За добу від COVID-19 у Києві померли 19 осіб, видужали - 651, виявлено 931 новий випадок, - Кличко

Кількість хворих на коронавірус від початку пандемії в Києві перевищила 115 тис. осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 931. Померли 19 людей. Всього коронавірус забрав життя 2022 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 115 300", - зазначив Кличко.



Серед захворілих 540 жінок віком від 18 до 90 років, 365 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 5 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 16 років.



Захворіли, зокрема, 25 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 71 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужала за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 572 мешканця Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 172, в Дніпровському — 137 та в Деснянському районі – 133 випадки.

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