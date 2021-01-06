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"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом, яке відзначають християни східного обряду за юліанським календарем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЄС.

У привітанні Порошенка зазначається: "Браття і сестри!

Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська.

Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи.

Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.

Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією. Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ вперше згадується під одна тисяча сімдесятим роком.

А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви.

Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх".

Автор: 

привітання (735) Порошенко Петро (15192) Різдво (262)


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Топ коментарі
+56
"Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю - Цензор.НЕТ 7585
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06.01.2021 19:48 Відповісти
+44
Дякую Пороху за Томос та безвіз! Навідь , якщо я є атеістою і ковід не дає мені наразі вільно пересуватися Європою. Зеля, тікай з села! Ти стратіл!
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06.01.2021 19:57 Відповісти
+42
Дякую,Гетьман! Для більшості українців,отих так званих 73%, армія,мова,віра - сміття на фоні жерти,іржати,срати. Але завжди,в любій країні є люди,на котрих тримається нація :патріоти та по-справжньому свідомі члени суспільства. Дякую вам від себе та своєї родини!
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06.01.2021 19:58 Відповісти
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"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 3071
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06.01.2021 20:50 Відповісти
Выглянула суть.....
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06.01.2021 20:55 Відповісти
Петру Олексійовичу Порошенку вітання від мене та моєї родини! Щастя,здоров'я та наснаги,вам,Гетьмане! Стережіться ворогів,у Вас їх забагато,як у всякого патріота України. Ми ще вип'ємо по чарці за Україну,та не чокаючісь за упокій душі ворожих сил!
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06.01.2021 20:54 Відповісти
Могли бы с Порохом эти два года в Европу идти......Эх
ГрЁбаный цЫрк.
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06.01.2021 20:55 Відповісти
И гребаное зебаранье стадо.
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06.01.2021 20:56 Відповісти
у вас явний недотрах
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07.01.2021 01:13 Відповісти
ну продукувала освіта зелених 30 років, тепер ось вони.
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06.01.2021 20:57 Відповісти
На Мальдивы ! Нее на Мальдивах все -все 16% правоверных не поместятся .Они не резиновые .
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06.01.2021 21:15 Відповісти
Ви, шановний, трохи не праві: є ті, хто голосував на виборах за Порошенко і є адепти церкви святого Петра - їх набагато менше.
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06.01.2021 21:18 Відповісти
А рпц-казляндия уже собралась признавать Вселенского Патриарха еретиком.
Может назначить гундяя вселенским фсбрхатом?🙂
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06.01.2021 20:55 Відповісти
"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 9696"
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06.01.2021 20:56 Відповісти
звичайний пропагандонський фотомонтаж-плагіат
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07.01.2021 09:24 Відповісти
укр. золото - грецьке χρυσός.
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06.01.2021 20:59 Відповісти
згинь, нечиста. Виліз під Різдво..
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06.01.2021 22:01 Відповісти
что у них так все мрачно? как будто похороны.
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06.01.2021 21:04 Відповісти
Зато у тебя весело, бояра,ягель, перзидент *****! Гуляй рванина
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06.01.2021 21:28 Відповісти
Ты что тут накарябало убогое
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06.01.2021 21:59 Відповісти
на місті Його мав народитися Він...Тому й сумує
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07.01.2021 01:15 Відповісти
Прошу підтримати петицію про присвоєння звання Героя України людині, багаторічна праця якої заклала фундамент для існування Української Православної Церкви, незалежної від росії:
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
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06.01.2021 21:18 Відповісти
Натискайте НЕ копіювати, а ВИРІЗАТИ. Посилання буде активним. Так зручніше.
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc

"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 3302
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06.01.2021 21:48 Відповісти
Понятно, чмо
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06.01.2021 22:00 Відповісти
Админ, бан этому говну
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06.01.2021 22:15 Відповісти
Всі ці в минулому комуністи ка комсомольці такі набожні, що не приведи господи. У нас не церковна держава, чому цей мужлан змішує церкву та державу.
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06.01.2021 21:44 Відповісти
П.Порлшегко ніколи не був комуністом, а в комсомол до 1988 автоматично заганяли всіх, відмова від комсомолу автоматично означала відрахування з середньої школи як мінімум
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06.01.2021 21:51 Відповісти
брехня
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07.01.2021 01:17 Відповісти
Доведіть протилежне.
Скан партійного квитка Порошенка буде?
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07.01.2021 11:02 Відповісти
брехня в тому, що "відмова від комсомолу автоматично означала відрахування з середньої школи як мінімум". У четвертому чи п*ятому еласі нас з покійним другом виключили з піонерів за те, що у кабінеті директора у вікні скло побили дроб*ю. Це були не ми, але "повісили собак" на нас. Тому, не будучи віонерами, нас не приняли у комсомол. І школу ми закінчили як усі. - та ще й видали атестати "хорошистов" (четвірки/п*ятірки).

Так Фаріонша теж навід думку відкидала, що вона могла бути комунякою...Але...Була навіть не "рядовою" комунякою, а головою!!! "кружка" "Марксістко - Ленінской єстетики"!!!
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07.01.2021 12:14 Відповісти
Нікого не відраховували з середніх школ за відмову від комсомолу. Тут ти вже збрехав так збрехав.
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07.01.2021 11:23 Відповісти
также никому в голову не приходило отказыватся, т.к. последующий пипец от совецкой власти был суров и неумолим
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07.01.2021 17:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481086, ты позор кацапской нации! судя по твоей писанине-ты олигофрен с лишней хромосомой
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06.01.2021 22:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/159151 вот потому тебе и невезет что тупой!
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06.01.2021 22:19 Відповісти
Свої вологі кацапські мрії залиш в своїй кацапії.
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06.01.2021 23:24 Відповісти
Томос.....
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06.01.2021 21:50 Відповісти
***
Коляд-коляд-колядець,
А я хлопець-молодець
Я прийшов до вас додому
Хай не в царськії хороми.
Я ходив, колядував,
Усе думав та гадав,
Чи дадуть мені грошину
Хоч маленьку копійчину?
Чи дадуть цукерки "Ро́шен" ?
Хіба я багато прошу?…
Коляду я гарну знаю :
Хай вам Бог допомогає !!!
Всі, хто є у вашій хаті,
Най будуть дужі і багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Не скупіться, господарю!
Винесіть ковбасок пару!
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06.01.2021 21:55 Відповісти
Дякую, пане Президент !
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06.01.2021 21:58 Відповісти
повечеряло? помолилось?
То дякуй своїй родині, дякуй Господу і моли Бога за здоров"я своїх близьких!
П.С. хто цілодобово "дякує" олігархам за 30-літня "благодєнствіє", той... не буду ********** в Святий вечір. Спи, чоколяде, тринікова. Господь воздась...не петро.
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06.01.2021 22:56 Відповісти
Взагалі то я подякувала Пану Президенту за привітання з Різдвом (сподіваюсь ти, убоге, пам"ятаєш, що президент це пожиттєве звання). Хоча, кому я це пишу!)) Зайді та приблуді..
Йди вже беби, убоге.
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07.01.2021 01:09 Відповісти
З Різдвом Христовим!
Не звертайте уваги. То "иліта". Навіть в святий вечір не Богу дякує, а деві святому петру. Що тут ще додати?
Одна перебіранка не знати з якого дива мене в "донєцкіє" шахтьори приписала,, хоча і разу не був в Донецьку. Тепер це чудо і повторює. Секта. А валити вони нікуди не будуть. Тільки привалили. Хто з кримнашу, хто з ордло.... тепер маємо илітних...

Веселих свят!
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07.01.2021 09:15 Відповісти
убоге, от я наприклад народилась, вирісла і все життя живу в Дніпрі.. То ти напевно про себе писало)). То ти з диниерів чи з еленерів пришвеняло до мирної України?
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07.01.2021 13:25 Відповісти
Бывший президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в этом году проводит свой отпуск на Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора. Политик улетел на экзотический отдых еще до наступления Нового года.

теж можеш собі дозволити, чоколядне дякуло
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07.01.2021 16:59 Відповісти
ага, пан президент там зараз лежить і за иліту 5% дуже переймається. дякує не надякується за те що дали йому "думати" за вас

"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 6270 "Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 5361
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07.01.2021 17:03 Відповісти
заздриш, зайдо?
Створи і ти щось своє, вклади гроші, налаштуй роботу підприємства, зроби якісний продукт, то і ти на Галапагоси поїдеш.. Та тільки ти "працюєш" на Цензорі, а тут стільки не заробиш.
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07.01.2021 19:31 Відповісти
"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем - Цензор.НЕТ 2124
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07.01.2021 19:53 Відповісти
я в курсі. Міг би і не звітувати.
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07.01.2021 20:03 Відповісти
як ти??? )) "Звалив" прочь, і базікаєш з-за кордонів ))
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07.01.2021 13:24 Відповісти
вас, зелень плюгаву, прямо як нечисту силу в різдвяну ніч ковбасить ))))))
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07.01.2021 01:14 Відповісти
В дохристианские времена славяне Киевской Руси использовали кутю практически по-древнегречески - то есть готовили на «большие события». Например, для проводов усопшего, в которых обычно участвовало все поселение. Или, наоборот, на праздники, особенно посвященные богу дневного света и плодородия Даждьбогу во всех ипостасях.

Ведь, согласно верованием наших далеких предков, в день зимнего солнцестояния (21 декабря), или, проще, Корочун, светило рождалось как Коляда - солнечный младенец. В день весеннего равноденствия (21 марта) и «зимоизгоняющей» Масленицы превращалось в крепнущего молодца Ярило. Пик его силы как Хорса (др.-рус. Хърсъ) приходился на 21 июня - в праздник, который когда-то назывался Сонцекрес (от др.-рус. Кресъ) и Купайло, а теперь известен как «Ивана Купала». Ну а в день осеннего равноденствия (21 сентября), аккурат к наступлению нового года, в небе воцарялся Овсень. А дальше символическое угасание - и новое рождение Коляды.

Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона. На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы, как ранее в Древних Греции и Риме, тоже посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.

Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.

https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
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06.01.2021 22:09 Відповісти
как служил? ходил в московскую церковь? ну и я ходил. а куда еще можно, какой выбор???
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06.01.2021 23:51 Відповісти
депка https://censor.net/ru/user/121323 безугла, морда якої так і просить кірпіча, тут шастає, але носа не показує.
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06.01.2021 23:42 Відповісти
ну и... Харе Кришна.
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06.01.2021 23:43 Відповісти
Ну да! Ото було б класно, якби Томос яєшню зранку смажив! І в хаті прибирав! А так - ніякої практичної цінності!
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07.01.2021 00:42 Відповісти
С Рождеством вас, православные...!
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07.01.2021 00:27 Відповісти
Безмежно дякую, справжній український Президент!
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07.01.2021 09:22 Відповісти
Вот это точно, был украинским президентом как и все украинские президенты до и после, вот только если бы он также боролся хотя бы за реальную судебную реформу как за томос, то второй срок у него никто бы не забрал, но дружбаны олигархи видать другого просили.
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07.01.2021 17:22 Відповісти
Вы бы всё равно вибрали того, за кого агетировали на каналах принадлежащих олигархам.
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07.01.2021 20:20 Відповісти
Шануймося українці!
Христос народився!
Згадалося Шевченкове:
"Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України
Широка, глибока...
Отто церква Богданова:
Там-то він молився
От-так-то, Богдане!
За те ж тобі така й дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить!
На тій Україні,
Так сміються з України
Сторонії люди!...
Не смійтеся, чужі люди:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
України діти."
Пророчі слова!Встала Україна,тьма розсіюється
І як би не старалися ЗЕтої сторони-Петро-то є СКЕЛЯ!
Христос народився!Славімо його!
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07.01.2021 15:39 Відповісти
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