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Новини
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Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова

Нардепка

Народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина підтримує держпідприємство "Медзакупівлі України" в конфлікті з Міністерством охорони здоров'я.

Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, зараз є реальна загроза усунення ДП від закупівельного процесу і заміни його на зручну корупційну "прокладку" Степанова", - написала вона.

"Уже тривалий час Степанов систематично атакує принципових людей та прозорі інституції - спочатку перешкоджає роботі, потім втручається в процеси, а далі просто блокує будь-яку діяльність", - додала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

Нардепка закликала підтримати всіх, хто бореться зі "схематозом" і не дає медицині скотитися до "системі Богатирьової" та повернутися у часи Януковича.

Нагадаємо, 3 січня керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов сам вибрав постачальника вакцини проти COVID-19, і вакцина могла б бути принаймні на $1 дешевшою.

5 січня ДП "Медзакупівлі" заявило, що його робота заблокована МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Степанов сам визначив постачальника вакцини проти COVID-19, ціна могла бути щонайменше на $1 нижчою, - глава ДП "Медзакупівель України" Жумаділов

6 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчим часом взагалі усуне ДП "Медзакупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19.

Нардепка Голосу Стефанишина: Є загроза заміни ДП Медзакупівлі ручною корупційною прокладкою Степанова 01

Автор: 

МОЗ (5401) Стефанишина Ольга нардеп (85) Жумаділов Арсен (52) ДП Медзакупівлі (15)


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Топ коментарі
+8
было бы странно, если бы он поступил иначе..., на такой должности, да и в такое время не отломить себе жирный кусок - себя не уважать )))
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06.01.2021 15:06 Відповісти
+7
Степанов смотрит, что Ковидные деньги прошли мимо кассы и были успешно разворованы на большой стройке Зе командой. Последний шанс, пока не выгнали, и самому поучаствовать в распиле.
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06.01.2021 15:15 Відповісти
+7
И спасибо Пианисту за "новые" лица.
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06.01.2021 15:16 Відповісти
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было бы странно, если бы он поступил иначе..., на такой должности, да и в такое время не отломить себе жирный кусок - себя не уважать )))
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06.01.2021 15:06 Відповісти
Не угроза, а факт. Так и будет, зуб даю!
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06.01.2021 15:06 Відповісти
Это уже есть.
Этой новости и заявлению от Медзакупок про свершившийся факт уже почти неделя.

Голос - статисты.
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06.01.2021 15:25 Відповісти
Звичайно є,пані Очевидність.Стєпанов сам про це заявив.
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06.01.2021 15:07 Відповісти
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и иммунобиологические препараты." Потом - об этом узнают на Западе, за деньги которого ты это покупаешь, а потом за тобой приедет новый отдел ФБР. (с)
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06.01.2021 15:08 Відповісти
так і буде. треба ж путінську ширку спутник-5 в Україну пропхати
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06.01.2021 15:14 Відповісти
Степанов смотрит, что Ковидные деньги прошли мимо кассы и были успешно разворованы на большой стройке Зе командой. Последний шанс, пока не выгнали, и самому поучаствовать в распиле.
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06.01.2021 15:15 Відповісти
И спасибо Пианисту за "новые" лица.
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06.01.2021 15:16 Відповісти
Слышали шо вас москали зовут - "пшеки сраные", это правда? А ещё они говорят - шо там унитазы немытые.😁
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06.01.2021 18:49 Відповісти
Голос, как всегда, вовремя. Когда почки уже отвалились.
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06.01.2021 15:23 Відповісти
Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова - Цензор.НЕТ 8448
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06.01.2021 15:23 Відповісти
Степанов - известный схемщик - не для того он шел в Минздрав, чтобы пропускать мимо себя потоки бюджетного бабла. Только он хитрее чем Емец - тот более тупой и жадный - сразу как пришел на пост попытался под себя всю закупку медикаментов незаконно подмять - и сразу вылетел, Степанов не так торопился...
Нужно этот скандал раздувать, чтобы и этого прохиндея выкинуть из Минздрава.
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06.01.2021 15:46 Відповісти
Посада міністра, на жаль, не на все життя. Треба трохи зібрати грошенят на пенсію.
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06.01.2021 16:00 Відповісти
Далой реформы Супрун!
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
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06.01.2021 16:03 Відповісти
"реформы супрун"______"реформаторка" ДОБИЛА медицину Украины и благополучно здрыстнула в Америку.
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06.01.2021 16:07 Відповісти
Бидняга....
Какаво же тибе, когда в твои штаны насрал не только Порошенко, но и Супрун!
А кто добил твою голову, Яценюк или Гройсман?
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06.01.2021 16:36 Відповісти
так где уляна?
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06.01.2021 16:49 Відповісти
а что ей здесь делать если её уволили
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06.01.2021 16:51 Відповісти
Готовятся к закупке вакцины..
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06.01.2021 19:50 Відповісти
 
 