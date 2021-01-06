Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова
Народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина підтримує держпідприємство "Медзакупівлі України" в конфлікті з Міністерством охорони здоров'я.
Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, зараз є реальна загроза усунення ДП від закупівельного процесу і заміни його на зручну корупційну "прокладку" Степанова", - написала вона.
"Уже тривалий час Степанов систематично атакує принципових людей та прозорі інституції - спочатку перешкоджає роботі, потім втручається в процеси, а далі просто блокує будь-яку діяльність", - додала Стефанишина.
Нардепка закликала підтримати всіх, хто бореться зі "схематозом" і не дає медицині скотитися до "системі Богатирьової" та повернутися у часи Януковича.
Нагадаємо, 3 січня керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов сам вибрав постачальника вакцини проти COVID-19, і вакцина могла б бути принаймні на $1 дешевшою.
5 січня ДП "Медзакупівлі" заявило, що його робота заблокована МОЗ.
6 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчим часом взагалі усуне ДП "Медзакупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19.
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Этой новости и заявлению от Медзакупок про свершившийся факт уже почти неделя.
Голос - статисты.
Нужно этот скандал раздувать, чтобы и этого прохиндея выкинуть из Минздрава.
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
Какаво же тибе, когда в твои штаны насрал не только Порошенко, но и Супрун!
А кто добил твою голову, Яценюк или Гройсман?