УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5824 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 085 56

Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль

Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.

Про це глава уряду заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що доручив Міністерству охорони здоров'я та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.

"Нагадаю, що зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 200 тис. куб.м кисню передали меткомбінати до лікарень Маріуполя

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4640) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Шмыгаль поручил своим подчиненным проверить себя.

Анекдот дня!!!
показати весь коментар
06.01.2021 14:24 Відповісти
+19
Дал указание минздраву и МВД ( Рюкзакову) почистить информацию по вакцинации ( Скотов от народа)
показати весь коментар
06.01.2021 14:19 Відповісти
+14
под дурочка косит
показати весь коментар
06.01.2021 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йой,який страшний!!!
показати весь коментар
06.01.2021 14:18 Відповісти
Страшний і вже вакцинований )))
показати весь коментар
06.01.2021 14:34 Відповісти
"Удивительное дело, -- размышлял Остап, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".
-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.(с)
показати весь коментар
06.01.2021 16:00 Відповісти
шмыгаль рвал и метал когда узнал что инфа о тайном вакцинировании появилась в инете.
отсюда и желание узнать кто слил инфу и стремление замять скандал под видом громких заявлений.

тем временем:
Евросоюз вводит свои вакцинные европаспорта, жестко привязывая к ним выдачу шенгенских виз. Рассчитывать на визу в ЕС смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, то есть Moderna и Pfizer. Ни Спутник-V, ни Вектор в категорию сертифицированных ЕС не входят, а значит, становятся вакцинами внутреннего пользования, не дающими права на въезд в страны Евросоюза по новым паспортно- эпидемиологическим правилам. В связи с этим обстоятельством под шумок пропагандистской кампании за прививки простых россиян суверенной вакциной активизировались громко не афишируемые закупки иностранных вакцин в сравнительно небольших объемах для отечественных элит и тех граждан, которым окажется по карману сделать коммерческую прививку вакциной, открывающей путь в Европу. Так, по линии компании Р-Фарм Алексея Репика закуплено 2 млн доз препарата Pfizer - для тех прививающихся, которым небезразличен Шенген или, например, виза в США, Австралию и иные непростые, но влекущие к себе государства. По той же причине введения вакцинных европаспортов Венгрии пришлось отказаться от российского препарата Спутник-V. По сути, пандемия и связанная с ней вакцинная гонка приводят к новой разновидности «железного занавеса», когда для трансфера из России в страны дальнего зарубежья уже недостаточно обычных визовых формальностей, а требуется еще и обязательная отметка о «правильной» вакцине. Возможно, такой подход внешних партнеров окажется ограничен острым периодом пандемии, который рассчитывается в один - два года, но не стоит исключать и того, что ограничения вступают в силу надолго, то есть счет им пойдет на пятилетки.
показати весь коментар
06.01.2021 14:39 Відповісти
в общем, зебилам нах та европа и америга... для них спецпоставки спутника5 в тройных дозах))
показати весь коментар
06.01.2021 14:40 Відповісти
Сперва пускай сдаст тест на антитела!
показати весь коментар
06.01.2021 14:41 Відповісти
Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5447
показати весь коментар
06.01.2021 16:29 Відповісти
В итоге откроют уголовное дело на того, кто озвучил информацию, а не на шмыгалят.
показати весь коментар
06.01.2021 15:37 Відповісти
под дурочка косит
показати весь коментар
06.01.2021 14:18 Відповісти
ВаЗЕлин Шестой, Ермак с Венедиктовой и Татаровым побежали явки с повинной писать))))))
показати весь коментар
06.01.2021 14:25 Відповісти
Дал указание минздраву и МВД ( Рюкзакову) почистить информацию по вакцинации ( Скотов от народа)
показати весь коментар
06.01.2021 14:19 Відповісти
погоняло Рюкзак
показати весь коментар
06.01.2021 14:20 Відповісти
Путлерский Мавзолейный Фуфломицин пытаются ввезти в Украину через Харьковские фирмы...,кум Путлера Ведмедчук ваще опупел на всю башку тупую...
показати весь коментар
06.01.2021 14:20 Відповісти
Гепу будут мовзолеить
показати весь коментар
06.01.2021 14:22 Відповісти
Он просто враг Украины.
показати весь коментар
06.01.2021 14:23 Відповісти
Два кума,два дебила это сила
показати весь коментар
06.01.2021 14:24 Відповісти
Шмыгаль поручил своим подчиненным проверить себя.

Анекдот дня!!!
показати весь коментар
06.01.2021 14:24 Відповісти
Поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса, - Шмыгаль

Шмыга , ты хочешь сказать , шо ты давал поручения Авакову ? Ты на себя в зеркало смотрел , придурок ?
показати весь коментар
06.01.2021 14:25 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показати весь коментар
06.01.2021 14:27 Відповісти
У тебя после 21.04.2019 нет морального права даже рот открывать.

Ты их выбрал и ты должен за это ответить кошельком, желудком, здоровьем, жизнью.
показати весь коментар
06.01.2021 14:27 Відповісти
Ты на себя в зеркало смотрел , придурок ?
показати весь коментар
06.01.2021 14:35 Відповісти
смотрел , на нашего Буншу похож
показати весь коментар
06.01.2021 14:48 Відповісти
Аргентине всунули вакцину Путлера....,это единственная страна Мира купившая эту туфту Мавзолейную...
показати весь коментар
06.01.2021 14:26 Відповісти
они ему кокаин он им вакцину.
показати весь коментар
06.01.2021 14:55 Відповісти
А контрольний тест здасте, як Зе напочатку виборів 🥺
показати весь коментар
06.01.2021 14:26 Відповісти
Я думаю что легко, даже на камеру с прямой трансляцией на Г+Г, по чем в той же больнице и в том же кабинете где и вакцинировался. У Зелепупиков от такого шоу усилится выделение слюны и идя оплачивать за одолженные деньги коммуналку они будут повторять: «это фсе барыга! А может и вправду взять кредит и Спутником долбонуться!»
показати весь коментар
06.01.2021 14:38 Відповісти
очень жаль, что у премьер-министра дела с головой обстоят не намного лучше, чем у ббродского)))
показати весь коментар
06.01.2021 14:27 Відповісти
А шмыгаль не хочет проверить, укололся ли он подпольно сам?
показати весь коментар
06.01.2021 14:29 Відповісти
В суспільстві де немає демократії сподіватися на те, що хтось буде турбуватися про чужу дупу марно, тому треба берегти її самому.
показати весь коментар
06.01.2021 14:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240521/v_ukrainu_tayino_zavezli_vaktsinu_pfizer_eyu_vaktsinirovalis_predstaviteli_vlasti_brodskiyi

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - рассказал Бродский.

ГАГАГА
показати весь коментар
06.01.2021 14:41 Відповісти
Ну, чего ты
Пасть разинул красную,
Ну, чему так рад, скажи?
показати весь коментар
06.01.2021 14:44 Відповісти
Я Шмыгаля не боюсь ,если нада Пфайзером уколюсь
показати весь коментар
06.01.2021 14:42 Відповісти
Лучше сказать "вколюсь". Рифмуется.
показати весь коментар
06.01.2021 14:49 Відповісти
Хокку:

Зимней порою
Два медика встретились -

Шмыгаль и Пфайзер
показати весь коментар
06.01.2021 15:15 Відповісти
Сам завез м сам себя теперь проверит...
показати весь коментар
06.01.2021 14:45 Відповісти
Ну что за власть? Зашквар на зашкваре.
показати весь коментар
06.01.2021 14:55 Відповісти
Так всегда бывает, когда "кухарка" берется управлять государством.
показати весь коментар
06.01.2021 15:13 Відповісти
Я бы поручила это сделать паталогоанатомам.
показати весь коментар
06.01.2021 15:04 Відповісти


https://oleg-leusenko.livejournal.com/13436182.html Бунт врачей: Сто российских медиков съехались в Москву, протестуя против путинской вакцины

Пока в Украине Медведчук на своих телеканалах пропихивает российский суррогат, называемый им "вакциной", а харьковская фирма уже подала документы на регистрацию опасного дерьма, на самой России практикующие врачи, эпидемиологи, ученые протестуют против путинской прививки.
Российские врачи нагрянули в Роспотребнадзор!

Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7042

9 декабря сотня медиков со всей Эрефии - представители Независимой ассоциации врачей, куда входят больше 100 медработников, «Лиги защитников пациентов», Советов граждан из разных регионов - приехали в Москву. Они пришли в Роспотребнадзор, чтобы побеседовать с главсанврачом РФ Поповой и вручить ей тысячи подписей жителей РФ, требующих остановить массовую вакцинацию и отменить масочные режимы.

Практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук хотели попасть на личный прием и выяснить у Поповой, чем она руководствуется, принимая те или иные решения.

видосик -- https://youtu.be/XcireykYEFY
показати весь коментар
06.01.2021 15:08 Відповісти
Шмыгаль и компания чешут репу и гадают кто же это слил информацию. Ответ прост - ищите среди тех кому не досталось. Вот Сабаков теперь будет землю рыть чтобы найти предателя и примерно наказать, возбудив уголовное дело, например за похищение собственного адвоката. Технология уже отработана до мелочей.
показати весь коментар
06.01.2021 15:13 Відповісти
Это чё, сами себя типа будут проверять .. )))
показати весь коментар
06.01.2021 15:14 Відповісти
Тут не ФОПы... мордой в пол не положишь. Пейсатых гешефт...
показати весь коментар
06.01.2021 15:16 Відповісти


https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html Верующим в фуфловакс.

Первым спохватилась прорусская мангалица Витек Орбан, заявив вчера:
Мы знаем, что у России хорошая вакцина, однако ее не хватает и вероятно и не хватит, поскольку мощности для ее производства ограничены", - цитирует Орбана Рейтер.(https://www.bbc.com/russian/news-55444084 BBC )

Его мысль чутко уловил российский блогер Эльмурид, предержащий нос по ветру:
Quote: «История с вакцинным паспортом является не только сугубо российской. Соответствующие документы будут вводить другие страны и объединения. В частности, Евросоюз.
У введения таких паспортов будет достаточно много следствий. Экономических, политических, социальных, культурных. Естественно, что в каждой стране или объединении стран будет создан «свой» список сертифицированных вакцин, а значит - только вакцинация «правильными» вакцинами от «правильных» производителей даст право на получение документа. В Европе, к примеру, это вакцины Модена и Пфайзер. А вот российские Спутники и Векторы, по всей видимости, в Европе признаваться не будут. А потому - увы, но только в пределах собственного зоопарка.»

Пишу это для своих украинских друзей, уже заметивших, что их власти, заигрывая с восточным 'партнером', не позаботились пока обеспечить население вакцинами, сертифицированными на международном уровне.

* * *
Украинцам, привитым фуфловакциной Спутник V, выезд даже в Польшу будет закрыт.
Удостоверение, что ты привит действует только в тех странах, где её сертифицировали.

А это РФия и Аргентина.
Всё!
Из других стран их отправят прямо из аэропорта, да ещё сдерут бабло за дезинфекцию того, что они успели полапать...

Медведчук очень желает крупно насрать ВСЕМ украинцам и перекрыть им возможность работать в любой стране мира!

* * *
«Безковидовиз» станет реальностью. Мадярский Орбан это мгновенно понял...
https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html
показати весь коментар
06.01.2021 15:19 Відповісти
Значит и мусоров авакова вакцинируют
показати весь коментар
06.01.2021 15:19 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.‎01.‎2021

После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
показати весь коментар
06.01.2021 15:22 Відповісти
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры, на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.
показати весь коментар
06.01.2021 15:23 Відповісти
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.

Обвинения экс-руководителя "Укравтодора" , бывшего министра транспорта и водного хозяйства Польши, Славомира Новака в невыполнении решений украинского суда о восстановлении на работе руководителя одного из региональных структур "Укравтодора" - это юридические технологии Татарова\Портнова, которые преподносятся Зеленскому, как активный противовес будущим обвинениям нынешнего руководства "Укравтодора" международными структурами, в том числе и МВФ. Напоминаем, что согласно Меморандума с МВФ подписанного Украиной, обязательным условием получения следующего транша МВФ есть полный аудит расходования средств "Фонда по борьбе с CОVID-19" в котором минимум 64% - это расходы непосредственно "Укравтодора и его структур.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
06.01.2021 15:25 Відповісти
Прикол, потом раскажут, что они были в рядах тех, на ком проводили испытания
показати весь коментар
06.01.2021 16:15 Відповісти
Ну кто в этом сомневался? Деньги многое делают, Вовы, Пети, Вити и......................... Конечно себе сделают какую захотят, для них никаких проблем, на дому, на курорте, да мест хватает, это пусть бычары думают, за какие шиши, дадут, не дадут, нашли новость.
показати весь коментар
06.01.2021 16:27 Відповісти
Краще доручи перевірити митниці - хто ввіз препарати невідомого походження!
показати весь коментар
06.01.2021 17:16 Відповісти
Вакцина pfizer самая дорогая и опасная (https://nashe.orbita.co.il/post/view?id=88393 ссылка ) Смертельные случаи зарегистрированы в Норвегии (два чел), в Израиле (2 чел), Мексике, Португалии.
показати весь коментар
06.01.2021 17:47 Відповісти
А так наказывают богатых футболистов в Англии https://footballhit.net/7068-tottenhem-oshtrafoval-treh-igrokov-za-narushenie-rezhima-na-rozhdestvo.html за нарушение карантина Covid-19
показати весь коментар
06.01.2021 19:20 Відповісти
А нічого, що в списку вакцинованих оприлюдненому журналістами є і Шмигаль? Це називається "Знайти того хто розбовкав". Журналісти пишіть правильно заголовки.
показати весь коментар
06.01.2021 23:37 Відповісти
Так Бродский сказал что Шмыгло сам там вакциноровался !
показати весь коментар
07.01.2021 04:14 Відповісти
 
 