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Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї. ДОКУМЕНТ

Житло в альпійському стилі в с. Підгірці на Київщині оформлено на дружину Кирила Тимошенка Олену. Покупка відбулася 2 січня. Зараз сімейство відпочиває в Дубаї.

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є документи, що підтверджують факт покупки.

Будинок площею 353,9 кв. м розташований у с. Підгірці Обухівського району. Поруч із будинком - земельна ділянка площею 27 соток.

Нерухомість оформлено на дружину заступника голови ОП Олену Тимошенко. У документах зазначено, що угода з придбання житла відбулася 2 січня.

Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї 01Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї 02

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За цією адресою в Підгірцях розташоване елітне котеджне селище "Альпійка". Ціни на будинки такої площі в ньому - приблизно 250 тис. доларів.

Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї 03
Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї 04
Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї 05

За даними Цензор.НЕТ, після придбання нерухомості Тимошенко вирушив на відпочинок у Дубаї.

Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника голови Офісу Президента України з травня 2019 року. В ОП він відповідає за регіональну політику і курирує програму "Велике будівництво".

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Автор: 

Київська область (4085) нерухомість (909) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+64
Надеюсь, что дырявые избиратели ЗЕ очень рады за "слуг народа".
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06.01.2021 13:10 Відповісти
+40
Замглавы ОП Тимошенко купил дом под Киевом площадью 354 м² и улетел отдыхать в Дубаи - Цензор.НЕТ 421
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06.01.2021 13:14 Відповісти
+31
Порох, що ж ти робиш?
Навіщо примушуєш зебілів літати у відпустку під час війни?
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06.01.2021 13:16 Відповісти
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Ну на Мальдивы пороху нельзя .... а вот в дубай - это совсем другое дело ..
."вы не понимаете это другое...."
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07.01.2021 23:36 Відповісти
Є таке поняття....ТВАРІ. Вони вже тут,в Україні і заражені вірусом "Нахабне народообдирайло-2019". Диву даєшся,як вони протягом півтора року швидко пройшли всі етапи росту до рівня " Самого безсовістного Лайна українського життєвого простору". Прошу прощення, шукаю Голосіянтів за Зе. Кого не спитаєш: всі відкрещуються,як від Зека-віруса.
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07.01.2021 23:39 Відповісти
"пакуются" ,сцуки, -а чемоданы на ростов уже спаковали...?
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08.01.2021 01:32 Відповісти
Тимоха...дорогой ! Перечисли немного денег на карту ощад 4790 7299 1018 4043 за квартиру нечем платить... и интернет скоро отключат за неуплату ...куда нам до Дубаёв нам хоть тут как-то продержаться ....вот так и живу в покращени очень туго.....Я не шучу !
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08.01.2021 11:32 Відповісти
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