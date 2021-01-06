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Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес, вартість якого стартує від 4,25 млн грн, - ЗМІ

Мати

Мати нардепа "Слуги народу" Олександра Горобця перед Новим роком придбала Mercedes-Benz 2019 випуску. На сайтах з продажу авто такий Mercedes коштує $150-300 тисяч залежно від комплектації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Мати депутата - пенсіонерка, раніше працювала в медичній сфері.

"Нещодавно журналісти Bihus.Info зафіксували, як Горобець перед голосуванням за державний бюджет відвідував офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого вважають куратором однієї з депутатських груп у парламенті. За часів президентства Віктора Януковича його називали "королем західної контрабанди". Він був близьким до Ігоря Калєтніка, який тоді очолював Державну митну службу України", - зазначає видання.

Ім’я Ілля Павлюка в 2019 році знову почало регулярно з’являтися в медіа, як одного з кураторів виборчої кампанії Зеленського, а згодом "Слуги народу". Також за даними ЗМІ, так звана депутатська група Павлюка регулярно голосує за рішення, які є вигідними для бізнесу українського олігарха Ріната Ахметова.

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В останній декларації Олександр Горобець зазначив, що користується автомобілями БМВ 530E 2017 року випуску і Ленд Ровер 2015 року випуску, які оформлені на його маму. Разом ці автівки коштують майже 900 тисяч гривень або $32 тис.

"У короткому коментарі журналістам депутат зазначив, що батьки продали ці дві автівки та купили нову — Мерседес-"кубик". Розповідати деталі Олександр Горобець не захотів та повідомив, що знаходиться на вечері з друзями, попри те, що це був робочий час", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році.

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Автор: 

авто (6234) майно (335) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+60
ЗЕмародери. А за чий же рахунок банкет?
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7681
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06.01.2021 10:34 Відповісти
+50
да-да. мы помним:
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5753
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06.01.2021 10:36 Відповісти
+46
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5799
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06.01.2021 10:35 Відповісти
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Так вова виликий и говорит - мы адиннарот. Но патриоты благим матом орут - ні, ні, і ні! Ми українці і до вас кацапів не маємо аніяких відносин! Ми крадемо тільки українською!!!
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06.01.2021 15:37 Відповісти
12 міліардів в 2019 році, «бідненькі» ви наші. Будь ласка!
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06.01.2021 13:41 Відповісти
В Израиле все, так или иначе, евреи, а в Украине - только некоторые
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06.01.2021 15:26 Відповісти
У него мозги горобца
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06.01.2021 13:13 Відповісти
Тоже любит скорость)))?
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06.01.2021 13:25 Відповісти
ну чего завидуете? откладывала себе с пенсии на "в последний путь", а потом передумала и купила машину за хлебом ездить...
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06.01.2021 13:30 Відповісти
"ну чего завидуете? откладывала себе с пенсии на "в последний путь", а потом" ... о! жизнь вроде налаживается ... "передумала и купила машину за хлебом ездить..."
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06.01.2021 15:40 Відповісти
"Слугам народа" мерседесы, виллы, дворцы. Остальным украинцам - тарифы.
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06.01.2021 13:41 Відповісти
якби не зеленське економічне чудо, зараз би купувала півкартоплини в супермаркеті. зебіли зробили це разом
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06.01.2021 13:54 Відповісти
Плюнуть бы в эти "невинные" глаза. Продажный подонок...Кстати, у медиков не так уж и плохо с зарплатами, раз они покупают "Мерседесы"...
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06.01.2021 14:01 Відповісти
Во це наклевал Горобец
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06.01.2021 14:04 Відповісти
Вы, суки, лучше бы перечислили хоть часть этих денег детям умершей волонтерки Тарасовой!
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06.01.2021 14:12 Відповісти
Твари!
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06.01.2021 14:29 Відповісти
То вже дійсно кінець епохи бідності,коли пенсіонери купляють мерседеси!
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06.01.2021 14:53 Відповісти
А вы думали, что они зелёные альтруисты? Земля, казино,..... чего то да стоили, что на маме машинку к новому году, излишек хватит. А вы говорили дурочки, молодые, зелёные, а вон как развернулись и тормозов нет, и страх отсутствует, наверно обоснованно, крыша сильная! От законов для нищих, защищает.
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06.01.2021 15:10 Відповісти
А в это время: Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию.

Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
За такой список Сколько чиновников наших уже давно нужно.....
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06.01.2021 15:12 Відповісти
У вас на Моржовии еще хуже,вернее хуже уже некуда,воровской кагал с Тупиным во главе полностью приватизировал все ресурсы многострадальной заСрашки!А вам ниЧО,нравиЦЦЦЦа...
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06.01.2021 18:04 Відповісти
Подозреваю, что её заставил это сделать барыга Порошенко!
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06.01.2021 15:30 Відповісти
Вони хапають мільйони доларів.
Зеля прикриє.
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06.01.2021 15:38 Відповісти
Очередной мамин ублюдок....
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06.01.2021 17:49 Відповісти
Какие мордахи у них кругло-колобковые с хорошо развитой жевательной мускулатурой ,тоже небось диплом юрЫста вовремя прикупил...
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06.01.2021 18:00 Відповісти
Тупая примитивная тварь
Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес за 8,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6549
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06.01.2021 18:31 Відповісти
Ще у одного "мама любит скорость"... А лице горобця такоє "одухотворьонноє"...зразу видно, що "слуга" багатих господ...
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06.01.2021 20:55 Відповісти
Не, ну валеричь конечно постебался конкретно, когда втащил шапито в большую игру и обозвал партию слугами народа. Сейчас сам смак, что не вскрытие то просто разрыв печени от смеха. Я себе представить боюсь, что после зе будет)Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес за 8,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1331
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06.01.2021 21:03 Відповісти
Почитал ленту , с пивом зашла , поржал сам с собой и подумал , а что если б всех писак в депутаты выбрали и предложили б сразу расценки на те или иные виды деятельности . Конечно ни при барыге , ни при овоще , ни при юще такого и быть не могло . Депутат - коррупционер , это точно не Украина . Вот при Зеле всё и проросло . Ребята не буду , конечно , обобщать , но знаю одно , даже по себе - к рукам бы прилипло . Мы такая страна , страна коррупционеров . Ребенок ещё в маме , а уже надо нести в роддом , потом ясли , садик , школа , универ , диплом , права , военный билет , санкнижка и тд и тп . Просто каждый на своём уровне . Побудь (виртуально) на его (депутата) месте - задумаешься , а я чё не такой . Да и в депутаты идут люди не бедные в основном , Гаврилюк не в счёт и то как поднялся , на море съездил при Порохе то . Пойду ещё пива возьму .Всех с Рождеством !!! Слава Украине !!!
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07.01.2021 14:45 Відповісти
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