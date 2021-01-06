УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12499 відвідувачів онлайн
Новини
4 685 20

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати термін слідства у справі про "плівки Вовка", - ЦПК

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати термін слідства у справі про

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк відмовився продовжувати терміни розслідування у справі про створення злочинної організації та захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема, його главою Павлом Вовком.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, термін слідства закінчується 17 січня, і детективи просили продовжити його ще на 2 місяці. Раніше цей же суддя без проблем продовжував терміни слідства, але цього разу відмовив. Причини такого рішення невідомі.

"Це серйозна загроза справі. Оскаржити її не можна, і тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши його неготовим", - сказано в повідомленні.

Цей же суддя раніше відмовився застосувати до Вовка примусовий привід.

Також читайте: Главу ОАСК Вовка не доставили в суд примусово, і йому знов не обрали запобіжний захід

"Цікаво, що недавно на Біцюка відкрила дисциплінарне провадження Вища рада правосуддя, члени якої фігурують на сумнозвісних плівках Вовка. Чи пов'язані ці речі? Залишається тільки здогадуватися", - додали в ЦПК.

Автор: 

Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1974) Центр протидії корупції (268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Путін всю ту чухню із Кримом і Донбасом даремно почав. Заніс би просто грошей до КСУ і Печерського суду і вони б просто скасували незалежність.
показати весь коментар
06.01.2021 19:56 Відповісти
+8
АВ названии "Высший антикоррупционный суд" приставка анти явно лишняя
показати весь коментар
06.01.2021 19:31 Відповісти
+5
Кто то удивился?
показати весь коментар
06.01.2021 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
внимание!.. для тех, кто голосовал за Зеленского, вводится новый налог в размере 15% от размера мозга!.. заранее сообщаем, что налог высоким не будет!
показати весь коментар
06.01.2021 19:30 Відповісти
Вот дурень, причем здесь Зеленский?
показати весь коментар
06.01.2021 19:58 Відповісти
если судья Вовок даст показания на экс-голову Офиса перЗедента Богдана, на зам Офиса перЗедента Смирнова, на контакты с Портновым, на контакты Шефира с Каломойским, то будет большой мировой пипец, а Зеленский все это покрывает..
ты дурень, или прикинулся тупым валенком?!
показати весь коментар
06.01.2021 20:09 Відповісти
я вважаю, що цей чи то алег, чи то алень, хотів сказати, що його бох бубочка насті нікчемна особа, що не в курсі що роблять завхози його охфісу, чи судьї перших інстанцій країни, в яких воно препіздент
показати весь коментар
06.01.2021 20:30 Відповісти
це ж зебіли зовсім нічого платити не будуть!
показати весь коментар
06.01.2021 20:32 Відповісти
АВ названии "Высший антикоррупционный суд" приставка анти явно лишняя
показати весь коментар
06.01.2021 19:31 Відповісти
Это первый зашквар судей ВАКС... Тень падает на всех.
показати весь коментар
06.01.2021 20:48 Відповісти
Кто то удивился?
показати весь коментар
06.01.2021 19:33 Відповісти
Важкі часи настали для Шабуніна...))))
показати весь коментар
06.01.2021 19:41 Відповісти
Да?А шо такое?Он хочет,щоб его просто повесили?Бо он был классным пионером.
-Вот поэтому куме..За то,що он был классным пионером..Ему чесь!Быть повешенным на галстуке
показати весь коментар
06.01.2021 19:50 Відповісти
Значит члены антикоррупционного суда тоже замазаны, т.е.рыло в пуху, что и следовало ожидать, в ссср все поголовно были воры, тем более руководящие работники, эти же пришли оттуда.
показати весь коментар
06.01.2021 19:51 Відповісти
Путін всю ту чухню із Кримом і Донбасом даремно почав. Заніс би просто грошей до КСУ і Печерського суду і вони б просто скасували незалежність.
показати весь коментар
06.01.2021 19:56 Відповісти
а як же ж ходіння туди-сюди з палками ділдів?
як жеж празднування крадіжки майна у людей, яким, до цього, розписувався в родстві?
московська шваль потребувала парадів і "перемоги" у війні
показати весь коментар
06.01.2021 20:36 Відповісти
Ну тепер вже можно! Політична ситуація змінилася...
показати весь коментар
07.01.2021 10:08 Відповісти
На мой взгляд есть только две возможные реформы судебной власти, а именно:
- внешнешние высшие судебные органы
- децимация судей
показати весь коментар
06.01.2021 20:23 Відповісти
Кастрація ні?
показати весь коментар
06.01.2021 20:37 Відповісти
это после децимации
показати весь коментар
15.01.2021 19:47 Відповісти
Да подкупили того судью, что здесь не ясного???
показати весь коментар
06.01.2021 23:28 Відповісти
Судді вже зовсім знахабніли, повний "безпредел" і безкарність!!! Вони вже себе бачать ледь не Богами!!! Може вже час виносити цих зажравшихся виродків??? Тільки на це сподівання, тому що Зе-повний нуль, це було зрозуміло людям не до виборів, але нажаль не всім.
показати весь коментар
07.01.2021 00:03 Відповісти
Україну врятує тільки суд Лінча.
показати весь коментар
07.01.2021 07:00 Відповісти
 
 