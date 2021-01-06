Одна доза китайської вакцини проти COVID-19 для України коштуватиме 504 грн, як і для інших країн світу, - Степанов

Україна закуповує вакцини від коронавірусної хвороби за такою ж вартістю, що і більшість країн світу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його слова цитує пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший договір Україна підписала з компанією "Сіновак", яка здобула авторитет у всьому світі. Ціна, за якою Україна купує 1 дозу вакцини у цього виробника, становить 504 гривні. Така вартість вакцин проти COVID-19 цієї компанії — для переважної більшості країн, і є прийнятною", — підкреслив очільник МОЗ.

Також Міністр зауважив, що вартість вакцин деяких інших виробників поки що МОЗ не має права озвучувати через жорсткі контрактні правила щодо нерозголошення інформації.

"Можу запевнити, що вони приблизно в такому діапазоні цін, за якими купує вакцини увесь світ", — уточнив Максим Степанов.

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Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна уклала договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської Sinovac Biotech.

3 січня керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов сам вибрав постачальника вакцини від COVID-19, і вакцина могла б бути принаймні на $1 дешевше.

5 січня ДП "Медзакупівлі" заявило, що його робота заблокована МОЗ.

6 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчим часом взагалі усуне ДП "Медзакупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19.

ДП "Медзакупівлі" стверджує, що Україна не змогла вчасно забезпечити поставки вакцини проти COVID-19, тому що переговори з цього питання вело Міністерство охорони здоров’я.