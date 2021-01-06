Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Євген Шевченко вважає, що президент Володимир Зеленський обіцяв "посадки корупціонерів", але сам швидко став "тим, кого треба посадити".
Свою позицію Шевченко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Як посадити до в'язниці президента країни, який покриває корупцію своїх друзів, а значить, є їхнім співучасником?
Безпосередньо до Зеленського підібратися складно, тому потрібно рухатися по ланцюжку - від низу до верху. Що детективи НАБУ і зробили - змогли знайти докази провини мільйонера і екснардепа Максима Микитася, який фінансував партію "Слуга народу"", - написав Шевченко.
Він нагадав, що Микитась пішов на угоду зі слідством і здав своїх подільників, серед яких опинився заступник голови ОП Олег Татаров.
"Татаров же, який володіє масивами інформації, може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, тому вся вертикаль влади стала на його захист", - вважає Шевченко.
Агент НАБУ вказав, що на захист Татарова діють генпрокурор Ірина Венедіктова, ДБР і Нацполіція.
"Ось так один лицемірний покидьок, який з усіх бордів розповідав нам про "весну" і якісь "посадки", дуже швидко сам став тим, кого треба посадити. Шкода тільки, поки посадити його нікому. Але це поки, товаришу Зеленський", - написав Шевченко.
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Андрей Макаревич
СамогоБубочку - як мені гальбу пива випити: так само просто і так само приємно.
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Тепер він пишк, що НАБУ хоче посадити Зеленського, тим самим дуже шкодячи НАБУ. Тим більше,Ю ще за часів Порошенка підіймалося питання переслідування президента з боку НАБУ і тоді Ситнік заявив, що президент знаходиться поза їх компетенцією.
Своїми різкими заявами Шевченко шкодить НАБУ, яке і так ледь пережило і спробу приручення з боку НФ і БПП, і президенство шаленого Трампа.