Заступник голови ОП Тимошенко купив будинок під Києвом площею 354 м² та полетів відпочивати в Дубаї. ДОКУМЕНТ
Житло в альпійському стилі в с. Підгірці на Київщині оформлено на дружину Кирила Тимошенка Олену. Покупка відбулася 2 січня. Зараз сімейство відпочиває в Дубаї.
У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є документи, що підтверджують факт покупки.
Будинок площею 353,9 кв. м розташований у с. Підгірці Обухівського району. Поруч із будинком - земельна ділянка площею 27 соток.
Нерухомість оформлено на дружину заступника голови ОП Олену Тимошенко. У документах зазначено, що угода з придбання житла відбулася 2 січня.
За цією адресою в Підгірцях розташоване елітне котеджне селище "Альпійка". Ціни на будинки такої площі в ньому - приблизно 250 тис. доларів.
За даними Цензор.НЕТ, після придбання нерухомості Тимошенко вирушив на відпочинок у Дубаї.
Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника голови Офісу Президента України з травня 2019 року. В ОП він відповідає за регіональну політику і курирує програму "Велике будівництво".
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