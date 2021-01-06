"Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем
П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом, яке відзначають християни східного обряду за юліанським календарем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЄС.
У привітанні Порошенка зазначається: "Браття і сестри!
Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська.
Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до своєї справи.
Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.
Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією. Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ вперше згадується під одна тисяча сімдесятим роком.
А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви.
Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх".
Будь ласка, зачекайте...
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ГрЁбаный цЫрк.
Может назначить гундяя вселенским фсбрхатом?🙂
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
https://petition.president.gov.ua/petition/111150?fbclid=IwAR2fI4gWE94Qj0p2oo6kaCCffLiQemALFzrK2uz-NWCsf-qV0BPDSuyQ9Yc
Скан партійного квитка Порошенка буде?
Так Фаріонша теж навід думку відкидала, що вона могла бути комунякою...Але...Була навіть не "рядовою" комунякою, а головою!!! "кружка" "Марксістко - Ленінской єстетики"!!!
Коляд-коляд-колядець,
А я хлопець-молодець
Я прийшов до вас додому
Хай не в царськії хороми.
Я ходив, колядував,
Усе думав та гадав,
Чи дадуть мені грошину
Хоч маленьку копійчину?
Чи дадуть цукерки "Ро́шен" ?
Хіба я багато прошу?…
Коляду я гарну знаю :
Хай вам Бог допомогає !!!
Всі, хто є у вашій хаті,
Най будуть дужі і багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Не скупіться, господарю!
Винесіть ковбасок пару!
То дякуй своїй родині, дякуй Господу і моли Бога за здоров"я своїх близьких!
П.С. хто цілодобово "дякує" олігархам за 30-літня "благодєнствіє", той... не буду ********** в Святий вечір. Спи, чоколяде, тринікова. Господь воздась...не петро.
Йди вже беби, убоге.
Не звертайте уваги. То "иліта". Навіть в святий вечір не Богу дякує, а деві святому петру. Що тут ще додати?
Одна перебіранка не знати з якого дива мене в "донєцкіє" шахтьори приписала,, хоча і разу не був в Донецьку. Тепер це чудо і повторює. Секта. А валити вони нікуди не будуть. Тільки привалили. Хто з кримнашу, хто з ордло.... тепер маємо илітних...
Веселих свят!
теж можеш собі дозволити, чоколядне дякуло
Створи і ти щось своє, вклади гроші, налаштуй роботу підприємства, зроби якісний продукт, то і ти на Галапагоси поїдеш.. Та тільки ти "працюєш" на Цензорі, а тут стільки не заробиш.
Ведь, согласно верованием наших далеких предков, в день зимнего солнцестояния (21 декабря), или, проще, Корочун, светило рождалось как Коляда - солнечный младенец. В день весеннего равноденствия (21 марта) и «зимоизгоняющей» Масленицы превращалось в крепнущего молодца Ярило. Пик его силы как Хорса (др.-рус. Хърсъ) приходился на 21 июня - в праздник, который когда-то назывался Сонцекрес (от др.-рус. Кресъ) и Купайло, а теперь известен как «Ивана Купала». Ну а в день осеннего равноденствия (21 сентября), аккурат к наступлению нового года, в небе воцарялся Овсень. А дальше символическое угасание - и новое рождение Коляды.
Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона. На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы, как ранее в Древних Греции и Риме, тоже посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.
Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.
https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
Христос народився!
Згадалося Шевченкове:
"Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України
Широка, глибока...
Отто церква Богданова:
Там-то він молився
От-так-то, Богдане!
За те ж тобі така й дяка:
Церкву-домовину
Нема кому полагодить!
На тій Україні,
Так сміються з України
Сторонії люди!...
Не смійтеся, чужі люди:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
України діти."
Пророчі слова!Встала Україна,тьма розсіюється
І як би не старалися ЗЕтої сторони-Петро-то є СКЕЛЯ!
Христос народився!Славімо його!