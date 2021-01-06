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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 19 осіб, видужали - 651, виявлено 931 новий випадок, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 19 осіб, видужали - 651, виявлено 931 новий випадок, - Кличко

Кількість хворих на коронавірус від початку пандемії в Києві перевищила 115 тис. осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 931. Померли 19 людей. Всього коронавірус забрав життя 2022 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 115 300", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 540 жінок віком від 18 до 90 років, 365 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 5 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 71 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 572 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 172, в Дніпровському — 137 та в Деснянському районі – 133 випадки.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А в статистиці по Україні, кількість хворих просто зменшується в геометричній прогресії... Зеленський і його міністри брехуни... І ця інформація по Києву тому підтвердження.
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06.01.2021 11:49 Відповісти
Кількість хворих постійно зростає а не меншає.
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06.01.2021 11:50 Відповісти
Потрібно ж лохам подавати якийсь позитив на фоні падіння рейтингу потерпілого каратиста всєя Галактики.
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06.01.2021 12:15 Відповісти
Пидалику коронавирус как "подарок небес", с чем бы он еще при своих ораторских " способностях" да и организационных мог бы ежедневно появляться на ТВ и новостях. а так каждый божий день как говорящий попугай проблеет заученные фразы при этом все ни как не овладеет своей речью и мимикой ( наигранность и заученность выпячивается из всех щелей). Ну не его это. Его это в прошлом бокс , а сейчас вышибала в кабаке Гамбурга ( при чем рядового, где то возле входа.)
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06.01.2021 12:07 Відповісти
Щоб закінчилась епідемія , потрібно просто перестать хворіть! Янілох підтвердить !😈
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06.01.2021 12:19 Відповісти
 
 