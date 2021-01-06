"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим християн східного обряду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського, розміщеному на офіційному сайті президента.
У привітанні президента зазнаено: "Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі.
Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе.
Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.
Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров’я вас і оточуючих.
Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі!
Бережіть себе, свої родини та нашу Україну!"
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