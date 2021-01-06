РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ

У Росії намагаються приховати причетність 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Російської Федерації до розробки нібито вакцини проти коронавірусу "Супутник V", оскільки цей інститут є розробником біологічної зброї і перебуває під американськими санкціями, інформація про його причетність ускладнила б експорт препарату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Guildhall заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Росіяни всіляко намагаються приховати причетність інституту Міністерства оборони Росії ФДБЗ "48 ЦНДІ" (Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони Російської Федерації. - Ред.) до розробки нібито вакцини проти коронавірусу "Супутник V" з низки причин. Ще з часів СРСР цей інститут був причетний до розробки різного роду наступальної біологічної зброї і загалом те, що він потрапив під дію американських санкцій, цілком закономірно. Те, що цей інститут брав участь у розробці вакцини, накладає відбиток на експортні поставки до країн світу", - заявив аналітик.

"Поява коронавірусу збіглася з аварією, що сталася в Росії в лабораторіях "Вектора" у вересні 2019 року (Федеральна бюджетна установа науки "Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор". - Ред.), адже Китай був першим, хто зафіксував коронавірус, але велике питання, звідки вірус походить. Саме представники ФДБЗ "48 ЦНДІ" брали участь у наданні допомоги Італії, що насправді з урахуванням відсутності реальної допомоги було схоже на розвідувальну операцію. І тут мова не в спробах росіян дізнатися якісь секрети країни-члена НАТО, а в бажанні отримати доступ до "генетичного матеріалу", заражених людей, адже саме в Італії був найвищий пік заражень. Потім незабаром з'явилася вакцина. Є прямий зв'язок представників цієї установи з піком зараження і появою препарату", - підсумував Олександр Коваленко.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що з Вікіпедії повністю зникла інформація розробника російської вакцини проти коронавірусу - ФДБЗ "48 ЦНДІ" Міноборони Росії.

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