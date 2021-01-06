13 країн ЄС просять Єврокомісію допомогти Україні та низці інших країн отримати вакцину проти COVID-19
Тринадцять країн-членів Європейського Союзу звернулися з листом до Європейської комісії з проханням бути більш активним у питанні надання допомоги країнам Східного партнерства, до яких входить і Україна, отримати вакцину проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", факт отримання листа підтвердила в середу в Брюсселі на брифінгу представниця Єврокомісії Ана Пісонеро.
"Ми можемо підтвердити, що вранці отримали цей лист і відповімо на нього свого часу", - констатувала вона.
Пісонеро нагадала, що Європейська комісія з самого початку пандемії COVID-19 говорила про допомогу, зокрема "східним сусідам".
"Про це чітко сказала президентка Європейської комісії (Урсула фон дер Ляєн) і комісар Варга. Ця робота триває: зараз ми розглядаємо, як це можна зробити, включно (надання допомоги) у співпраці з міжнародними та європейськими фінансовими інституціями. Стратегія ЄС щодо вакцини пропонує членам ЄС можливість запропонувати частину їхніх доз. Зараз ЄС перебуває у процесі створення механізму з метою спростити донацію і перепродаж вакцин, які раніше закуплені державами-членами", - розповіла представниця ЄК.
Пісонеро наголосила, що нині дискусія з цього питання триває, тому на цьому етапі надати більше деталей неможливо.
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В мире как было 500 с лишним тысяч новых заражений так и осталось.
1. "слуги" и олигарху уже тайно вакцинировались.
2. а лоха... ой, народу договорились впарить китайский шмурдяк со 200% наценкой.
3. все довольны.
Це вони хочуть , шоб Куприк у них вакцинку купив , а ?
Пусть народ радуется...все ещё впередивв к