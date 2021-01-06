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Новини Коронавірус і карантин
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13 країн ЄС просять Єврокомісію допомогти Україні та низці інших країн отримати вакцину проти COVID-19

13 країн ЄС просять Єврокомісію допомогти Україні та низці інших країн отримати вакцину проти COVID-19

Тринадцять країн-членів Європейського Союзу звернулися з листом до Європейської комісії з проханням бути більш активним у питанні надання допомоги країнам Східного партнерства, до яких входить і Україна, отримати вакцину проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", факт отримання листа підтвердила в середу в Брюсселі на брифінгу представниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

"Ми можемо підтвердити, що вранці отримали цей лист і відповімо на нього свого часу", - констатувала вона.

Пісонеро нагадала, що Європейська комісія з самого початку пандемії COVID-19 говорила про допомогу, зокрема "східним сусідам".

"Про це чітко сказала президентка Європейської комісії (Урсула фон дер Ляєн) і комісар Варга. Ця робота триває: зараз ми розглядаємо, як це можна зробити, включно (надання допомоги) у співпраці з міжнародними та європейськими фінансовими інституціями. Стратегія ЄС щодо вакцини пропонує членам ЄС можливість запропонувати частину їхніх доз. Зараз ЄС перебуває у процесі створення механізму з метою спростити донацію і перепродаж вакцин, які раніше закуплені державами-членами", - розповіла представниця ЄК.

Пісонеро наголосила, що нині дискусія з цього питання триває, тому на цьому етапі надати більше деталей неможливо.

Також читайте: 600 млн євро макрофінансової допомоги виділено Україні під зобов'язання продовжувати співпрацю з МВФ, - Єврокомісія

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2176) карантин (18172) Євросоюз (13636) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Детали и так понятны. Смотрели-смотрели страны ЕС на "правление" нашего клоуна. Который деньги из фонда на вакцины отправил на какое-то "большое строительство" (официально отрасль строительства в 2020-м "упала" по сравнению с 2019-м в три раза, на его ужимки по видосикам... И решила хоть как-то защитить народ Украины от КОВИДа. Хотя, наверное, не стоило, поскольку 73% выбрали клоуна. Однако всем странам ЕС скажем "спасибо". Нет?
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06.01.2021 14:55 Відповісти
+4
кацапская вакцина "против КОВИДа" - это не от бешенства, а от ящура. Она собакам не помогает, поскольку ящуром болеют только коровы (ну и кацапы, наверное).
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06.01.2021 14:56 Відповісти
+4
Какое позорище - Зебилы все деньги разворовали, а теперь как нищие с протянутой рукой по миру.
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06.01.2021 15:06 Відповісти
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Не стоит волноваться, у нам уже все есть, при чем уже все ЛЮДИ вакцинировались, собак мы потом российской сывороткой от бешенства уколим, если не передохнут!
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06.01.2021 14:53 Відповісти
кацапская вакцина "против КОВИДа" - это не от бешенства, а от ящура. Она собакам не помогает, поскольку ящуром болеют только коровы (ну и кацапы, наверное).
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06.01.2021 14:56 Відповісти
Не нужна Украине никакая вакцина. Украинцы еще желают пожить. В странах где людей начали прививать уже много смертей от вакцинации. Сама вакцинация делает человека уязвимым ко многим болезням и даже к короне в первые месяцы и может приводить к смертям. Об этом сказал Ш. Мадсен - норвежский мед директор агенства лекарственных средств. Эпидемия сейчас идет на спад и сама собой закончится как закончился свиной грип, птичий грип и т.д.
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06.01.2021 15:55 Відповісти
Лариса, я ещё слышал что через вакцинацию хотят чипировать людей! Это все происки дьявола! Вы абсолютно правы, президент сказал что эпидемия идёт на спад и больницы пустые. Это все барыга пиарится, но ничего, скоро мы его посадим и всем будет хорошо! Ведь и Вы и Я мы все президенты!
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06.01.2021 16:01 Відповісти
Бот Белов, прикалыйвайся сколько тебе влезет, идиот, если тебе мои слова не доходят, то вот другой человек расскажет тебе все и покажет твое место и поприкалывайся с его слов. https://www.youtube.com/watch?v=mN5i6xIEJf0&t=5s
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06.01.2021 20:46 Відповісти
Лариса, заметьте я Вас не оскорбляю! Меня с детства учили не трогать умолишенных. А как вы догадались про краснознаменную ботоферму им. Вальцмана??? Вы опять правы! Ваша ссылка это 100% пруф! Мне баба Галя с третьего этажа сегодня тож самое говорила, у неё 100% информация, она лично видела как Петя на Рошене сахар разбавляет!
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06.01.2021 20:56 Відповісти
Вот тут правильно! С Ботами никогда не общайтесь! Кстати, сегодня в 22.00 на ул. Фрунзе начинается запись в территориальные отряды «Зеленского», приходите, я вижу Вам небезразличны старания Владимира! Обязательно выучите «Боже Царя храни» и ни в коем случае не одевайте маску когда будете ехать!
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06.01.2021 21:03 Відповісти
Бот, с какой дурной головы ты мне Зелю приписал? У тебя расщепление сознания и олигофрения.
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06.01.2021 23:22 Відповісти
Не эпидемия идёт на спад,а тестирование в Украине идёт на спад.сегодня умерших за сутки 228 человек,примерно столько же сколько было при нормальном тестировании при 16000 новых случаев заражения в сутки.
В мире как было 500 с лишним тысяч новых заражений так и осталось.
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06.01.2021 18:09 Відповісти
Детали и так понятны. Смотрели-смотрели страны ЕС на "правление" нашего клоуна. Который деньги из фонда на вакцины отправил на какое-то "большое строительство" (официально отрасль строительства в 2020-м "упала" по сравнению с 2019-м в три раза, на его ужимки по видосикам... И решила хоть как-то защитить народ Украины от КОВИДа. Хотя, наверное, не стоило, поскольку 73% выбрали клоуна. Однако всем странам ЕС скажем "спасибо". Нет?
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06.01.2021 14:55 Відповісти
та да, нужно ввести санкции для 73%...например запретить им покупать шоколад от пьера рошена)))
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06.01.2021 15:13 Відповісти
Та Украина сама НЕ ХОЧЕТ вакцины:
1. "слуги" и олигарху уже тайно вакцинировались.
2. а лоха... ой, народу договорились впарить китайский шмурдяк со 200% наценкой.
3. все довольны.
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06.01.2021 14:56 Відповісти
2500 евриков за дозу и вакцины хоть цистернами нальют
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06.01.2021 14:58 Відповісти
2500 это если с первых рук брать, пока она опустится до низов будет все 5000 стоить. И тут проявится коммерческая жилка мудрого нарида! Продать ближнему своему плацебо за 5000 евро это же святое для украинца!
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06.01.2021 15:05 Відповісти
ну есть ещё вариант российский спутник фау по 1000, тока нада медведчука в куй поцеловать)))
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06.01.2021 15:32 Відповісти
В Евросоюзе по 15,5 евро закупили вакцину. Из внутренних документов ЕС.
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06.01.2021 16:38 Відповісти
Лучше помогите Великобритании. 60 тысяч больных в день, никакая вакцина не помогает. А в Украине вирус уже практически побежден, каждый все меньше и меньше больных, больницы полупустые как сообщает райздрав.
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06.01.2021 15:02 Відповісти
бюджет не предусматривает выездных бригад, все к семейному доктору. Статистика в 10 раз занижена
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06.01.2021 15:34 Відповісти
сравните статистику количества смертей при 5 000 выявленных в сутки и статистику других стран при 15 000 и очень удивитесь что она у нас одинакова!
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06.01.2021 18:06 Відповісти
умник покажи статистику смертности за ноябрь и декабрь в Украине. удивишься избыточным смертям
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06.01.2021 21:09 Відповісти
13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

Це вони хочуть , шоб Куприк у них вакцинку купив , а ?
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06.01.2021 15:02 Відповісти
Та ні, в куприк її навряд чи вколять...
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06.01.2021 15:26 Відповісти
людЯм уже завезли, а "біомаса" (за визначенням папи "найвеличнішого") претопчеться...
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06.01.2021 15:03 Відповісти
У папаши в ветиринарном паспорте Израиля штамп уже стоит,не сомневайтесь
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06.01.2021 15:16 Відповісти
сначала уевропейцив!))
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06.01.2021 15:04 Відповісти
Осла и прислугу уже укололи. А на остальных зеленым насрать.
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06.01.2021 15:05 Відповісти
Какое позорище - Зебилы все деньги разворовали, а теперь как нищие с протянутой рукой по миру.
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06.01.2021 15:06 Відповісти
извините, дорогие соседи. мы не то что не готовы вакинироваться. мы даже денег на это не выделили. можем принять Вашу вакину песплатно, если красиво попросите. тем более что мы уже прививаемся. на народ денег нет. и у вас дешевле чем в Китае, а значить она нам не подходит. если дадите на пару баксов дороже, то ваше предложение рассмотрит минздрав. может договоримся. КАЖЕТЬСЯ что это, БРЕД, НО ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
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06.01.2021 15:15 Відповісти
Соседям легче отгородиться от дебилов выбравших дебилов.запрет на въезд,кроме привитых и у заробитчан появиться ещё одна статья расходов.будут покупать вакцину за любые деньги лишь бы выехать из этого клоповника.
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06.01.2021 18:14 Відповісти
вот еслиб ты не написал это....... я лично никогда не рассматривал такое развитие ситуации. то что ты озвучил, это большой, коррупционный заговор!!!!!!!!!!! если правда что опубликованные в сми данные дают повод начинать расследование, то оно должно начаться в течении суток.
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06.01.2021 21:37 Відповісти
должно. но не начнется. кто начнет, Бенядиктова? после ухода Зели может быть,и то если бараны не проголосуют за Медведчука-Бойко.
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06.01.2021 23:18 Відповісти
та да. а то полки в "эпицентрах" уже освободили, "мрию" для поставок заправили и на взлётную полосу выкатили, а тут такой простой ґешефтов настал )
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06.01.2021 15:22 Відповісти
От блін...Зеля ж ж клявся на новий рік, що за вакцину вже домовлено !
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06.01.2021 15:25 Відповісти
Зачем, если ЗЕвласть в Украине умышленно просрала сроки закупки вакцин?
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06.01.2021 15:27 Відповісти
Konecno mozet pomoc i cena byla drugaja cem vasi s kitaja zakazali i ta daze sosedi nexocet zakupat iz nix.Pfizer i segodnia ecio Moderna potverdili i uze idut k nam.No poka eto ocen malyje partiji
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06.01.2021 15:29 Відповісти
Уиышллегно не уиышлнно. .какая разница..
Пусть народ радуется...все ещё впередивв к
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06.01.2021 15:34 Відповісти
Похоже что в Ес будут пускать по паспортам вакцинации, спутник и китай не сертифицированы. Только модерна и пфайзер!
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06.01.2021 15:38 Відповісти
в Израиле 1,5 млн, вакцинировали, за вчера 115 тысяч. В феврале уже хороводы будут водить
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06.01.2021 15:41 Відповісти
..бо добре розуміють, що аніматор на місті преза дупля не відбиває, що-коли-куди.. і піаніну кудись сховали..
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06.01.2021 16:12 Відповісти
Схвильовані колотись без випробування на білих мишах. Тому і вимагають!
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06.01.2021 17:59 Відповісти
 
 