в проекте каким-то супер пупер снарядом яля крылатая ракета, которого пока что толком и не существует.
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06.01.2021 10:35 Відповісти
...какие ваши доказательства!!?) вы были в составе экипажа , или вы тот, кого сократили, или вы разработчик!!?))
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06.01.2021 13:29 Відповісти
https://infonavigator.com.ua/novosti/v-moskve-srazu-posle-parada-zaglohla-152-mm-sau-2s35-koaliciya-sv-foto/ В Москве, сразу после парада, заглохла 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» (фото) 16:32 | 25.06.2020

Будет иметь название "Пердун"

Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км - Цензор.НЕТ 1878
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06.01.2021 10:43 Відповісти
Усім устаткована,тири-пири.... Унітаз є?
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06.01.2021 10:47 Відповісти
🤣просто дирка на пульту
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06.01.2021 10:54 Відповісти
А навіщо? Для цього достатньо штанів.
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06.01.2021 11:39 Відповісти
придурки!!!!! Просто придурки!
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06.01.2021 10:52 Відповісти
для кого? для США? ГОЛУБИ МИРА хотят соседей кошмарить,
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06.01.2021 10:53 Відповісти
В Штатах эксперименталка ЭРКА уже ложит экскалибур прямо на голову за 70 км, при чём подрыв программируемый, длинна ствола 58 калибров , и новый снаряд будет лететь больше 100 км.За амерами не угнаться , плюс у ДАРПы есть проэкт 280 калибра и длинной ствола 12,7м со стрельбой двухступеньчатым снарядом на 1800 км, как то так.
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06.01.2021 13:58 Відповісти
По моему не следует недооценивать нашего главного противника и врага,это не дальновидно.Нужно собирать информацию,анализировать, и готовить варианты адекватного ответа. Беспилотники и барражирущие боеприпасы по моему самэ то.
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06.01.2021 11:23 Відповісти
Ну да.Шапкозакидательство до добра никогда не доводило . Это толстый намек на то что эта хрень скоро может оказаться в Крыму и на Донбассе проездом .Поэтому уже сейчас нужно прорабатывать контрмеры
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06.01.2021 11:51 Відповісти
Именно. Вкладывать ресурсы в разработку своего бпла "сокол", и барражирующих боеприпасов, создавать альянсы с партнерами (Турция,Чехия,Польша) по производству мобильной ствольной артилерии,и боеприпасов к ним. Самим все делать будет долго и дорого.
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06.01.2021 12:26 Відповісти
Купить у турков готовые дроны, а ещё лучше расположить у себя боевые соединения,
которые будут на практике обучать наших операторов как работать по реальным целям
на конкретной местности.
Просто учебные занятия, но по реальным целям - нусть Песков сам придумает как это назвать.
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06.01.2021 13:53 Відповісти
Турки готовы построить завод по производству этих дронов. Надо соглашаться, и пусть кб "луч" и их "сокол" конкурируют с "байрактаром".Конкуренция пойдет только на пользу.
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06.01.2021 15:32 Відповісти
Теперь Воронежу может быть трындец.
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06.01.2021 11:37 Відповісти
сцарь-пушка
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06.01.2021 11:42 Відповісти
глонас наводка ещё бы по стволу наводили
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06.01.2021 11:59 Відповісти
Миль пардон, а нахрена ей такая броня при такой дальности?
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06.01.2021 12:27 Відповісти
база от 90 ки
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06.01.2021 12:42 Відповісти
Там броня противопульная, ничего особенного а вообще гаубица скорее всего годная до 40 км, узнать бы кво на 40 км для ОФ , бо шото я не верю шо у кацапни будет столько бабла шоб дохренищи активнореактивных наделать из тех шо на 70 км летят.
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06.01.2021 14:04 Відповісти
там и 40не будет
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06.01.2021 14:36 Відповісти
В первую очередь ствол для покупки шахтерам и трактористам злокачественной ДыРы , а там они буду просто в глаза смотреть Зеленскому.
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06.01.2021 12:33 Відповісти
10 пострілів на хвилину, автоматичний вогонь та корегування наступного пострілу за результатами поточного (по радару) + 70 км дальність - це дуже серйозна загроза.
Не розумію веселощів на сайті
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06.01.2021 13:09 Відповісти
10 на хвилину - це інтервал у 6 секунд, за 6 секунд багато чого може статись.
Що може показати радар, якщо ціль в укритті ?
Допотопні як на сьогодні технології, то тоо ж невідпрацьовані, навіть шассі ненадійне.
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06.01.2021 13:44 Відповісти
радар не ціль підсвічує, а вилітаючий снаряд по типу контр-батарейного радару
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06.01.2021 14:12 Відповісти
Чергове анало-говнетное чудо, вже їх було 300 штук
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06.01.2021 14:41 Відповісти
Царь-пушка на царь-гусеницах с глохнущим царь-двигателем.
Которой вісокотехнологично управляет царь-бурят (гриль).
Обычный (не царь) боевой ударный дрон после первого выстрела бурята
сделает царь-бабах, и дальность 70 км по любым целям станет неактуальной.
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06.01.2021 13:48 Відповісти
В 2015 рашистские обезьяны поставили МСТУ (которую конечно же откопали в шахте) вроде бы далековато от жилых домов, ну... не ближе 2 км. От ее выстрелов в тех домах вылетали окна. У меня в 6-ти км дрожали стекла в подъезде. И так на протяжении нескольких дней по выстрелу в минуту.
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06.01.2021 13:59 Відповісти
интересно, сколько тонн навоза одолжили у знаменитого скульптора для постройки етой САУ ?
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06.01.2021 15:53 Відповісти
Теперь нашему МО пора задуматься об альтернативе сей нью-рашгаубицы.."Богдана" вроде бы подходит,но при "зелени"ее врят ли до ума доведут...Разве только при обновленой власти?
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06.01.2021 16:11 Відповісти
Богдана підійде тоді коли теж зможе випускати за хвилину хоча б снарядів 5-6 по різних цілях і ще за хвилину залишати позицію.
А до цього ще не скоро дійде
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06.01.2021 18:49 Відповісти
Понятно,что с мз и системой управления по целям у "Богданы"пока проблемы и работы кб еще хватает..Но все выглядит печально, исходя из желания финансирования новейших разработок вооружения провластной "зелени"и подыгривающего ей МО..
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06.01.2021 21:13 Відповісти
На фото эта кАлиция выглядит как какой-то железный капут
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06.01.2021 17:21 Відповісти
Якась хе.ня из семейства Арматы.Деструкторы питающиеся совковым гноем на грани разложения не способны создать щось адекватное.
Тянем потянем.... ухх... дубинушка ухнем
Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км - Цензор.НЕТ 80
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06.01.2021 18:08 Відповісти
Що ? Знову як ормата з фанери?
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06.01.2021 18:12 Відповісти
Полагаю не просто Армата,а с улучшенной дополнительной функцией мобильного впрыска антиковидной вакцины Спутник,разрабатывающейся в лаборатории Вектор
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06.01.2021 18:19 Відповісти
А какая точность попадания???!!!
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06.01.2021 23:48 Відповісти
От Точность я думаю проблем нет, там наверняка комплекс управления серьезный, возможно через спутник...
А вот система защиты от РЭБ это уже другой вопрос...после работы которого она просто становится аналогом гитлеровской Большой Берты...а так же вопрос ее уязвимости с воздуха аля Байрактар
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06.01.2021 23:56 Відповісти
а ну расскажи, где в мире существует мобильная техника с элементами РЭБ...
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07.01.2021 09:09 Відповісти
Кацапы хоть что то делают, а наш горе-президент только теряет времья!.... и болтает, болтает, болтает...
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07.01.2021 04:26 Відповісти
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