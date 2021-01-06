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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 не перевищує 50% у жодній області України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 не перевищує 50% у жодній області України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.

Завантаженість ліжок по Україні становить 34,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 264,8 особи.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 не перевищує 50% у жодній області України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Судя по статистике которую нам впаривает Степан Максимов - там уже все давным давно выздоровили и загруженость не больше 10%
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06.01.2021 11:03 Відповісти
Система "нужно просто перестать тестировать" срабатывает! Эпидемия прямо на глазах тает.
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06.01.2021 11:05 Відповісти
Двома твітами Манделі.
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06.01.2021 11:20 Відповісти
не превышает? - зрада.
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06.01.2021 11:35 Відповісти
Все, закрывайте эти койки. Кислород обратно в воздух отпустите. Бубочка победила эпидемию.
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06.01.2021 11:41 Відповісти
Ясное дело, больные лежат по домам их никто не принимает у больницы. Хватит тошнить каждый день своими рожами со статистикой которой Нет.
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06.01.2021 11:57 Відповісти
 
 