Ветерана 93-ї ОМБр, "кіборга" Ігоря Гофмана терміново госпіталізовано, потрібна допомога в лікуванні раку горла

Ветеран 93-ї бригади, кіборг Ігор Гофман, псевдо Упир, потребує допомоги в боротьбі з онкологією - рак горла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Facebook повідомила дочка Гофмана - Віра.

За її словами, 25 грудня у ветерана різко погіршилося здоров'я. Було вирішено доставити Гофмана в клініку. Лікарі змогли швидко стабілізувати стан.

З ночі неділі, 27 грудня, ветеран перебуває в реанімації й отримує максимально можливу допомогу.

"Поки що говорити про прогнози неможливо. Він перебуває під контролем лікарів, пережив кілька оперативних втручань - для можливості забезпечення організму поживними речовинами і медикаментами", - пише Віра Гофман.

Карти для допомоги Ігорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приватбанк).

5168 7574 1771 1167 - для переказів з-за кордону. Обидві карти - на його ім'я.

Раніше Цензор.НЕТ розповідав історію Ігоря Гофмана, який бореться з онкологією.

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