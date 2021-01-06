Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.
Про це глава уряду заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - зазначив прем'єр.
Шмигаль заявив, що доручив Міністерству охорони здоров'я та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.
"Нагадаю, що зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, раніше бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади.
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-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.(с)
отсюда и желание узнать кто слил инфу и стремление замять скандал под видом громких заявлений.
тем временем:
Евросоюз вводит свои вакцинные европаспорта, жестко привязывая к ним выдачу шенгенских виз. Рассчитывать на визу в ЕС смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, то есть Moderna и Pfizer. Ни Спутник-V, ни Вектор в категорию сертифицированных ЕС не входят, а значит, становятся вакцинами внутреннего пользования, не дающими права на въезд в страны Евросоюза по новым паспортно- эпидемиологическим правилам. В связи с этим обстоятельством под шумок пропагандистской кампании за прививки простых россиян суверенной вакциной активизировались громко не афишируемые закупки иностранных вакцин в сравнительно небольших объемах для отечественных элит и тех граждан, которым окажется по карману сделать коммерческую прививку вакциной, открывающей путь в Европу. Так, по линии компании Р-Фарм Алексея Репика закуплено 2 млн доз препарата Pfizer - для тех прививающихся, которым небезразличен Шенген или, например, виза в США, Австралию и иные непростые, но влекущие к себе государства. По той же причине введения вакцинных европаспортов Венгрии пришлось отказаться от российского препарата Спутник-V. По сути, пандемия и связанная с ней вакцинная гонка приводят к новой разновидности «железного занавеса», когда для трансфера из России в страны дальнего зарубежья уже недостаточно обычных визовых формальностей, а требуется еще и обязательная отметка о «правильной» вакцине. Возможно, такой подход внешних партнеров окажется ограничен острым периодом пандемии, который рассчитывается в один - два года, но не стоит исключать и того, что ограничения вступают в силу надолго, то есть счет им пойдет на пятилетки.
Анекдот дня!!!
Шмыга , ты хочешь сказать , шо ты давал поручения Авакову ? Ты на себя в зеркало смотрел , придурок ?
Ты их выбрал и ты должен за это ответить кошельком, желудком, здоровьем, жизнью.
"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - рассказал Бродский.
ГАГАГА
Пасть разинул красную,
Ну, чему так рад, скажи?
Зимней порою
Два медика встретились -
Шмыгаль и Пфайзер
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13436182.html Бунт врачей: Сто российских медиков съехались в Москву, протестуя против путинской вакцины
Пока в Украине Медведчук на своих телеканалах пропихивает российский суррогат, называемый им "вакциной", а харьковская фирма уже подала документы на регистрацию опасного дерьма, на самой России практикующие врачи, эпидемиологи, ученые протестуют против путинской прививки.
Российские врачи нагрянули в Роспотребнадзор!
9 декабря сотня медиков со всей Эрефии - представители Независимой ассоциации врачей, куда входят больше 100 медработников, «Лиги защитников пациентов», Советов граждан из разных регионов - приехали в Москву. Они пришли в Роспотребнадзор, чтобы побеседовать с главсанврачом РФ Поповой и вручить ей тысячи подписей жителей РФ, требующих остановить массовую вакцинацию и отменить масочные режимы.
Практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук хотели попасть на личный прием и выяснить у Поповой, чем она руководствуется, принимая те или иные решения.
видосик -- https://youtu.be/XcireykYEFY
https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html Верующим в фуфловакс.
Первым спохватилась прорусская мангалица Витек Орбан, заявив вчера:
Мы знаем, что у России хорошая вакцина, однако ее не хватает и вероятно и не хватит, поскольку мощности для ее производства ограничены", - цитирует Орбана Рейтер.(https://www.bbc.com/russian/news-55444084 BBC )
Его мысль чутко уловил российский блогер Эльмурид, предержащий нос по ветру:
Quote: «История с вакцинным паспортом является не только сугубо российской. Соответствующие документы будут вводить другие страны и объединения. В частности, Евросоюз.
У введения таких паспортов будет достаточно много следствий. Экономических, политических, социальных, культурных. Естественно, что в каждой стране или объединении стран будет создан «свой» список сертифицированных вакцин, а значит - только вакцинация «правильными» вакцинами от «правильных» производителей даст право на получение документа. В Европе, к примеру, это вакцины Модена и Пфайзер. А вот российские Спутники и Векторы, по всей видимости, в Европе признаваться не будут. А потому - увы, но только в пределах собственного зоопарка.»
Пишу это для своих украинских друзей, уже заметивших, что их власти, заигрывая с восточным 'партнером', не позаботились пока обеспечить население вакцинами, сертифицированными на международном уровне.
* * *
Украинцам, привитым фуфловакциной Спутник V, выезд даже в Польшу будет закрыт.
Удостоверение, что ты привит действует только в тех странах, где её сертифицировали.
А это РФия и Аргентина.
Всё!
Из других стран их отправят прямо из аэропорта, да ещё сдерут бабло за дезинфекцию того, что они успели полапать...
Медведчук очень желает крупно насрать ВСЕМ украинцам и перекрыть им возможность работать в любой стране мира!
* * *
«Безковидовиз» станет реальностью. Мадярский Орбан это мгновенно понял...
https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html
05.01.2021
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
Обвинения экс-руководителя "Укравтодора" , бывшего министра транспорта и водного хозяйства Польши, Славомира Новака в невыполнении решений украинского суда о восстановлении на работе руководителя одного из региональных структур "Укравтодора" - это юридические технологии Татарова\Портнова, которые преподносятся Зеленскому, как активный противовес будущим обвинениям нынешнего руководства "Укравтодора" международными структурами, в том числе и МВФ. Напоминаем, что согласно Меморандума с МВФ подписанного Украиной, обязательным условием получения следующего транша МВФ есть полный аудит расходования средств "Фонда по борьбе с CОVID-19" в котором минимум 64% - это расходы непосредственно "Укравтодора и его структур.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html