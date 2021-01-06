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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко

Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко вважає, що президент Володимир Зеленський обіцяв "посадки корупціонерів", але сам швидко став "тим, кого треба посадити".

Свою позицію Шевченко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як посадити до в'язниці президента країни, який покриває корупцію своїх друзів, а значить, є їхнім співучасником?

Безпосередньо до Зеленського підібратися складно, тому потрібно рухатися по ланцюжку - від низу до верху. Що детективи НАБУ і зробили - змогли знайти докази провини мільйонера і екснардепа Максима Микитася, який фінансував партію "Слуга народу"", - написав Шевченко.

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Він нагадав, що Микитась пішов на угоду зі слідством і здав своїх подільників, серед яких  опинився заступник голови ОП Олег Татаров.

"Татаров же, який володіє масивами інформації, може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, тому вся вертикаль влади стала на його захист", - вважає Шевченко.

Агент НАБУ вказав, що на захист Татарова діють генпрокурор Ірина Венедіктова, ДБР і Нацполіція.

Читайте: Татаров пригрозив Єрмаку, що зіллє нюанси у справі вагнерівців, і був усунений від доступу до Зеленського, - політолог Романенко

"Ось так один лицемірний покидьок, який з усіх бордів розповідав нам про "весну" і якісь "посадки", дуже швидко сам став тим, кого треба посадити. Шкода тільки, поки посадити його нікому. Але це поки, товаришу Зеленський", - написав Шевченко.

Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Шевченко Євген (139) Максим Микитась (291) Татаров Олег (428)


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Топ коментарі
+44
"Лицемерный ублюдок..." - какое точное определение!
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06.01.2021 16:03 Відповісти
+36
"Вот так один лицемерный ублюдок, который со всех бордов рассказывал нам про "весну" и какие-то "посадки", очень быстро сам стал тем, кого надо посадить. Жаль только, пока посадить его некому. Но это пока, товарищ Зеленський", - написал Шевченко.
Эти слова многим греют душу. Хочу разочаровать: ничего не будет. Нет власти, нет судей, почти не осталось государства. Поверьте, где-то в узких кругах в ЕС обсуждают отмену безвиза. Ударит по рядовым украинцам, а у ублюдков уже и так два-три гражданства.
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06.01.2021 16:03 Відповісти
+25
оглянись назад!.. только что прошел Порошенко, а у тебя штаны мокрые..
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06.01.2021 16:11 Відповісти
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чертовски правильно сказано:
если есть те кто приходит к тебе,
найдутся и те кто придёт за тобой
Андрей Макаревич
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06.01.2021 17:15 Відповісти
Ну кто же его посадит - он же СЛУГА НАРОДА!
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06.01.2021 17:18 Відповісти
Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский обещал "посадки коррупционеров", но сам быстро стал "тем, кого надо посадить" - его надо было давно посадить, когда помогал Коломойскому воровать деньги из ПриватБанка, а не в президенты выбирать. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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06.01.2021 17:20 Відповісти
зомбачат население, как результат будет на выборах лидировать Бойко и ОПЗЖ
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06.01.2021 17:29 Відповісти
Подивитися на писок татарова - він і маму рідну продасть. А здати йому дєрьмака, шефіра і Самого Бубочку - як мені гальбу пива випити: так само просто і так само приємно.
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06.01.2021 18:09 Відповісти
ИНТЕРЕСНО !
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06.01.2021 18:11 Відповісти
Здравствуйте - я ахЄнт НАБУ..., да -да, тот который....- не хотите передать взятку в 5 лямов зЄлени....- типа так -да...
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06.01.2021 18:44 Відповісти
Він рахує. У нас уже був такій підрахуй.
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06.01.2021 19:03 Відповісти
И ещё о... Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3613В Беларуси открыли административное производство на жителя Гомельского района, который слепил в собственном дворе «политического» снеговика, по доносу соседа на него составили админпротокол.
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06.01.2021 19:05 Відповісти
Дворецкий :

- Дамы и Господа, прибыл.... Граф Д'Ерьмак, с Шерифом !
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06.01.2021 19:13 Відповісти
Ну поязвит в эфирах немного, раззадорит публику. А потом и для него найдут подходящую "морковь" . Там щупальца из другого места тянутся, зе лишь пешка.
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06.01.2021 20:53 Відповісти
Ну так запропонувати амністію. і хай здає.
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06.01.2021 21:31 Відповісти
Шевченко агітував за Зеленського, навіть надавав йому перевагу в порівнянні з Саакашвілі, якого раніше підтримував, бо бачте Міхо спитав у прихильників, чи погодитися йому на пропозицію Кличка, якого Євген вважає пов'язаним з будівельною мафією.
Тепер він пишк, що НАБУ хоче посадити Зеленського, тим самим дуже шкодячи НАБУ. Тим більше,Ю ще за часів Порошенка підіймалося питання переслідування президента з боку НАБУ і тоді Ситнік заявив, що президент знаходиться поза їх компетенцією.
Своїми різкими заявами Шевченко шкодить НАБУ, яке і так ледь пережило і спробу приручення з боку НФ і БПП, і президенство шаленого Трампа.
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06.01.2021 23:42 Відповісти
60% населения полные идиоты - это нормально. В Украине таких, к сожалению, 73%. Пожинаем плоды.
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07.01.2021 00:30 Відповісти
Где жи єтот ЗЕ-дурбелик понаходил єтих ублюдков?! Одни коррупционеры, подлеци, жополизы, причем все как один прокацапске настроены! жуть!
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07.01.2021 04:12 Відповісти
Мабуть пора на тиждень Лаврентія реанімірувати.
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07.01.2021 12:16 Відповісти
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