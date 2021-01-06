"Слуга народу" Радуцький про зменшення обсягів тестування на COVID-19: Багато роз'їхалися по гостях, менше звертаються до лікарів
Нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив, чому статистика захворюваності на коронавірус знизилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Чому МОЗ хоче запроваджувати обмеження, тому що там вважають, що після інкубаційного періоду буде збільшення захворюваності, а по-друге, збільшиться кількість тестувань на коронавірус. Це не тому, що МОЗ сьогодні заощаджує кошти і не тестує. Ні, дійсно багато людей поїхало в гості, хтось поїхав за кордон. І на свята, на вихідні, подивіться статистику, у нас завжди на вихідні тестів робиться менше не тому, що їх не хочуть робити, а тому, що люди менше звертаються, чекають понеділка, вівторка – це традиційно", - заявив нардеп.
Радуцький наголосив, що після свят статистика хворих на коронавірус в Україні зміниться.
"Думаю, після 8 січня ми будемо мати трохи іншу статистику. Бо люди повернуться з відпусток, від родичів – і будуть частіше звертатися до лікарів, і будемо мати кількість тестувань значно більшу. І до того ж сьогодні більше 60 тис. експрес-тестів на антиген вже поїхало в регіони, зараз очікується постачання ще 1,5 млн цих тестів. Ці тести робляться набагато швидше – 15-30 хвилин", - зазначив Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так что отмазка интересная-но не правдоподобная
Та ну на!
Они ж в гостях, в портьеру могу высморкаться
Вкуса-запаха не чувствуют?
Это уже хуже, водка с оливье - совсем не те!
Зачем тестирование?
Ковид остановит Мендель твитами и рассосет Гунявый своими гундосиками 😂
Повтор прикола с Николаевом!
Почему в Николаеве нет вируса...... Потому что нет тестов....
Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 30 дек. 2020 г.
Це ту, яку в германії розморозили і спортили ?
когда вижу, как ТЫПИЛ пытается надурить других ТЫПИЛОВ!
У Украины больше нет денег на эту пьесу.
Долой реформы Доктора Смерть!
Сиділо б, паскуда, і далі ціхо, як гівно у траві, щоб людей не дратувало.