Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї. ДОКУМЕНТ

Житло в альпійському стилі в с. Підгірці на Київщині оформлено на дружину Кирила Тимошенка Олену. Покупка відбулася 2 січня. Зараз сімейство відпочиває в Дубаї.

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є документи, що підтверджують факт покупки.

Будинок площею 353,9 кв. м розташований у с. Підгірці Обухівського району. Поруч із будинком - земельна ділянка площею 27 соток.

Нерухомість оформлено на дружину заступника голови ОП Олену Тимошенко. У документах зазначено, що угода з придбання житла відбулася 2 січня.

Також дивіться: ЗМІ розповіли, чим "розжилися" родичі "слуг народу" у 2020 році: Нова Toyota Land Cruiser і останній Lexus. ВIДЕО

За цією адресою в Підгірцях розташоване елітне котеджне селище "Альпійка". Ціни на будинки такої площі в ньому - приблизно 250 тис. доларів.







За даними Цензор.НЕТ, після придбання нерухомості Тимошенко вирушив на відпочинок у Дубаї.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника голови Офісу Президента України з травня 2019 року. В ОП він відповідає за регіональну політику і курирує програму "Велике будівництво".

Також читайте: Держбюджет втратив 2 млрд через те, що ФДМ провалив впровадження автоматизованої системи оцінки нерухомості, - Холодов