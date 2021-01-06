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Новини Коронавірус і карантин
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РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ

РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини

У Росії намагаються приховати причетність 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Російської Федерації до розробки нібито вакцини проти коронавірусу "Супутник V", оскільки цей інститут є розробником біологічної зброї і перебуває під американськими санкціями, інформація про його причетність ускладнила б експорт препарату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Guildhall заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Росіяни всіляко намагаються приховати причетність інституту Міністерства оборони Росії ФДБЗ "48 ЦНДІ" (Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони Російської Федерації. - Ред.) до розробки нібито вакцини проти коронавірусу "Супутник V" з низки причин. Ще з часів СРСР цей інститут був причетний до розробки різного роду наступальної біологічної зброї і загалом те, що він потрапив під дію американських санкцій, цілком закономірно. Те, що цей інститут брав участь у розробці вакцини, накладає відбиток на експортні поставки до країн світу", - заявив аналітик.

"Поява коронавірусу збіглася з аварією, що сталася в Росії в лабораторіях "Вектора" у вересні 2019 року (Федеральна бюджетна установа науки "Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор". - Ред.), адже Китай був першим, хто зафіксував коронавірус, але велике питання, звідки вірус походить. Саме представники ФДБЗ "48 ЦНДІ" брали участь у наданні допомоги Італії, що насправді з урахуванням відсутності реальної допомоги було схоже на розвідувальну операцію. І тут мова не в спробах росіян дізнатися якісь секрети країни-члена НАТО, а в бажанні отримати доступ до "генетичного матеріалу", заражених людей, адже саме в Італії був найвищий пік заражень. Потім незабаром з'явилася вакцина. Є прямий зв'язок представників цієї установи з піком зараження і появою препарату", - підсумував Олександр Коваленко.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що з Вікіпедії повністю зникла інформація розробника російської вакцини проти коронавірусу - ФДБЗ "48 ЦНДІ" Міноборони Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V". ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65949) Міноборони рф (715) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Причастность военньіх микробиологов новосибирского "Вектора" к появлению вируса , адаптированного к человеку , весьма вероятна.
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06.01.2021 10:42 Відповісти
+7
Значит, эта "вакцина" должна быть под санкциями.
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06.01.2021 10:50 Відповісти
+3
Да кто бы в этом сомневался!?
Если не сказать больше - адекватные люди понимали это с самого начала.
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06.01.2021 10:41 Відповісти
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Пфайзер, модерна, Спутник Вэ, какая разница
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06.01.2021 10:31 Відповісти
Есть спец. службы мира- сколько можно терпеть всему человечеству все это зло, что исходит из кремля!!!!! А если терпят - значит так нужно!!!!
С праздником всех!!!!
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06.01.2021 10:40 Відповісти
Да кто бы в этом сомневался!?
Если не сказать больше - адекватные люди понимали это с самого начала.
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06.01.2021 10:41 Відповісти
Но почему китайцы не пускают к себе экспертов ВООЗ?
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06.01.2021 11:21 Відповісти
Ну и? Какие будут комментарии? Во всеуслышанье заявлено то, о чем все шушукались.
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06.01.2021 10:41 Відповісти
Причастность военньіх микробиологов новосибирского "Вектора" к появлению вируса , адаптированного к человеку , весьма вероятна.
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06.01.2021 10:42 Відповісти
99% ПРОЦЕНТОВ Я В ЭТОМ УВЕРЕН
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06.01.2021 12:10 Відповісти
Значит, эта "вакцина" должна быть под санкциями.
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06.01.2021 10:50 Відповісти
"Спутник V" - конверсионная версия "Новичка". Это как из танков делают тягачи и вездеходы для гражданского применения...
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06.01.2021 10:57 Відповісти
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров'я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу, однак від коментарів ЗМІ адміністрація АТ утримується.
Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на https://biolik.com.ua/ сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - https://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
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06.01.2021 11:04 Відповісти
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4219
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06.01.2021 11:04 Відповісти
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5652
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06.01.2021 11:05 Відповісти
вчора "новічок" розробляли... сьогодні вакцину... тільки для недоумків для яких - "какая разница"...
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06.01.2021 11:12 Відповісти
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7263
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06.01.2021 11:16 Відповісти
Америку открыли, ага. Бакоружие разрабатывается только вместе со средствами противодействия. Иначе нафига такое оружие? Оружие применено, а на средстве противодействия можно попытаться заработать. Только пока впарить этот шмурдяк никому не удается. Оружие у кацапов получается делать лучше.
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06.01.2021 11:19 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2021 11:20 Відповісти
У написанні з словом СпутникV слово "вакцина" треба писати у лапках , так як МОЗ не визнає ту мутнянку вакциною.
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06.01.2021 11:28 Відповісти
Дык они потому и хотят его бодяжить в Харькове чтоб под санкции не попасть. Очень хитрая одноходовочка, как всегда у рогатых)
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06.01.2021 12:28 Відповісти
Значить в міноборони кацапів і вірус зробили... Ібо коли кораблять бойову біологічну зброю, то одночасно і роблять антидот!
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06.01.2021 13:10 Відповісти
Даже и козе понятно, что коронавирус, распространился из россии, из лаборатории "Вектор"", в сентябре 2019 года!! Почему коронавирус первым появился в Китае?? Очень просто!! Во первых границы России с Китаем , никакой! Во -вторых там очень большое скопление населения и возможность , для россиян воочию увидеть своё творение в реальном действии на человека и регионы, в целом!! Чистейшей воды биологическое оружие россии, против всех народов мира!!!! И очень удивляет, что это не видят в ВООЗе, В США и НАТО. Наверняка пуйло всех в ВООЗе давно купил с потрохами!!! Нам ,в Украине этот фуфломецин , со многими побочными эффектами, имени Медведчука-путина и даром не нужен!! От Спутника уже отказались Израиль, Венгрия, Китай и другие страны.Ведь своё население россии путин этой гадостью не вакционирует, а только делает вид и тянет время , чтобы для россиян купить В Китае, что-то подешевле и по качественнее, чем Спутник!!!! А санкции всё-таки действуют на пуйла, господа!! очень даже действуют!! Поэтому россия и предатель Украины Медведчук так и лезут без мыла, к нам в жопу, со своим фуфломецином Спутник!! Почувствовали стервятники путина , в лице Медведчука. рабиновичей , погребинских и прочих предателей, запах дармовых денег!!
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06.01.2021 14:45 Відповісти
 
 