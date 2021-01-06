Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км
Міністерство оборони РФ повідомило, що в 2021 році на озброєння Таманської мотострілецької дивізії Західного військового округу вперше надійде 18 одиниць міжвидового арткомплексу "Коаліція-СВ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
Зазначається, що 152-мм самохідна гаубиця "Коаліція-СВ" базується на платформі танка Т-90 і призначена для ураження всієї номенклатури наземних цілей: командних пунктів, вузлів зв'язку, артилерійських і мінометних батарей, бронетехніки, засобів ППО та живої сили противника на відстані до 70 км. САУ оснащена гаубицею 2А88 зі швидкістю стрільби понад 10 пострілів на хвилину, системою автоматизації процесів наведення, вибору цілі та навігації.
Робочі місця навідника і командира оснащені цифровими дисплеями та інтегровані в єдину автоматизовану систему управління тактичної ланки, що дозволяє приймати цілевказання по цифровому каналу зв'язку, здійснювати цілодобове спостереження за місцевістю, автономний розрахунок установок для стрільби та коригування вогню в будь-яких погодних умовах.
Також САУ озброєна дистанційно керованою туреллю 6С21 з 12,7-мм кулеметом "Корд".
"Вже у вересні цього року дивізіон у складі з'єднання буде залучений у міжнародному навчанні "Захід-2021", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації.
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"Панцыри" щелкались как семечки. да я уже не буду повторять то шо написал выше про Сирию и долину Бекаа.
ты либо "тролль", либо тебе надо поговорить с пво-шником совка, который выжил в самом плотном типо ПВО районе в мире, который был зазметен в хлам Ф-15-16 или что там еще было. Слепая твоя т.н. "ПВО", тупо обосрались. не позорься хотя бы, а.
вас же потом кормить надо будет,рукожопов
Так было и так будет. Бог сказал: «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Меня о помощи, и Я помогу».
Будет иметь название "Пердун"
которые будут на практике обучать наших операторов как работать по реальным целям
на конкретной местности.
Просто учебные занятия, но по реальным целям - нусть Песков сам придумает как это назвать.
Не розумію веселощів на сайті
Що може показати радар, якщо ціль в укритті ?
Допотопні як на сьогодні технології, то тоо ж невідпрацьовані, навіть шассі ненадійне.
Которой вісокотехнологично управляет царь-бурят (гриль).
Обычный (не царь) боевой ударный дрон после первого выстрела бурята
сделает царь-бабах, и дальность 70 км по любым целям станет неактуальной.
А до цього ще не скоро дійде
Тянем потянем.... ухх... дубинушка ухнем
А вот система защиты от РЭБ это уже другой вопрос...после работы которого она просто становится аналогом гитлеровской Большой Берты...а так же вопрос ее уязвимости с воздуха аля Байрактар