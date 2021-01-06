Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати термін слідства у справі про "плівки Вовка", - ЦПК
Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовився продовжувати терміни розслідування у справі про створення злочинної організації та захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема, його главою Павлом Вовком.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, термін слідства закінчується 17 січня, і детективи просили продовжити його ще на 2 місяці. Раніше цей же суддя без проблем продовжував терміни слідства, але цього разу відмовив. Причини такого рішення невідомі.
"Це серйозна загроза справі. Оскаржити її не можна, і тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши його неготовим", - сказано в повідомленні.
Цей же суддя раніше відмовився застосувати до Вовка примусовий привід.
"Цікаво, що недавно на Біцюка відкрила дисциплінарне провадження Вища рада правосуддя, члени якої фігурують на сумнозвісних плівках Вовка. Чи пов'язані ці речі? Залишається тільки здогадуватися", - додали в ЦПК.
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