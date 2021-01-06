Нові правила обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів грають на руку підприємствам металургії, - експерт

Після набуття чинності правилами про обмеження термінів експлуатації з ринку одночасно піде певна кількість вагонів. Ціна на решту - зросте.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Металургпром", про це заявив експерт ринку логістики, учасник Комітету з логістики ЄБА Юрій Щуклін.

Зазначається, що новий варіант проєкту наказу щодо обмеження термінів служби залізничних вантажних вагонів став результатом компромісу "Укрзалізниці" і підприємств гірничо-металургійного комплексу, які тепер матимуть можливість використовувати необхідну їм кількість вантажних вагонів за найменшою вартістю.

Експерт проаналізував і виявив закономірність, що прогнозована кількість вантажних вагонів у парку "Укрзалізниці" і нові принципи формування лотів на аукціони в електронній торговій системі "ProZorro.Продажі" корелюються з потребами виробників гірничо-металургійного комплексу.

У межах політики поступового усунення профіциту вагонів та оновлення рухомого складу в жовтні 2020 року "Укрзалізниця" видала проєкт наказу про скорочення термінів експлуатації вагонів. У процесі громадського обговорення проєкту розгорнулася критика і висловлювалися побоювання, що запровадження нового порядку обернеться додатковими витратами для власників рухомого складу в 153 млн грн. Наказ у підсумку був заблокований у листопаді Державною регуляторною службою.

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Як наголосив Щуклін, розблокувати процес впровадження норм про обмеження терміну експлуатації вагонів вдалося завдяки двом компромісам з боку "Укрзалізниці": встановленням нових граничних термінів експлуатації рухомого складу і впровадженням гнучких умов аукціонів у тому ціновому коридорі, який вигідний підприємствам металургії.

"Після набуття чинності правилами про обмеження термінів експлуатації з ринку одночасно піде певна кількість вагонів. Ціна на решту - зросте. Великим гравцям ринку, металургії, через нові правила теж доведеться списати частину своїх вагонів. Компромісний варіант проєкту з'явився завдяки тому, що металургійним підприємствам створили можливість - зафіксувати право користування за найнижчими цінами. На "ProZorro.Продажі" продається не оренда вагонів, а зобов'язання "Укрзалізниці" возити вагони за однією ціною. І ось як вдасться досягти цієї маленької ціни для конкретних учасників: потрібно лоти виставити максимальні, які ніхто, крім "Метінвесту", не купить", - пояснив експерт.

Щуклін розповів, що торги в системі "ProZorro.Продажі" відбуваються за принципом голландського аукціону: ціна, яку виставила на аукціон УЗ (наприклад, 800 або 700 грн за вагон), падає доти, поки один з учасників не скаже: "Стоп, я беру!".

"І щоб на аукціоні не було учасників, які могли б раніше "Метінвесту" зупинити аукціон, мають з'явитися нові великі лоти: 10 і 20 тисяч вагонів. В Україні більше немає таких учасників на ринку, крім "Метінвесту", які можуть взяти таку кількість вагонів і зафіксувати обсяг вантажу на 1-3 роки", - розповів Щуклін.

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За його словами, впровадження нового наказу про обмеження термінів експлуатації залізничних вантажних вагонів позитивно вплине на ринок, оскільки допоможе побороти профіцит вагонів і поступово оновити рухомий склад і створить стимули для галузі вагонобудування.

Водночас зміна політики аукціонів створює більш вигідні умови підприємствам металургії, які зможуть зафіксувати прийнятні для них ціни на експлуатацію вагонів, і може призвести до появи на ринку великого гравця-посередника, який володітиме адмінресурсом щодо консолідації вантажної бази. Водночас іншим учасникам ринку, можливо, доведеться зіткнутися зі зростанням вартості використання вагонів, оскільки кількість рухомого складу після списання буде скорочуватися.

"Сам механізм реалізації цих правильних цілей (оновлення рухомого складу. - Ред.), на жаль, підтверджує правило - в Україні не можна просто скоротити парк вагонів, потрібно при цьому ще декого задовольнити. По суті це був такий договір: добре, ми вам дозволимо списати вагони і напіввагони, але ви натомість маєте організувати для нас можливість користуватися вагонами "Укрзалізниці" за цікавими для нас цінами. А як я проаналізував, це буде для них навіть вигідніше, ніж утримання своїх вагонів", - підсумував Щуклін.

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