"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом, яке відзначають християни східного обряду за юліанським календарем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЄС.

У привітанні Порошенка зазначається: "Браття і сестри!

Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська.

Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи.

Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.

Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією. Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ вперше згадується під одна тисяча сімдесятим роком.

А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви.

Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх".