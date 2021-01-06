Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів

У США демонстранти, що підтримують чинного президента Трампа, увірвалися в будівлю Конгресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Біля будівлі відбувається масштабний протест прихильників президента Дональда Трампа.

Спочатку кілька сот прихильників президента Дональда Трампа в ході протесту в США змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Кілька протестувальників спробували дістатися до сходів Капітолію.

Потім вони увірвалися в будівлю Конгресу США.

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