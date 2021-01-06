УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5880 відвідувачів онлайн
Новини
3 861 22

Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів. ДОКУМЕНТ

Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів. ДОКУМЕНТ

Вища рада правосуддя відповіла на лист, який ОП надіслав через петицію про ліквідацію Київського Окружного адміністративного суду.

Відповідь глави ВРП Овсієнка на ім'я заступника голови Офісу Президента Смірнова опублікував журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, як Офіс Президента "розпочав консультації" з Вищою радою правосуддя щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва? Це коли електронна петиція за ліквідацію зібрала голоси, і Офіс Президента тут же заявив, що розпочинає консультації... І аж через місяць Андрій Смірнов нарешті написав у ВРП листа-прохання "повідомити позицію щодо врегулювання ситуації довкола діяльності ОАСК", - нагадав Мокрик.

У відповіді голови ВРП сказано, що ліквідувати суди може тільки Верховна Рада після внесення президентом відповідного законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ОАСК Аблов вирішив, що 9-поверхівка на Батиєвій горі є 4-поверховою будівлею з антресолями, - ЗМІ. ФОТО

Причиною для ліквідації суду можуть бути зміни судової системи або адміністративно-територіального устрою, оптимізація витрат бюджету або необхідність забезпечення доступності правосуддя.

"З метою дотримання балансу незалежності судової влади та забезпечення права на справедливий суд для кожного, подальша дискусія щодо вказаного в цій електронній петиції питання має відбуватися із залученням широкого кола експертів на базі професійних майданчиків, зокрема Вищої ради правосуддя", - йдеться у відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП після скарг адвокатів глави ОАСК Вовка відкрила дисциплінарне провадження проти судді ВАКС Біцюка, - ЦПК

"Дайош, коротше, Всеукраїнську серію круглих столів на тему "Як ліквідувати ОАСК"! В кожному обласному центрі. Організацію столів покласти на обласні державні адміністрації. Стежимо, коротше, за ривками політичної волі Зеленського у відповідь на інструмент діджиталізованого народовладдя", - прокоментував відповідь Мокрик.

Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів 01
Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів 02

Вища рада правосуддя про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: Потрібна дискусія експертів 03

Автор: 

ліквідація (4065) петиція (321) Вища рада правосуддя (583) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Ясна річ, що треба "діскусія" на роки, коли справа заходить що до ліквідації такого доходного місця!
показати весь коментар
06.01.2021 13:48 Відповісти
+5
дискусійні засоби для швидкого вирішення питання по ОАСК
Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов - Цензор.НЕТ 9897
показати весь коментар
06.01.2021 13:59 Відповісти
+4
Які нафіг дискусії?!)))) які кумедні люди в Україні!))) -як Портнов скаже-так і буде!
показати весь коментар
06.01.2021 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясна річ, що треба "діскусія" на роки, коли справа заходить що до ліквідації такого доходного місця!
показати весь коментар
06.01.2021 13:48 Відповісти
Експерти дають добро, суд потрібно ліквідуватти а суддів посадити!
показати весь коментар
06.01.2021 14:09 Відповісти
Які нафіг дискусії?!)))) які кумедні люди в Україні!))) -як Портнов скаже-так і буде!
показати весь коментар
06.01.2021 13:51 Відповісти
Мало того, что этих судей полно во всяких инстанциях, так ещё советы правосудия и другие бездельники в мантиях, которые хотя бы были честными, но нет , вместо этого они и есть олицетворение круговой поруки и топ коррупции. Эти негодяи в мантиях = есть основная причина того, что Украина, имея потрясающие ресурсы, не может стать реально правовой и, как следствие, богатой страной.
показати весь коментар
06.01.2021 13:56 Відповісти
Ти і такі як ти є тому причина.
показати весь коментар
06.01.2021 14:06 Відповісти
Хех ..... нужна ликвидация, а дискуссия будет у следователя, в том числе и с членами высшего совета правосудия ..... где-то так
показати весь коментар
06.01.2021 13:58 Відповісти
дискусійні засоби для швидкого вирішення питання по ОАСК
Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов - Цензор.НЕТ 9897
показати весь коментар
06.01.2021 13:59 Відповісти
Ну ок, пропоную подискутувати, який метод ліквідації обрати краще -суддів повісити на берізці чи смереці. гільйотина чи електричний стілець.
показати весь коментар
06.01.2021 14:01 Відповісти
Хватит трепаться. Ничего не нужно. Закрыть и замок амбарный повесить.
показати весь коментар
06.01.2021 14:04 Відповісти
....і молоко і хліб буде! Суди - мають бути СЛУГАМИ у виробничників (у вчених -інженерів), а не так як тепер ...... Рябий розганяв вмомент ці ж суди! Ворон-ворону......
показати весь коментар
06.01.2021 15:20 Відповісти
Понятно. Только гражданское общество может и обязано ликвидировать эту клоаку под вывеской "Суд"
показати весь коментар
06.01.2021 14:06 Відповісти
Предлагаю провести дискуссию где-то на нейтральной территории:
- в зоне проведения ООС
- на рынках с ФОПами
- с читателями "Цензора"
- на Майдане можно.....
показати весь коментар
06.01.2021 14:07 Відповісти
Судьи должны избираться гражданами теробщин.
показати весь коментар
06.01.2021 14:28 Відповісти
Ну от хочуть падлюки суддівські подискутувати, до зебеніного ісходу... Ну й нехай ще трішки подискутують. Головне - то є запам*ятати їхні ганебні прізвища.
показати весь коментар
06.01.2021 14:31 Відповісти
Вот тебе, Зеля, и мини"референдум", в котором народ тебе ясно сказал - на х.р ваш воровской ОАСК.
показати весь коментар
06.01.2021 14:49 Відповісти
Как там это звучало когда Раду разгоняли - "по просьбам трудящихся"?
показати весь коментар
06.01.2021 14:52 Відповісти
І вирішили щуку в річці утопить (проконсультувавшись з щупаком)
показати весь коментар
06.01.2021 15:07 Відповісти
Какая дискусия? Спалить вместе с вашанечестью☝
показати весь коментар
06.01.2021 15:11 Відповісти
Судова влада України без повноважень від народу нелегітимна. Позбавтесь порушення статті 5 Конституції відстороненням народу від встановлення судової влади. Необхідних фахівців слід обирати без визначення посад за єдиною нормою представництва пропорційно кількості виборців з низів до центру так, щоб усі райони мали представництво в своїх областях, в всі області в центрі. Краще саміх обраних фахівців нікому не дано розподіляти функції між собою. Спеціалізації потребують фахівці, а не структура судової влади - слід позбавитися успадкованого розподілу. Фахівці конституційного права мають бути в складі Верховного суду особливою комісією.
показати весь коментар
06.01.2021 15:47 Відповісти
пом преза спитав, яка думка врп, а та відповіла- през вносить подання, рада ліквідовує. І давайте проведемо дикусію із запрошенням авторитетних фахівців. Авторитені фахівці у нас професори ківалов,портний,татаров. практики кузьмін, тупицький, запросіть з-за кордону грановского видатних австрійських юристів татькова,євдокимова, отрош з криму. і буде Вам веселе експертне середовище. Однак це тільки сподівання -вони не приїдуть і не приєднаються. Бо інстинкт самозбереження в них на першому місці. а щодо вибору дерев, то це не естетично. Краще дати платну путівку в менську колонію. А то знову щось вовк із своїми гопниками щось учудять проти зеленського.
показати весь коментар
06.01.2021 16:09 Відповісти
Люди ! Вас розводять. Суд не такий?. Вірно. Він не такий. Він особливий. Влада хитрувала, і продовжує хитрувати. В Кодекс адміністративного судочинства ВР ухвалила ст27.https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_27/ Виключна підсудність. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, Тобто, для прикладу НКРЕПКП в кодекс газорозподільних систем з порушенням ст.19 Конституції включить правила проведення експертизи лічильників газу у побутових споживачів, і громадянин, який проявить громадянську правосвідомість, звернеться з позовом про незаконість цих правил, вгадайте до якого суду. Правильно. До ОАСК. Не до місцевого, а до ОАСК, за сотні кілометрів від місця проживання. Суди і судді всюди однакові. Не з рогами. Влада вирішувала спори через ОАСК в основному на свою користь. І тут раз. Суд почав опиратися, чинити по закону. Не сподобалося. І почалася кампанія дискредитації. А ми з натхненням клюнули на цю іржаву блешню. Не суд ліківідовувати, а ВР повинна виключити з КАС ст. 27. Може вже досить брехати.
показати весь коментар
06.01.2021 17:26 Відповісти
Чувак в Украине эксперт люд простой.Тебе надо мнение люда,щоб не шарахаться из стороны в сторону.Нюхай!Нюхай воздух!
показати весь коментар
06.01.2021 18:57 Відповісти
 
 