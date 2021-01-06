Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів
У США демонстранти, що підтримують чинного президента Трампа, увірвалися в будівлю Конгресу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Біля будівлі відбувається масштабний протест прихильників президента Дональда Трампа.
Спочатку кілька сот прихильників президента Дональда Трампа в ході протесту в США змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Кілька протестувальників спробували дістатися до сходів Капітолію.
Потім вони увірвалися в будівлю Конгресу США.
Топ коментарі
+55 vadym sestritsyn
показати весь коментар06.01.2021 21:38 Відповісти Посилання
+48 Иван Стариков
показати весь коментар06.01.2021 21:42 Відповісти Посилання
+45 AbOriginal_UA
показати весь коментар06.01.2021 21:41 Відповісти Посилання
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гм... а чому ти не переконуєш своїх співгромадян? яким чином вплине на ситуацію в штатах твоя діяльність тут?
щодо ефективності допомоги США Україні... ні трамп, ні обама (за президенства якого виділялось і значно більші за обсягом кошти) з власних кишень не вишкрібали, насамперед ці кошти передбачались в оборонному бюджеті, який формували... ану, політолог, розкажи як формується оборонний бюджет США?
Утім такі ж самі совки бачать в путлері "царя-батюшку".
А дивно це тому, що після викріттів числених злочинів комуністичного совка у його колишніх мешканців мав би бути імунітет до пропаганди та розуміння того, що картинка в телевізорі дуже віддалена від реальності.
Утім на критичне мисленне здатні далеко не всі, нажаль.
Де всі їхні спецслужби?
А якби справа йшла не про вибори, а про теракти?
А стосовно електронної фіксації голосів, то не факт, що вона не спростить фальсифікацію. Достатньо зламати систему на будь-якому етапі і результати будуть спотворені, а перерахунок не можливий. До того ж такий злам може бути і зовнішнім втручанням.
До речі, я не виключаю припушення, що числені факти порушень демократів були значною мірою імітовані хакерами ззовні. рф та Китай вкрай зацікавлені в тому, щоб посіяти в США хаос і таким чином послабити Америку.
Тож якщо в 2016 році хакери рф зламували пошту конкурента Трампа Клінтон, а тролі рф в соцмережах агітували проти Клінтон за Трампа, то чому зараз ті ж самі хакери кремлі не могли зламати сервери для імітації "порушень" під час підрахунку голосів???
Тим більше, що вони вже це робили раніше із серверами ЦВК України.
Нужны санкции как к Лукашенко.