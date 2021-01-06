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"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим християн східного обряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітанні Зеленського, розміщеному на офіційному сайті президента.

У привітанні президента зазнаено: "Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі.

Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе.

Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.

Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров’я вас і оточуючих.

Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі!

Бережіть себе, свої родини та нашу Україну!"

Також читайте: Сьогодні християни східного обряду відзначають Святвечір

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Різдво (262)


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Топ коментарі
+36
Как же достал этот ушлепок. И опять 25. На видео нет ни одного символа Украины. Ни флага ни герба. В прошлом году также было. Одни огоньки на заднем фоне. Эта тварь боится символов Ураинских как черт. Радуйтесь твари, которые выбрали это недоразумение.
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06.01.2021 18:40 Відповісти
+27
Нова радість стала,
Яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна
На весь світ засіяла !

З Різдвом, українці!
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06.01.2021 18:32 Відповісти
+26
https://www.facebook.com/100000161824596/videos/4381033791911972/ "Мелкий, мстительный, жадный говнюк". (ссылка на Фейсбук)
Воспоминания школьной учительницы про Вову Зеленского.
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06.01.2021 18:35 Відповісти
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де прапор України, нарік випадковий
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06.01.2021 20:16 Відповісти
Вместо байрактаров- виллы и дорогие машины, и это во время войны, твари поганые
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06.01.2021 21:30 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240571/pust_radost_i_teplo_etogo_prazdnika_obedinyat_nashu_stranu_zelenskiyi_pozdravil_ukraintsev_vostochnogo это как раз разъединяет государство Украина, СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ!"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 4196
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06.01.2021 20:22 Відповісти
знову гарчить чмо малоросле, думає шо то у нього чоловічий бас
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06.01.2021 20:30 Відповісти
Дебил.
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06.01.2021 20:34 Відповісти
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 5021
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06.01.2021 20:41 Відповісти
С твоїх, зельцман вуст, це звучить як насміхання...ну майже як "томос-термос"...
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06.01.2021 20:47 Відповісти
шоп ты сдох
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06.01.2021 20:51 Відповісти
Почему комменты закрыты под этим видео в ютубеhttps://www.youtube.com/watch?v=i_uripcvTE8 ? чего боятся кожен з нас президент народ хочет "поблагодарить" хотя бы комментах но вы закрыли как первый канал Мордора или роисся 24 во время речи ботоксного
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06.01.2021 20:51 Відповісти
Гундосая мразь.
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06.01.2021 20:58 Відповісти
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6250
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06.01.2021 20:59 Відповісти
Хочу увидеть следующий гундосик вавы на фоне Ростова. Обещаю просмотреть его от начала до конца. А пока - эта экзекуция выше моих сил. Звиняйте.
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06.01.2021 21:18 Відповісти
Йому вірити на рахунок українського, це як повірити в його прототип з велосипедом.
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06.01.2021 21:22 Відповісти
А кто это?
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06.01.2021 21:26 Відповісти
Сегодня прояснилось для меня, что знаменитая игра на рояли - это плагиат из далекого 1971. У тебя, клоун, даже член и тот краденый. Ты голодранец, нравственный и моральный голодранец. Все краденое до последнего "инструмента". А зебилам посмотреть "Плутовство". Обязательно. Это на будущее.
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06.01.2021 21:30 Відповісти
еще https://youtu.be/BKmK6eVCA_E
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06.01.2021 22:15 Відповісти
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 3365
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06.01.2021 22:00 Відповісти
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2021-01/photo_87105.jpg
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 1202
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06.01.2021 22:55 Відповісти
Жодної промови цієї ПАСКУДИ не дивився,фізично не можу терпіти цю гнусяву і антиукраїнську потвору,НР зустріли з поздоровленням Попошенка так буде й надалі.
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06.01.2021 23:36 Відповісти
Новый год я еще могу понять. Это светский праздник - во всех странах поздравляет глава государства. Но два рождества! Какой он веры? Официально? Католический мир поздравлял Папа римский. Это что, его аналог для остального мира?
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07.01.2021 00:23 Відповісти
От говна мне поздравления не нужны.
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07.01.2021 00:35 Відповісти
Україна НЕ ваша.. І ніколи не буде вашою !!
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07.01.2021 01:20 Відповісти
навіть рука не підіймається тицьнути на відео...
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07.01.2021 01:21 Відповісти
Умничка, и Вас с праздником. Не обращайте внимание на гаркающих здесь порохосвиней. Их песня спета, никогда продажному офшорному барыге не быть больше Президентом вот они и бесятся.
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07.01.2021 07:08 Відповісти
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 3371
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07.01.2021 16:51 Відповісти
Филип Киркоров?"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8764
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07.01.2021 09:07 Відповісти
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