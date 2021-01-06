Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км

Міністерство оборони РФ повідомило, що в 2021 році на озброєння Таманської мотострілецької дивізії Західного військового округу вперше надійде 18 одиниць міжвидового арткомплексу "Коаліція-СВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Зазначається, що 152-мм самохідна гаубиця "Коаліція-СВ" базується на платформі танка Т-90 і призначена для ураження всієї номенклатури наземних цілей: командних пунктів, вузлів зв'язку, артилерійських і мінометних батарей, бронетехніки, засобів ППО та живої сили противника на відстані до 70 км. САУ оснащена гаубицею 2А88 зі швидкістю стрільби понад 10 пострілів на хвилину, системою автоматизації процесів наведення, вибору цілі та навігації.

Робочі місця навідника і командира оснащені цифровими дисплеями та інтегровані в єдину автоматизовану систему управління тактичної ланки, що дозволяє приймати цілевказання по цифровому каналу зв'язку, здійснювати цілодобове спостереження за місцевістю, автономний розрахунок установок для стрільби та коригування вогню в будь-яких погодних умовах.

Також САУ озброєна дистанційно керованою туреллю 6С21 з 12,7-мм кулеметом "Корд".

"Вже у вересні цього року дивізіон у складі з'єднання буде залучений у міжнародному навчанні "Захід-2021", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації.

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