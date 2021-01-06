Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова

Народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина підтримує держпідприємство "Медзакупівлі України" в конфлікті з Міністерством охорони здоров'я.

Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, зараз є реальна загроза усунення ДП від закупівельного процесу і заміни його на зручну корупційну "прокладку" Степанова", - написала вона.

"Уже тривалий час Степанов систематично атакує принципових людей та прозорі інституції - спочатку перешкоджає роботі, потім втручається в процеси, а далі просто блокує будь-яку діяльність", - додала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

Нардепка закликала підтримати всіх, хто бореться зі "схематозом" і не дає медицині скотитися до "системі Богатирьової" та повернутися у часи Януковича.

Нагадаємо, 3 січня керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов сам вибрав постачальника вакцини проти COVID-19, і вакцина могла б бути принаймні на $1 дешевшою.

5 січня ДП "Медзакупівлі" заявило, що його робота заблокована МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Степанов сам визначив постачальника вакцини проти COVID-19, ціна могла бути щонайменше на $1 нижчою, - глава ДП "Медзакупівель України" Жумаділов

6 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчим часом взагалі усуне ДП "Медзакупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19.