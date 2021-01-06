Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 не перевищує 50% у жодній області України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 6 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у жодній з областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у жодній з областей України.
Завантаженість ліжок по Україні становить 34,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 264,8 особи.
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