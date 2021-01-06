Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України планує змінити компанію-закупника вакцин для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Своїми дописами Арсен Жумаділов (глава ДП "Медичні закупівлі України". - Ред.) дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою. Також цим він почав погіршувати наші позиції в переговорах (щодо поставки вакцин проти COVID-19. - Ред.). Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка виконуватиме функції із закупівлі вакцин. Ми не можемо ризикувати забезпеченням вакцинами України", - пояснив міністр.
Водночас Степанов назвав фейком інформацію про те, що ДП "Медзакупівлі" зупинило роботу.
"Підприємство працює в штатному режимі", - сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило, що з 1 січня його робота заблокована Міністерством охорони здоров'я України.
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Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на https://biolik.com.ua/ сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - https://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
Пліснява веде боротьбу не за якісну вакцину, а за відкати від закупівлі китайського лайна.
А теперь степашка заявляет ""Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины". - Ред.) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19. - Ред.)"
"МОЗ за результатами 2020 року вважає діяльність цього підприємства неефективною. У нього є одна функція, яка називається "за кошти, отримані від держави, провести відповідні закупівлі" - купити важливі для країни ліки. Вони є дороговартісними і закуповуються централізовано", - сказав Степанов.
За його словами, у 2020 році міністерством було доручено ДП "Медзакупівлі" провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів. Станом на 31 грудня 2020 року, тендери по 103 позиціях із 483 було провалено, тобто 20% від загальної кількості.
"Серед них препарати для пацієнтів з онкологією, включаючи препарати для лікування онкології у дітей. Це препарати для лікування кардіозахворювань. По кардіогрупі практично все було провалено", - додав Степанов.
Він зазначив, що МОЗ перестрахується і буде закуповувати ці ліки з інших джерел.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало впровадженняhttps://www.unn.com.ua/uk/news/1903396-moz-zminit-protseduru-formuvannya-nomenklaturi-medzakupivel передових технологій у формуванні номенклатури медичних закупівель за кращими світовими стандартами. Відтепер перевагу надаватимуть тим лікарським засобам, які охоплюватимуть більшу кількість пацієнтів, матимуть вищу ефективність та додану вартість життя.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
Певно ж, ті тендери провалені,як і закупівля вакцини від COVID-19,коли МОЗ нібито вело перемовини з виробниками з травня,а врешті замовили в посередника за завищеною ціною.(доручення на закупівлю дали в грудні).
Ще минулий упиряка Ємець намагався нагрітись на держзакупівлях.Не дали.
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/03/23/240325/ "По-хорошому не буде": гендиректор медзакупівель відмовляється брати в ДП протеже міністра
Не для цього зелені до влади прийшли щоб ліки дешеві були, вони ж не лохи якісь 🙂
Зараз схемку замутять і все в ажурі. 😎
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
Вони думають, що приховавши своє декларування їм не доведеться відповідати за всі ці схематози та махінації?
"Ми вже прапорами махати не будемо!" - Дмитро Ярош.
https://www.facebook.com/uamedpro/posts/708018359853125?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·
"Від початку 2021 року ДП "Медичні закупівлі України" не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності.
Міністерство охорони здоров`я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ.
Без погодження фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України, від початку січня 2021 року, робота ДП заблокована.
Ми не можемо:
приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ України. Зокрема, за такими напрямками як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Це також стосується засобів індивідуального захисту та товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів;
продовжувати збір інформації про залишки медичних товарів на місцях, а також збирати дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19. Під загрозою функціонування нашої системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів, на яких знаходитиметься система у поточному році (попередній договір був обмежений 2020 роком). Нагадаємо, що ми збираємо дані з сотень лікарень та лабораторій по всій Україні. Ці дані використовуються Кабінетом Міністрів України та https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R Рада національної безпеки і оборони України
для планування ефективної боротьби з поширенням хвороби. Ми забезпечуємо технічну підтримку системи та всю ключову комунікацію щодо формування даних. Під загрозою всі вже існуючі та заплановані рішення;
підписувати та обмінюватися документами з логістичним партнером, постачальниками, Державною казначейською службою України, Міністерством охорони здоров`я та іншими структурами, з якими ми взаємодіємо в операційній діяльності;
здійснювати оприбуткування та облік товарів, надавати виписки по оплатах з рахунку для контрагентів, формувати звіти по виконанню бюджетних програм та закривати передоплати по https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-1614310005498651/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R
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проводити антикорупційну експертизу контрагентів.
Це не вичерпний перелік тих процесів, які заблоковані через зволікання МОЗ України із затвердженням фінансового забезпечення держпідприємства...."
Долой Доктора Смерть!