Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"
Україна не змогла законтрактувати вакцини проти COVID-19 провідних виробників у 2020 році через те, що всі переговори з цього питання сконцентрувало Міністерство охорони здоров'я.
Про це заявили в держпідприємстві "Медичні закупівлі України" (МЗУ). Його коментар публікує "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашій країні були і є абсолютно всі інструменти та можливості, щоб скласти портфоліо та законтрактувати вакцини провідних виробників ще у 2020 році. На жаль, ці переговори концентрувалися у стінах Міністерства охорони здоров'я. Тому вони не мали суттєвого результату", - йдеться у коментарі, переданому МЗУ.
У МЗУ назвали маніпуляцією заяву міністра про те, що Міністерство охорони здоров'я веде переговори з виробниками вакцин із травня 2020 року.
"Ті країни та об'єднання, які ще влітку почали вести переговори щодо закупівлі вакцин, вже наприкінці грудня 2020 року - початку січня 2021 року розпочали вакцинацію своїх громадян. Якби Україна почала переговори у травні, зараз ми вже повинні були мати вакцини. Для більшості країн період контрактування виробників вакцин - від декількох тижнів до двох місяців", - заявили в МЗУ.
У держпідприємстві зазначили, що станом на середину грудня 2020 року в ЄС було підписано контракти з шістьма виробниками на 2 млрд доз вакцин і тривають переговори про додаткові 200 млн доз, на початку грудня 2020 року Польща законтрактувала 45 млн доз у трьох світових виробників, Німеччина, Угорщина та Словаччина почали вакцинувати населення перед Новим роком.
Крім того, у МЗУ наголосили, що один із виробників, із якими держпідприємство вело переговори про закупівлю вакцин, "попередив про можливий вихід із переговорів, оскільки занадто довго чекав на рішення МОЗ про закупівлю".
"Переговори тривали з вересня, фіналізація документів відбулася у третій декаді грудня, відтоді жодної інформації від МОЗ виробник не отримав. Ключова переговорна позиція в закупівлі вакцин - швидкість і чіткість під час підписання договорів. На жаль, це точно не те, на що може вплинути наша команда, якщо йдеться про дії Міністерства охорони здоров'я", - наголосили у МЗУ.
"МЗУ може у найкоротший період часу законтрактувати вакцини ключових світових виробників, щоб Україна мала портфель вакцин. І для цього нам потрібно точно менше, ніж дев'ять місяців. Для цього нам потрібно, щоб ми мали можливість виконувати роботу без тиску з боку міністра охорони здоров'я та додаткових надуманих, необґрунтованих перешкод", - наголосили у держпідприємстві.
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Передбачувано. Усе провалили й роздербанили, а тепер будуть одне на одного тицяти...
Кто то может возразить?
Кстати, пока писал это, подумал - может не только маску надо было и не только на лицо....
та маска до ж. если она тупо от того шоп кто-то на вас не заразнул... как медики говорят... кх кх (бежит к доктору)
та идите вы на три букы - У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТОГОУ МЕР!!!1111(прикол, но считаю уместно)
Стебанов, не ухохатывай людей, дай оксил хлорида шоп заработать, ой, то есть вакцину шоп выжить... кто не уколется = лох и ему не 45 лет, или не 42 года.
"Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Также министр отметил, что стоимость вакцин других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил неразглашения информации.
"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - уточнил Степанов.
"Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы", - добавил Степанов.
Напомним, из-за сообщений главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав https://www.unn.com.ua/uk/news/1911166-zakupivlya-antikoronavirusnikh-vaktsin-moz-zminit-vidpovidalnu-kompaniyu-pislya-dopisiv-glavi-medzakupivel планирует сменить компанию , которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса.
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.