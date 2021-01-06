Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес, вартість якого стартує від 4,25 млн грн, - ЗМІ

Мати нардепа "Слуги народу" Олександра Горобця перед Новим роком придбала Mercedes-Benz 2019 випуску. На сайтах з продажу авто такий Mercedes коштує $150-300 тисяч залежно від комплектації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Мати депутата - пенсіонерка, раніше працювала в медичній сфері.

"Нещодавно журналісти Bihus.Info зафіксували, як Горобець перед голосуванням за державний бюджет відвідував офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого вважають куратором однієї з депутатських груп у парламенті. За часів президентства Віктора Януковича його називали "королем західної контрабанди". Він був близьким до Ігоря Калєтніка, який тоді очолював Державну митну службу України", - зазначає видання.

Ім’я Ілля Павлюка в 2019 році знову почало регулярно з’являтися в медіа, як одного з кураторів виборчої кампанії Зеленського, а згодом "Слуги народу". Також за даними ЗМІ, так звана депутатська група Павлюка регулярно голосує за рішення, які є вигідними для бізнесу українського олігарха Ріната Ахметова.

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В останній декларації Олександр Горобець зазначив, що користується автомобілями БМВ 530E 2017 року випуску і Ленд Ровер 2015 року випуску, які оформлені на його маму. Разом ці автівки коштують майже 900 тисяч гривень або $32 тис.

"У короткому коментарі журналістам депутат зазначив, що батьки продали ці дві автівки та купили нову — Мерседес-"кубик". Розповідати деталі Олександр Горобець не захотів та повідомив, що знаходиться на вечері з друзями, попри те, що це був робочий час", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році.

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