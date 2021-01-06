Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України планує змінити компанію-закупника вакцин для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Своїми дописами Арсен Жумаділов (глава ДП "Медичні закупівлі України". - Ред.) дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою. Також цим він почав погіршувати наші позиції в переговорах (щодо поставки вакцин проти COVID-19. - Ред.). Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка виконуватиме функції із закупівлі вакцин. Ми не можемо ризикувати забезпеченням вакцинами України", - пояснив міністр.

Водночас Степанов назвав фейком інформацію про те, що ДП "Медзакупівлі" зупинило роботу.

"Підприємство працює в штатному режимі", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило, що з 1 січня його робота заблокована Міністерством охорони здоров'я України.

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