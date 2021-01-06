Денісова звернулася до КС із поданням про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного суду України з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах реалізації медичної реформи та подолання пандемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Ситуація, за якої розпочата медична реформа із наступним встановленням на законодавчому та підзаконному рівнях у деяких випадках неспівмірних меті засобів досягнення – протиепідемічних заходів, призвели до порушень та обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, свідченням чого є численні звернення громадян до мене як до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - наголосила омбудсмен.

За словами Денісової, більшість державних органів і служб виявилися неготовими ні організаційно, ні юридично і навіть психологічно до пандемії коронавірусу.

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"Складнощів у протидії хворобі завдали й певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Хоча в цілому введені як парламентом, так і урядом держави обмежувальні заходи з подолання інфекційної хвороби мають виправдану мету - збереження життя та здоров’я людини", - зазначила вона.

Денісова додала, що чинне законодавство на час впровадження карантину, а саме Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" також виявилися не адаптованими до загрози здоров’ю, що виникла.

"Наголошую, що конституційні принципи, на яких базується здійснення прав і свобод людини і громадянина в Україні, включаючи також право на охорону здоров’я, передбачають правові гарантії, правову визначеність і пов’язану з ними передбачуваність законодавчої політики у сфері охорони здоров’я, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин могли бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що їх право, його зміст і обсяг буде ними реалізовано", - зазначила омбудсмен.

Денісова заявила, що в ст. 49 Конституції України закріплено основоположні принципи щодо права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, а охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава повинна створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а наявна мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена. Також держава повинна сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності та забезпечувати санітарно-епідемічне благополуччя громадян.

"Сподіваюся на відкриття Конституційним Судом України конституційного провадження за моїм поданням та розгляд його по суті, адже порушені права громадян у сфері охорони здоров’я мають бути відновлені та надалі забезпечуватися державою", - підсумувала омбудсмен.

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