Ветерана 93-ї ОМБр, "кіборга" Ігоря Гофмана терміново госпіталізовано, потрібна допомога в лікуванні раку горла
Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман, псевдо Упир, потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Facebook повідомила дочка Гофмана - Віра.
За її словами, 25 грудня у ветерана різко погіршилося здоров'я. Було вирішено доставити Гофмана в клініку. Лікарі змогли швидко стабілізувати стан.
З ночі неділі, 27 грудня, ветеран перебуває в реанімації й отримує максимально можливу допомогу.
"Поки що говорити про прогнози неможливо. Він перебуває під контролем лікарів, пережив кілька оперативних втручань - для можливості забезпечення організму поживними речовинами і медикаментами", - пише Віра Гофман.
Карти для допомоги Ігорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приватбанк).
5168 7574 1771 1167 - для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.
Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
Не до шуфреча ж звертатися...
Термос с тёплой водой не помешал бы . Может заваривать ромашку, календулу.
В больницах нянечкам не до больных - потому термосы около коек не помешали бы .
Также электрочайник .