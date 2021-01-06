Справа про хабар Злочевського в $5 млн: Сторона захисту затягує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що сторона захисту у справі про найбільший в історії України хабар затягує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі зволіканням стороною захисту під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та, відповідно, недотриманням розумних строків під час проведення процесуальної дії, детектив за погодженням із прокурором САП звернувся до слідчого судді ВАКС із клопотанням про встановлення строків ознайомлення сторони захисту з відкритими їм матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Клопотання подано до суду 31.12.2020 із вимогою встановити строк до 22.01.2021, зі спливом якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до поданого клопотання, за більш ніж місячний термін, максимальна кількість матеріалів, із якими ознайомився один із захисників складає 7 томів. Інші учасники кримінального провадження або ж ознайомились із 2-4 томами, або ж взагалі не з‘являлись для ознайомлення жодного разу з моменту відкриття матеріалів.

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"Слід зауважити, що встановлення слідчим суддею строку на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування жодним чином не обмежує доступу сторони захисту до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення із ними, а лише надає змогу стороні обвинувачення прийняти законне і обґрунтоване рішення в порядку ст.283 КПК України в межах відведеного ст.28 КПК України розумного строку.

Нагадаємо, що незважаючи на закінчення 01.12.2020 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020 за підозрою 3 осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ст. 368-5 КК України, за фактом надання неправомірної вигоди у розмірі 5 мільйонів доларів США керівнику САП за закриття кримінального провадження стосовно колишнього міністра екології та природних ресурсів, Печерським райсудом було зобов’язано передати справу до іншого слідчого органу", - додали в САП.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

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