Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину
У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Також з Капітолію евакуювали віцепрезидента США Майкла Пенса на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.
Мерка Вашингтона Мюріел Баузер на своїй сторінці в Twitter оголосила про введення комендантської години в столиці Сполучених Штатів Америки. Причиною такого рішення стала акція протесту прихильників Дональда Трампа біля Капітолію.
Як заявила очільниця Вашингтона, комендантська година почне діяти в 18:00 середи, 6 січня, і діятиме до 6:00 ранку четверга, 7 січня.
Топ коментарі
+44 Nick Sochenko
показати весь коментар06.01.2021 22:05 Відповісти Посилання
+35 Rhodesian
показати весь коментар06.01.2021 22:07 Відповісти Посилання
+33 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.01.2021 22:09 Відповісти Посилання
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иди... инглиш ? Потому немецкий быстро зашёл ?
Мой английский лучше чем твой идиш.
А благодаря украинскому я могу общаться со словаком,сербом, чехом, болгарином, поляком,
а ты панимаешь толька па-кремлёвски.
Ну и читай, педалькин, пока не далькин....или я что то перепутал? ...да, кстати, это был риторический вопрос, на который разрешается не отвечать)
Чем бы дело там не кончилось - виновата будет расеюшка. Со всеми вытекающими
и этим не кончится.
буй.