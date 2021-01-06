Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко вважає, що президент Володимир Зеленський обіцяв "посадки корупціонерів", але сам швидко став "тим, кого треба посадити".

Свою позицію Шевченко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як посадити до в'язниці президента країни, який покриває корупцію своїх друзів, а значить, є їхнім співучасником?

Безпосередньо до Зеленського підібратися складно, тому потрібно рухатися по ланцюжку - від низу до верху. Що детективи НАБУ і зробили - змогли знайти докази провини мільйонера і екснардепа Максима Микитася, який фінансував партію "Слуга народу"", - написав Шевченко.

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Він нагадав, що Микитась пішов на угоду зі слідством і здав своїх подільників, серед яких опинився заступник голови ОП Олег Татаров.

"Татаров же, який володіє масивами інформації, може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, тому вся вертикаль влади стала на його захист", - вважає Шевченко.

Агент НАБУ вказав, що на захист Татарова діють генпрокурор Ірина Венедіктова, ДБР і Нацполіція.

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"Ось так один лицемірний покидьок, який з усіх бордів розповідав нам про "весну" і якісь "посадки", дуже швидко сам став тим, кого треба посадити. Шкода тільки, поки посадити його нікому. Але це поки, товаришу Зеленський", - написав Шевченко.