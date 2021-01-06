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Новини Коронавірус і карантин
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Одна доза китайської вакцини проти COVID-19 для України коштуватиме 504 грн, як і для інших країн світу, - Степанов

Одна доза китайської вакцини проти COVID-19 для України коштуватиме 504 грн, як і для інших країн світу, - Степанов

Україна закуповує вакцини від коронавірусної хвороби за такою ж вартістю, що і більшість країн світу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його слова цитує пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший договір Україна підписала з компанією "Сіновак", яка здобула авторитет у всьому світі. Ціна, за якою Україна купує 1 дозу вакцини у цього виробника, становить 504 гривні. Така вартість вакцин проти COVID-19 цієї компанії — для переважної більшості країн, і є прийнятною", — підкреслив очільник МОЗ.

Також Міністр зауважив, що вартість вакцин деяких інших виробників поки що МОЗ не має права озвучувати через жорсткі контрактні правила щодо нерозголошення інформації.

"Можу запевнити, що вони приблизно в такому діапазоні цін, за якими купує вакцини увесь світ", — уточнив Максим Степанов.

Читайте також: Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна уклала договір на поставку 1,913 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської Sinovac Biotech.

3 січня керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Степанов сам вибрав постачальника вакцини від COVID-19, і вакцина могла б бути принаймні на $1 дешевше.

5 січня ДП "Медзакупівлі" заявило, що його робота заблокована МОЗ.

6 січня Степанов заявив, що МОЗ найближчим часом взагалі усуне ДП "Медзакупівлі" від придбання вакцин проти COVID-19.

ДП "Медзакупівлі" стверджує, що Україна не змогла вчасно забезпечити поставки вакцини проти COVID-19, тому що переговори з цього питання вело Міністерство охорони здоров’я.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Китайская не прошла все стадии клинических испытаний. Америка отказалась даже на животных ее испытывать, а наши уроды везут для своего мудрого нарида, пусть их и колют. Порохоботы посылают их нах...
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06.01.2021 18:35 Відповісти
+20
Я чёй-то не понял! За то, что на мне, как на подопытном кролике будут испытовать непроверенную вакцину, с меня ещё и деньги собироются брать?
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06.01.2021 18:34 Відповісти
+18
и вместо супрун получили настоящего "степанова - доктора-смерть"
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06.01.2021 18:38 Відповісти
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ЛЮДИ украинцы, когда вам предложат долбануться "китаййской" вакциной от Ковид-19 то знайте, что эта "вакцина" кацапская и называется она "спутник-v" проведенная через китайские фирмы-прокладки 俄语 и потом вы фуй в любых судах с китаем и кацапами после умерших ваших родсвенников докажете, что ваш родственник умер от кацапского "спутника-в чи 5,*** его знает"
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06.01.2021 19:55 Відповісти
тока лохи будут ширятся этой галиматьёй
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06.01.2021 20:01 Відповісти
Одна доза .... будет стоить 504 грн,
Одна доза имеет смысл??? НЕТ. Нужно только две для результата. Так нахера мне знать стоимость половины лекарства?? Стоимость вакцинации - 1008 грн, а никак не 504. Так вот потихоньку зомбируют людишек - типа не так уж и дорого.. всего 500 грн... Еще бы написали 499,99.
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06.01.2021 20:03 Відповісти
Цікаво, хоч хтось ще вірить цьому корупціонеру і нездарі.
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06.01.2021 20:17 Відповісти
це на виході з Китаю, а на вході в Україну?
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06.01.2021 21:01 Відповісти
ты плять галимый идиот хочешь типа купить 8 млн. вакцин, вколят реальяно 100 тысяч. остальные вы спишите на армию и на полицию. Гамнюк продажный
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06.01.2021 21:58 Відповісти
Бачите, він ще "не має права озвучити" яка буде вартість вакцини для "сіромах". Або ще не визначилися або ж ціна захмарна.
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07.01.2021 06:49 Відповісти
Доктор смерть-Степанов закупки китайской вакцины провели через липовые фирмы вашей жены ??Или Нет?
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07.01.2021 11:00 Відповісти
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