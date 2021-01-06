Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів. ДОКУМЕНТ

Вища рада правосуддя відповіла на лист, який ОП надіслав через петицію про ліквідацію Київського Окружного адміністративного суду.

Відповідь глави ВРП Овсієнка на ім'я заступника голови Офісу Президента Смірнова опублікував журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, як Офіс Президента "розпочав консультації" з Вищою радою правосуддя щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва? Це коли електронна петиція за ліквідацію зібрала голоси, і Офіс Президента тут же заявив, що розпочинає консультації... І аж через місяць Андрій Смірнов нарешті написав у ВРП листа-прохання "повідомити позицію щодо врегулювання ситуації довкола діяльності ОАСК", - нагадав Мокрик.

У відповіді голови ВРП сказано, що ліквідувати суди може тільки Верховна Рада після внесення президентом відповідного законопроєкту.

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Причиною для ліквідації суду можуть бути зміни судової системи або адміністративно-територіального устрою, оптимізація витрат бюджету або необхідність забезпечення доступності правосуддя.

"З метою дотримання балансу незалежності судової влади та забезпечення права на справедливий суд для кожного, подальша дискусія щодо вказаного в цій електронній петиції питання має відбуватися із залученням широкого кола експертів на базі професійних майданчиків, зокрема Вищої ради правосуддя", - йдеться у відповіді.

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"Дайош, коротше, Всеукраїнську серію круглих столів на тему "Як ліквідувати ОАСК"! В кожному обласному центрі. Організацію столів покласти на обласні державні адміністрації. Стежимо, коротше, за ривками політичної волі Зеленського у відповідь на інструмент діджиталізованого народовладдя", - прокоментував відповідь Мокрик.



