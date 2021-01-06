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Новини Коронавірус і карантин
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Денісова звернулася до КС із поданням про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я

Денісова звернулася до КС із поданням про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного суду України з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах реалізації медичної реформи та подолання пандемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Ситуація, за якої розпочата медична реформа із наступним встановленням на законодавчому та підзаконному рівнях у деяких випадках неспівмірних меті засобів досягнення – протиепідемічних заходів, призвели до порушень та обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, свідченням чого є численні звернення громадян до мене як до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - наголосила омбудсмен.

За словами Денісової, більшість державних органів і служб виявилися неготовими ні організаційно, ні юридично і навіть психологічно до пандемії коронавірусу.

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"Складнощів у протидії хворобі завдали й певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Хоча в цілому введені як парламентом, так і урядом держави обмежувальні заходи з подолання інфекційної хвороби мають виправдану мету - збереження життя та здоров’я людини", - зазначила вона.

Денісова додала, що чинне законодавство на час впровадження карантину, а саме Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" також виявилися не адаптованими до загрози здоров’ю, що виникла.

"Наголошую, що конституційні принципи, на яких базується здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні, включаючи також право на охорону здоров’я, передбачають правові гарантії, правову визначеність і пов’язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері охорони здоров’я, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин могли бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що їх право, його зміст і обсяг буде ними реалізовано", - зазначила омбудсмен.

Денісова заявила, що в ст. 49 Конституції України закріплено основоположні принципи щодо права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, а охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава повинна створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а наявна мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена. Також держава повинна сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності та забезпечувати санітарно-епідемічне благополуччя громадян.

"Сподіваюся на відкриття Конституційним Судом України конституційного провадження за моїм поданням та розгляд його по суті, адже порушені права громадян у сфері охорони здоров’я мають бути відновлені та надалі забезпечуватися державою", - підсумувала омбудсмен.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) карантин (18172) КС (1427) медреформа (129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Чергова популістка. Коли країною будуть керувати державники, а не ідіоти
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06.01.2021 15:29 Відповісти
+4
А как мадам и Конституция смотрят на равные права в получении медпомощи? Само существлвание Феофании ничего не нарушает? Когда харант там отлеживался, а граждане умирали на порогах больниц?
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06.01.2021 15:53 Відповісти
+2
На Конституцию все власти в Украине БОЛТ ложили а ведь по Конституции медицина должна быть бесплатной ,поэтому любую власть при желании можно будет упаковать на нары .
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06.01.2021 15:30 Відповісти
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Чергова популістка. Коли країною будуть керувати державники, а не ідіоти
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06.01.2021 15:29 Відповісти
не скажите вынесет вердикт КСУ отменить жжску рехформу имени Гитлера и Голды Меер и все.. написано в Конституции ГАРАНТИРУЕТСЯ ПЛИЗ... а не так как у нас собачий хвист и вся рехформа.... а где я вас спрашиваю СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ МЕДСУЛУГ А ИХ НЕТ ОПРЕДЕЛЕННО И УМЫШЛЕННО во все мире или долевое участие госудатсва в оплате медсуслуг иил частничное или полностью или страховка покрываюзая от 20 до 100% стоимости...
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06.01.2021 16:09 Відповісти
Когда реХФормы будут проводить специалисты, а не барыги с аХФеристами.
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06.01.2021 16:09 Відповісти
Какие *барыги*, животное ?
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06.01.2021 17:41 Відповісти
Как какие? Те которые реХФормы провели, и медицинскую, и судейскую, и полицейскую, ... , скотыняка кацапская.
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06.01.2021 20:21 Відповісти
Ватный длбб, а также скотыняка кацапская (как ты представился) ,медицинская реформа затронула только первичное звено и длилась меньше 2х лет, судейской действительно не было, полицейская тоже началась только на самом нижнем звене. Ватан , зато было много других важных реформ и достижений (воссоздание армии с 0, децентрализация,Томос , создание мощной антирашистской международной коалиции, мова набула чинности державной и еще много чего было сделано)
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07.01.2021 17:53 Відповісти
ГНи-ПНХ
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07.01.2021 18:15 Відповісти
Животное рашистское, меняй ник, из спама вылазить не будешь
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07.01.2021 18:18 Відповісти
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_



Кто шарит по сайту Верховной Рады, а гляньте-ка, как Денисова, будучи нардепом от НФ, голосовала за эту реформу. Я могу ошибаться, конечно, но кажется, она уполномоченной стала уже папизже после принятия медреформы.

https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra
https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra
https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra


https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra

https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra Дівчина з Дніпра https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra @divchynazDnipra https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra/status/1346869991556190209 15 мин

Если я правильно нашла, то она голосовала "за" медреформу
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1510108&n_skl=8
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06.01.2021 19:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1346871001854963713 12 мин

та не, это немножко другое.
Но думаю, что и за медреформу голосовала.
Просто коньюктура изменилась
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06.01.2021 19:41 Відповісти
На Конституцию все власти в Украине БОЛТ ложили а ведь по Конституции медицина должна быть бесплатной ,поэтому любую власть при желании можно будет упаковать на нары .
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06.01.2021 15:30 Відповісти
Если в Конституции написана фигня типа "каждой бабе по мужику", то как к ней относиться?
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06.01.2021 15:37 Відповісти
Як до того, що феміністки встановили матріархат
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06.01.2021 15:43 Відповісти
А к Конституции может быть только одно отношение - её надо выполнять а если нет то надо сидеть ...
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06.01.2021 15:50 Відповісти
Вот и выполняйте. Любопытно, как это у вас получится
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06.01.2021 15:54 Відповісти
Ватный краснозадый пролетарий, за бесплатной медициной тебе на корею сев,кубу и Великобританию
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06.01.2021 17:45 Відповісти
Не сцать! Дядя Сэм не любит давать кредиты на всякую муть типа "предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения"
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06.01.2021 15:50 Відповісти
як завжди, хто вср@вся? Невістка.
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06.01.2021 15:48 Відповісти
шо,эта кацапка за медреформу взялась?тоже задание выполняет?
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06.01.2021 15:52 Відповісти
А как мадам и Конституция смотрят на равные права в получении медпомощи? Само существлвание Феофании ничего не нарушает? Когда харант там отлеживался, а граждане умирали на порогах больниц?
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06.01.2021 15:53 Відповісти
Денисова, вот что , именно сейчас тебе надо обращаться в этот рыговский КС? чтобы доказать его нужность (это этим продажнымисудьям как раз сейчас надо)? а через преза ты не могла добится изменений в эти законы ... не обращаясь к хитро ж о пому тупицкому? блин зелёнки, вы сами себя и свою команду подставляете со всех боков!! дятлы ......
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06.01.2021 15:53 Відповісти
Вона не зеленка, вона Юлькіна...
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06.01.2021 15:58 Відповісти
та пох.... всеравно дура. раз вверхах крутится значит должна понимать что в КС враги Украины засели.
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06.01.2021 16:07 Відповісти
Не трогайте КС. Пусть отменят земельный дерибан, а потом видно будет.
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06.01.2021 16:15 Відповісти
ну да, осталось еще только безвиз п р о с р а ть и тогда держитесь 73%-центные дебилы. после этого вас уже ничего не спасёт! Так ? га Галю?
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06.01.2021 17:22 Відповісти
Она - пустое место, которое её хозяйка поставила на эту должность. И кудахтать она будет то, что скажет ей хозяйка, которая в свою очередь сейчас тихо ползает у ног писяграя и всё спрашивает: "Чего изволите?"
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06.01.2021 16:44 Відповісти
Эта ещё куда лезет...
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06.01.2021 18:08 Відповісти
 
 