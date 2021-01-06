Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.

Про це глава уряду заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - зазначив прем'єр.



Шмигаль заявив, що доручив Міністерству охорони здоров'я та МВС перевірити інформацію, опубліковану в ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження.

"Нагадаю, що зараз Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади.

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