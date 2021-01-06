"Слуга народу" Радуцький про зменшення обсягів тестування на COVID-19: Багато роз'їхалися по гостях, менше звертаються до лікарів

Нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив, чому статистика захворюваності на коронавірус знизилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Чому МОЗ хоче запроваджувати обмеження, тому що там вважають, що після інкубаційного періоду буде збільшення захворюваності, а по-друге, збільшиться кількість тестувань на коронавірус. Це не тому, що МОЗ сьогодні заощаджує кошти і не тестує. Ні, дійсно багато людей поїхало в гості, хтось поїхав за кордон. І на свята, на вихідні, подивіться статистику, у нас завжди на вихідні тестів робиться менше не тому, що їх не хочуть робити, а тому, що люди менше звертаються, чекають понеділка, вівторка – це традиційно", - заявив нардеп.

Радуцький наголосив, що після свят статистика хворих на коронавірус в Україні зміниться.

"Думаю, після 8 січня ми будемо мати трохи іншу статистику. Бо люди повернуться з відпусток, від родичів – і будуть частіше звертатися до лікарів, і будемо мати кількість тестувань значно більшу. І до того ж сьогодні більше 60 тис. експрес-тестів на антиген вже поїхало в регіони, зараз очікується постачання ще 1,5 млн цих тестів. Ці тести робляться набагато швидше – 15-30 хвилин", - зазначив Радуцький.

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