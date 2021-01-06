Американці стоять у чергах за квитками, українці можуть виграти 900 мільйонів доларів у джекпотах (реклама)

Ви не повірите, але в Америці біля деяких кіосків, що продають лотерейні квитки Mega Millions і Powerball, вже шикуються довгі черги з охочих зірвати куш з початком 2021 року.

Як повідомляють деякі авторитетні видання, жителі штату Невада, де лотерейні квитки не продаються, масово прориваються до кордону з Каліфорнією, щоб купити заповітні квитки.

Джекпот Mega Millions досяг $490 млн, найближчий тираж лотереї відбудеться цієї п’ятниці.

Перший приз Powerball досяг позначки в $410 млн. Ця сума буде розіграна в ніч із середи на четвер.

Вам не обов'язково жити в США, щоб мати шанс виграти. Ви можете грати з будь-якої країни світу.

"Це ж американська мрія, чувак. Кожен хоче виграти, так? Мені б теж не завадило ", - повідомив Гомер Сполдінг з Індіанаполіса, стоячи в черзі за своїм квитком лотереї Mega Millions.

Ви мрієте стати мультимільйонером? На цьому тижні у вас є одразу 2 шанси це зробити! Джекпоти двох найбільших лотерей світу - Пауербол і Мега Мільйонів - переступили за позначку в $400 млн, і завдяки сервісу покупки лотерейних квитків, таким як theLotter, ви можете брати участь в їх тиражі, не відходячи від комп'ютера. Ось всі подробиці про ці розіграші і про те, як брати в них участь.

Мега Мільйони - $ 490 млн - 08.01.2021

Щоб виграти найбільший джекпот планети, вам необхідно вгадати 5 номерів від 1 до 70 і номер "Mega Ball" з діапазону 1-25. Ви також зможете стати мільйонером з другим призом в $1 млн, для отримання якого вам потрібно вгадати лише основні числа Мега Мільйонів.

Пауербол - $ 410 млн - 06.01.2021

Як і Мега Мільйони, Пауербол проводиться в форматі 5+1, але його діапазони трохи відрізняються (5/69 + 1/26 ( "Powerball")); другий приз лотереї також становить $1 млн. Величезні джекпоти для цієї лотереї аж ніяк не рідкість, саме їй належить світовий рекорд - $1,568 млрд, - встановлений в 2016 році.

Чи законно грати в американські лотереї з України?

Алекс Гальвес, юрист і імміграційний експерт в США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включаючи Mega Millions: "Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування".

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає: "Навіть людина без документів може купити квиток і отримати приз, якщо він виграє в Mega Millions, йому не обов'язково бути громадянином, жоден закон в Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею".

Ви можете купувати квитки цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь в лотереях онлайн на сайті theLotter, ви можете бути впевнені в тому, що ваш квиток буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

Powerball або Mega Millions? Грайте в обидві лотереї!

Хоча ймовірність зірвати джекпоти Powerball і Mega Millions не надто висока (1 до 292.201.338 і 1 до 302.575.350, відповідно), важливо пам'ятати, що всі джекпоти обов'язково виграються, і що це може статися вже в найближчому тиражі. Не дайте двом приголомшливим шансам стати мультимільйонером пройти повз. Зайдіть на сайт theLotter і купите квитки на найближчі тиражі обох лотерей! Бажаємо успіхів!

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