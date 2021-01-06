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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП

Україна не змогла законтрактувати вакцини проти COVID-19 провідних виробників у 2020 році через те, що всі переговори з цього питання сконцентрувало Міністерство охорони здоров'я.

Про це заявили в держпідприємстві "Медичні закупівлі України" (МЗУ). Його коментар публікує "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашій країні були і є абсолютно всі інструменти та можливості, щоб скласти портфоліо та законтрактувати вакцини провідних виробників ще у 2020 році. На жаль, ці переговори концентрувалися у стінах Міністерства охорони здоров'я. Тому вони не мали суттєвого результату", - йдеться у коментарі, переданому МЗУ.

У МЗУ назвали маніпуляцією заяву міністра про те, що Міністерство охорони здоров'я веде переговори з виробниками вакцин із травня 2020 року.

"Ті країни та об'єднання, які ще влітку почали вести переговори щодо закупівлі вакцин, вже наприкінці грудня 2020 року - початку січня 2021 року розпочали вакцинацію своїх громадян. Якби Україна почала переговори у травні, зараз ми вже повинні були мати вакцини. Для більшості країн період контрактування виробників вакцин - від декількох тижнів до двох місяців", - заявили в МЗУ.

Також читайте: Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов

У держпідприємстві зазначили, що станом на середину грудня 2020 року в ЄС було підписано контракти з шістьма виробниками на 2 млрд доз вакцин і тривають переговори про додаткові 200 млн доз, на початку грудня 2020 року Польща законтрактувала 45 млн доз у трьох світових виробників, Німеччина, Угорщина та Словаччина почали вакцинувати населення перед Новим роком.

Крім того, у МЗУ наголосили, що один із виробників, із якими держпідприємство вело переговори про закупівлю вакцин, "попередив про можливий вихід із переговорів, оскільки занадто довго чекав на рішення МОЗ про закупівлю".

"Переговори тривали з вересня, фіналізація документів відбулася у третій декаді грудня, відтоді жодної інформації від МОЗ виробник не отримав. Ключова переговорна позиція в закупівлі вакцин - швидкість і чіткість під час підписання договорів. На жаль, це точно не те, на що може вплинути наша команда, якщо йдеться про дії Міністерства охорони здоров'я", - наголосили у МЗУ.

"МЗУ може у найкоротший період часу законтрактувати вакцини ключових світових виробників, щоб Україна мала портфель вакцин. І для цього нам потрібно точно менше, ніж дев'ять місяців. Для цього нам потрібно, щоб ми мали можливість виконувати роботу без тиску з боку міністра охорони здоров'я та додаткових надуманих, необґрунтованих перешкод", - наголосили у держпідприємстві.

Автор: 

вакцина (4419) держзакупівлі (384) карантин (18172) МОЗ (5401) закупівлі (3432) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Жумаділов Арсен (52) ДП Медзакупівлі (15)


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Топ коментарі
+10
Поэтому мы заботясь о своих гражданах законтрактуем спутник.по 50 у.е за вакцину из госсбюджета
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06.01.2021 16:23 Відповісти
+6
Что и следовало ожидать при такой власти и таком кабмине.
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06.01.2021 16:24 Відповісти
+6
Так, так, так. Що вибір 2019 року тебе розчарував? Бідненький. А так сподівався, що кловун-наркоман втілить серіал у життя, дасть 4000 баксів. А тут стало ще гірше! Ну що ж, тоді треба захистити свій вибір 2019 року, кажучи, що всі 30 років було так жахливо! Аахахахах
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06.01.2021 16:28 Відповісти
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Поэтому мы заботясь о своих гражданах законтрактуем спутник.по 50 у.е за вакцину из госсбюджета
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06.01.2021 16:23 Відповісти
Степанов це корупціонер, він хоче щоб йому заносили по долару з кожного проданого в Україні препарату та вакцини. Тому Степанова потрібно арештувати та посадити на довічне з конфіскацією, за тисячі смертей українців від коронавірусу, яких можна було уникнути забезпечив нормальне медичне лікування в опорних лікарнях. Хворі не отримували уваги лікарів і вмирали без лікування, поки Степанов та Радуцький мутили свої однодоларові схеми. Степанова та Радуцького - судити і розстріляти!
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06.01.2021 16:37 Відповісти
Вы хотите что бы Степанова арестовал крупционер Аваков с которым он поделится 10-20 центов с вакцины или свой на 100% прокурор Венедиктова, которая шага не сделает без команды президента, который даже недвижимость продал в Украине?
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06.01.2021 16:54 Відповісти
1
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06.01.2021 16:23 Відповісти
Что и следовало ожидать при такой власти и таком кабмине.
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06.01.2021 16:24 Відповісти
управленцы государства ни на что не способно, все 30 лет! способны только в свой карман.. печально..
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06.01.2021 16:24 Відповісти
Так, так, так. Що вибір 2019 року тебе розчарував? Бідненький. А так сподівався, що кловун-наркоман втілить серіал у життя, дасть 4000 баксів. А тут стало ще гірше! Ну що ж, тоді треба захистити свій вибір 2019 року, кажучи, що всі 30 років було так жахливо! Аахахахах
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06.01.2021 16:28 Відповісти
Да разочаровал.. мой доход не изменился... превышает 4000 долл... за державу обидно! а вы хотите сказать, что при какой то власти было лучше державе, экономике, производству и т.д!?
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06.01.2021 16:33 Відповісти
Ну, ну, рано ти почало скиглити зі свого президента! Він тільки 1.5 пробув на посаді президента та Головнокомандувача воюючої країни. Ти зачекай, може на кінець його терміну і отримаєш свої 4000 баксів.
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06.01.2021 16:37 Відповісти
разве я ною!? я констатирую факт!
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06.01.2021 16:48 Відповісти
Скажіть чесно, при Пороху ви зубожіли та ялини стать вареника, бо не хапало навіть на капусту та зітхання?
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06.01.2021 16:33 Відповісти
с питанием у меня все ок , было, есть и будет...не в моем благосостоянии дело... я мзду не беру, за державу обидно!
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06.01.2021 16:47 Відповісти
Фіаско, "державник" ❌
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06.01.2021 16:56 Відповісти
для меня нет, абсолютно никаких потерь финансовых.. а у вас фиаско?
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07.01.2021 02:00 Відповісти
Ви програли, і ваше "очко" перехидить у глядацьку залу))
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06.01.2021 17:22 Відповісти
я не проиграл, в любом случае, проиграла Украина, страна, как государственный субъект! так что мое "очко" останется при мне, при любой власти.. проиграли простые люди, трудяги.. я просто поднял стоимость своей продукции))) в денежном эквиваленте, я даже заработал в итоге больше)))
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07.01.2021 01:59 Відповісти
При чому тут Порох. можете прояснити.
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06.01.2021 17:09 Відповісти
Більше у моєму питанні ніщо не здивувало?
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06.01.2021 17:17 Відповісти
Зітхання по корейськи))
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06.01.2021 17:23 Відповісти
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06.01.2021 18:20 Відповісти
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06.01.2021 16:24 Відповісти
Сучья свадьба.
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06.01.2021 16:25 Відповісти
та в принципе вакцина уже и не нужна. властям удалось снизить отчёт по заболеваемости до приемлемых цифр. зачем же платить больше? )
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06.01.2021 16:26 Відповісти
вариантов 2: 1.наши чинуши долго решали скоко взять себе с этого всего; 2. рашка могла или обещала дать больше за спутник и тож не могли договориться..., ну а в пролете те, кто не дождались и померли...., потому что те у кого бабло, давно уже выдохнули... бгггг, еще в декабре....
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06.01.2021 16:28 Відповісти
Як кажуть кацапи - "Иван кивает на Фому, Фома кивает на Ерёму".
Передбачувано. Усе провалили й роздербанили, а тепер будуть одне на одного тицяти...
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06.01.2021 16:30 Відповісти
а были бы на должностях доктор-смерть Ульяна Супрун и барыга Порошенко то проблемой с вакциной не было бы..
Кто то может возразить?
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06.01.2021 16:31 Відповісти
ті хто хотів домогтися реальних змін для українців їдуть,бо запиту на це як виявилося немає, більшості аби по приколу було ось воно так і відбувається все.
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06.01.2021 16:41 Відповісти
На сегодняшний день существует 8 видов вакцины, все они не прошли 3 ступень проверки, запад и США продавать не будут, пока своих НЭ ВКОЛЮТЬ. Какие договора? В этом году могут дать для проверки мизер. Вот и все дела, в этом году забудьте о ней, один звездешь.
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06.01.2021 16:35 Відповісти
свидетель непрошедшей 3 ступени испытаний
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06.01.2021 16:44 Відповісти
Это так на 112 гамноканале вате промакшанской сказали.
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06.01.2021 16:46 Відповісти
Иди метветчуку в жепу.
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06.01.2021 17:11 Відповісти
Не хочешь меня видеть в той, в чьей ты находишься. Хорошо, пошел, КАКАЯ РАЗНИЦА.
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06.01.2021 17:18 Відповісти
Это текст для украинцев. А для Европы есть и вакцины и деньги на вакцины и контракты... Вот где бы поруководить нашим бонзам.
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06.01.2021 16:45 Відповісти
зеоеные - мастера спорта по зашкварам
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06.01.2021 16:40 Відповісти
Выйдет Осел и на рабость зебилам обьявит - Я, как имеющий черный пояс в борьбе с каранавирусом - обьявляю его - каранавируса, побежденным. Все хто хочет вакцинироваться - за свой счет в клинике Пальчевского и Медведчука. --Бурные аплодисменты по приколу.
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06.01.2021 16:44 Відповісти
Обращаем внимание , что за период с середины ноября и по нынешнее время наблюдается прогрессирующий рост случает осложненного, тяжелого протекания заболевания COVID-19 у пациентов всех возрастных групп. По нашим данным процент тяжелого протекания заболевания составляет от 6 до 10 % от числа заболевших. Характер поражения полисимптомен и не может быть выделен в качестве одной характеристики. (с)
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06.01.2021 16:55 Відповісти
как у нас, так и у "братьев" мона видео увидеть - лежит молодая женщина/баба и грит - эээ, я все маски юзала и перчатки и прочее, но все равно заболела....
Кстати, пока писал это, подумал - может не только маску надо было и не только на лицо....
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06.01.2021 17:03 Відповісти
Не, там дыхательных путей нет.
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06.01.2021 17:20 Відповісти
Как говорил один очень уважаемый чел - Вы не заболели коронавирусом не потому что носите маску и т.д. - а только потому что вы еще не повстречали на ваше счастье на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя ...
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06.01.2021 18:50 Відповісти
не знаю кто говорил, сорри.....
та маска до ж. если она тупо от того шоп кто-то на вас не заразнул... как медики говорят... кх кх (бежит к доктору)
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06.01.2021 18:59 Відповісти
я в глаз сунул руку из-за того что за этим споглинал тренер не по боксу, а по соревнованию "сунь в глаз руку"?
та идите вы на три букы - У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТОГОУ МЕР!!!1111(прикол, но считаю уместно)
Стебанов, не ухохатывай людей, дай оксил хлорида шоп заработать, ой, то есть вакцину шоп выжить... кто не уколется = лох и ему не 45 лет, или не 42 года.
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06.01.2021 17:00 Відповісти
Такое впечатление, что зелень просто не осознает до конца последствия того, что делает.
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06.01.2021 17:01 Відповісти
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Также министр отметил, что стоимость вакцин других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил неразглашения информации.
"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - уточнил Степанов.
"Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы", - добавил Степанов.
Напомним, из-за сообщений главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав https://www.unn.com.ua/uk/news/1911166-zakupivlya-antikoronavirusnikh-vaktsin-moz-zminit-vidpovidalnu-kompaniyu-pislya-dopisiv-glavi-medzakupivel планирует сменить компанию , которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса.
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06.01.2021 17:07 Відповісти
И тут ты Осла приплел. он шо там, за свои деньги вакцину покупает? Какого хера оно там фигурирует?
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06.01.2021 17:15 Відповісти
Я никого не приплетал ..
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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06.01.2021 17:36 Відповісти
Какой дебил будет вакцинироваться китайской вакциной?
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07.01.2021 04:42 Відповісти
Jesli daze takoj Kuleba svojio vremia paprosil za pomociu ES strani mogli uze imet i vi vakcini i kupit desevle takze.On govoril mnogo pro vsio no to sto samoje vaznoje zabil
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06.01.2021 17:24 Відповісти
Компания Свино-вак? У которой кроме Украины покупателей нет. И известна где?
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07.01.2021 02:15 Відповісти
СТЕПАНОВ МИНИСТР ГРОБ
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07.01.2021 04:39 Відповісти
 
 