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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Радуцький про зменшення обсягів тестування на COVID-19: Багато роз'їхалися по гостях, менше звертаються до лікарів

Нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив, чому статистика захворюваності на коронавірус знизилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Чому МОЗ хоче запроваджувати обмеження, тому що там вважають, що після інкубаційного періоду буде збільшення захворюваності, а по-друге, збільшиться кількість тестувань на коронавірус. Це не тому, що МОЗ сьогодні заощаджує кошти і не тестує. Ні, дійсно багато людей поїхало в гості, хтось поїхав за кордон. І на свята, на вихідні, подивіться статистику, у нас завжди на вихідні тестів робиться менше не тому, що їх не хочуть робити, а тому, що люди менше звертаються, чекають понеділка, вівторка – це традиційно", - заявив нардеп.

Радуцький наголосив, що після свят статистика хворих на коронавірус в Україні зміниться.

"Думаю, після 8 січня ми будемо мати трохи іншу статистику. Бо люди повернуться з відпусток, від родичів – і будуть частіше звертатися до лікарів, і будемо мати кількість тестувань значно більшу. І до того ж сьогодні більше 60 тис. експрес-тестів на антиген вже поїхало в регіони, зараз очікується постачання ще 1,5 млн цих тестів. Ці тести робляться набагато швидше – 15-30 хвилин", - зазначив Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам - Цензор.НЕТ 9732
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06.01.2021 12:59 Відповісти
+8
никто просто так,из спортивного интереса тесты не делает...только когда заболеешь.а заболевший вряд ли поедет проведывать родственников.
так что отмазка интересная-но не правдоподобная
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06.01.2021 12:58 Відповісти
+8
Пошел вон чмо, весной, когда людям нужны были маски, продало все. Тварь.
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06.01.2021 12:58 Відповісти
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никто просто так,из спортивного интереса тесты не делает...только когда заболеешь.а заболевший вряд ли поедет проведывать родственников.
так что отмазка интересная-но не правдоподобная
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06.01.2021 12:58 Відповісти
наши 73 % сограждан именно так и поступят - даже заболевшие поедут проведывать своих сородичей, даже если они и не приглашали
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06.01.2021 13:00 Відповісти
Радуцький гадає на кофейній гущі, замість того щоб проводити планові тестування груп ризику які працюють не зважаючи на свята - водії транспорту, таксисти, правоохоронці, медики, працівники комунальних служб.
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06.01.2021 13:08 Відповісти
він не гадає. він бреше.
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06.01.2021 15:40 Відповісти
Шо, насморк, кашель ?
Та ну на!
Они ж в гостях, в портьеру могу высморкаться
Вкуса-запаха не чувствуют?
Это уже хуже, водка с оливье - совсем не те!

Зачем тестирование?
Ковид остановит Мендель твитами и рассосет Гунявый своими гундосиками 😂
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06.01.2021 15:22 Відповісти
А если поехал зодоровым, а у родственников заболел, то тест никто не делает( из личного опыта).
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06.01.2021 15:30 Відповісти
Пошел вон чмо, весной, когда людям нужны были маски, продало все. Тварь.
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06.01.2021 12:58 Відповісти
От цікаво мені було б з тобою поговорити! В очі заглянути. Послухати твою історію. Як тобі живеться без мізків?
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06.01.2021 13:25 Відповісти
Ты же без мозгов живешь, тебе лучше знать.
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06.01.2021 14:10 Відповісти
За це чмо ти півтора роки тому двома руками голосував.
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06.01.2021 14:20 Відповісти
А за яке чмо ти голосував?
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06.01.2021 22:59 Відповісти
За людину,яку вважав кращою,хоча в мене до нього немало претензій.І зараз вважаю,що робив правильний вибір,на відміну від більшості виборців зеленського,що тепер жують соплі "ми не цього хотіли".
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07.01.2021 11:20 Відповісти
Достатньо було просто назвати його прізвище ))
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07.01.2021 14:39 Відповісти
пи*добол!
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06.01.2021 12:58 Відповісти
Многие улетели на Флостон. А там не болеют и больниц нет.... Поєтому нет и тестов!
Повтор прикола с Николаевом!
Почему в Николаеве нет вируса...... Потому что нет тестов....
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06.01.2021 12:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX@CommanderAntiZe

Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 30 дек. 2020 г.

Це ту, яку в германії розморозили і спортили ?
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06.01.2021 12:59 Відповісти
"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам - Цензор.НЕТ 9732
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06.01.2021 12:59 Відповісти
Я не знаю, плакать или смеяться,
когда вижу, как ТЫПИЛ пытается надурить других ТЫПИЛОВ!
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06.01.2021 13:03 Відповісти
Янілох казав , що потрібно ,просто перестать хворіть , і епідемія закінчиться !😈
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06.01.2021 13:05 Відповісти
Моя соседка лежит с Ковидом с 24 декабря,выписали всех под новый год.Лежит одна в палате,говорит ее дочка.План по лечению выполнили...
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06.01.2021 13:06 Відповісти
когда человек, облеченный властью толкает какую-то дебильную херь, он абсолютно уверен, что слушают и читают ее тоже дебилы..., но не всегда..., врачи, блин, получили возможность "на глазок" определять короновирус у тебя или нет! и тупо, бл*ть, не посылают на тестирование...
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06.01.2021 13:07 Відповісти
Правильно, Радуцкий! А в гостях кому те тесты нужны, если ты заболел? Наливай, да пей. Да, ****************?
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06.01.2021 13:10 Відповісти
Аааа... вот в чем дело-то! По гостям! То есть чувак пытался нас протестировать, а мы разбежались! Ну прям детский сад, а не народ. А власть отличная! Бегает за нами с тестами, несмотря на нашу инфантильность и безответственность. Поблагодарить их за титанический труд, что ли?
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06.01.2021 13:11 Відповісти
У врачей указка, наверное, не делать тестов,а если обнаружат пневмонию то она должна быть не ковидной...мои друзья испытали это на себе! Ну а кРадуцкий и остальная петушня ширнулись вакциной - на народ естественно забили...так и живем
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06.01.2021 13:14 Відповісти
Тупа відмазка. Мені навіть ніхто і не пропонував...
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06.01.2021 13:25 Відповісти
""Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам" - разъехались по гостям, болеют в гостях и не обращаются к врачам. А может не болеют, если верить Радуцкому, может спасение от COVID-19 в гостях, а не в вакцине?
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06.01.2021 13:26 Відповісти
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06.01.2021 23:02 Відповісти
радуцкий, тупицкий... - кадры высшей пробы тупости и фарисейства... все время ищут дешевые причины, в оправдание своей никчемности.
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06.01.2021 13:31 Відповісти
Заканчивайте ковидную бодягу.
У Украины больше нет денег на эту пьесу.
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06.01.2021 13:56 Відповісти
Только клиника БАРИС правильно поделит бюджет!
Долой реформы Доктора Смерть!
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06.01.2021 16:12 Відповісти
Пан кРадуцький нагадав про свою наявність.
Сиділо б, паскуда, і далі ціхо, як гівно у траві, щоб людей не дратувало.
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06.01.2021 17:41 Відповісти
 
 