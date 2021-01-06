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Новини
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Ветерана 93-ї ОМБр, "кіборга" Ігоря Гофмана терміново госпіталізовано, потрібна допомога в лікуванні раку горла

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман, псевдо Упир, потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Facebook повідомила дочка Гофмана - Віра.

За її словами, 25 грудня у ветерана різко погіршилося здоров'я. Було вирішено доставити Гофмана в клініку. Лікарі змогли швидко стабілізувати стан.

З ночі неділі, 27 грудня, ветеран перебуває в реанімації й отримує максимально можливу допомогу.

"Поки що говорити про прогнози неможливо. Він перебуває під контролем лікарів, пережив кілька оперативних втручань - для можливості забезпечення організму поживними речовинами і медикаментами", - пише Віра Гофман.

Карти для допомоги Ігорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приватбанк).

5168 7574 1771 1167 - для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг. ВIДЕО

Ветерана 93-ї ОМБр, кіборга Ігоря Гофмана терміново госпіталізовано, потрібна допомога в лікуванні раку горла 01
Ветерана 93-ї ОМБр, кіборга Ігоря Гофмана терміново госпіталізовано, потрібна допомога в лікуванні раку горла 02

Автор: 

ветерани (1087) допомога (8430) рак (82) онкологія (136) 93 окрема механізована бригада (298)


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Топ коментарі
+24
Трохи допоміг, одужуй друже!
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06.01.2021 10:15 Відповісти
+20
Рождественские праздники самое время для благотворительности.
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
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06.01.2021 10:05 Відповісти
+15
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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06.01.2021 10:44 Відповісти
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Рождественские праздники самое время для благотворительности.
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
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06.01.2021 10:05 Відповісти
Епучая боляка, слов нет! Отца из-за нее потерял...
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06.01.2021 10:12 Відповісти
У меня друг тоже перенес операцию на горле,се равно умер.Метостазы сделали свое дело.
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06.01.2021 10:15 Відповісти
В зернятах з кісточок оброкосу є якась речовина яка знищує ракові клітини.
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06.01.2021 10:33 Відповісти
Це вроді синильна кислота, але в кісточках фруктів її досить мало і якщо нерегулярно з'їдати пару кісточок з фруктів, то це може сприяти захисту від раку. Тому сам час від часу, коли їм яблуко, то можу з'їсти пару кісточок - шкоди ніякої, але, можливо, допоможе якось захиститись від раку.
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06.01.2021 13:40 Відповісти
Трохи допоміг, одужуй друже!
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06.01.2021 10:15 Відповісти
та і я теж...
Не до шуфреча ж звертатися...
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06.01.2021 10:28 Відповісти
+ Тримайся Воїну!
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06.01.2021 12:34 Відповісти
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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06.01.2021 10:44 Відповісти
+
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06.01.2021 11:04 Відповісти
Кабмин выделит 20 млрд на компенсации по "зеленому" тарифу - Шмыгаль
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06.01.2021 11:24 Відповісти
Правительство не может обеспечить лечение даже тем кто защищал ету страну. И родственникам приходится просить копейки по людям. Зато десятки миллиардов ежегодно государство выделяет одному сепару Ахметову на никому не нужные *зеленые тарифы*, который не только не защищал Украину а наоборот создавал и финансировал на дамбасе террористические организации. Ето справедливо по вашему?
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06.01.2021 11:31 Відповісти
На тумбочки стоит вода. При большом количестве лекарств надо много пить .
Термос с тёплой водой не помешал бы . Может заваривать ромашку, календулу.

В больницах нянечкам не до больных - потому термосы около коек не помешали бы .
Также электрочайник .
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06.01.2021 11:25 Відповісти
Думаю нам всем ничего не стоит перевести сущую мелочь, типа 10-50грн, но.....по итогу наберется приличная сумма.
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06.01.2021 11:45 Відповісти
Перевів трошки грошей. Видужуй Воїне!
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06.01.2021 13:28 Відповісти
+ ми своїх не кидаємо. Одужуй, воїне
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06.01.2021 14:24 Відповісти
+
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06.01.2021 16:32 Відповісти
Я пенсіонер.Трохи допоміг. Воїне ти Україну захищав! Хай Господь тебе захистить! Видужуй.
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06.01.2021 21:56 Відповісти
+
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06.01.2021 23:20 Відповісти
Тримайся , друже. Ми з тобою.
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08.01.2021 20:04 Відповісти
 
 