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Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину

Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину

У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Також з Капітолію евакуювали віцепрезидента США Майкла Пенса на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Мерка Вашингтона Мюріел Баузер на своїй сторінці в Twitter оголосила про введення комендантської години в столиці Сполучених Штатів Америки. Причиною такого рішення стала акція протесту прихильників Дональда Трампа біля Капітолію.

Як заявила очільниця Вашингтона, комендантська година почне діяти в 18:00 середи, 6 січня, і  діятиме до 6:00 ранку четверга, 7 січня.

Також читайте: Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів

Автор: 

комендантська година (267) Конгрес США (1236) Вашингтон (81) Трамп Дональд (6079) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+44
Вибрав кловуна президентом - втратив країну. І це навіть не Україна
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06.01.2021 22:05 Відповісти
+35
после ухода от власти все его финансовые дела станут достоянием общественности. Будут опубликованы все транзакции
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06.01.2021 22:07 Відповісти
+33
американскому клоуну - конец !

статья - госпереворот и реанимация поддержки рашей на выборах
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06.01.2021 22:09 Відповісти
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ну да, для тебя это ж китайский)))
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06.01.2021 23:08 Відповісти
А ты попугай, говорящий на иди... инглиш ? Потому немецкий быстро зашёл ?
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06.01.2021 23:14 Відповісти
лучше быть попугаем говорящем на немецком, чем жопой, пердящей только на русском)))
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06.01.2021 23:24 Відповісти
Бла-бла-бла - много себе мните, Эйнштейны с купленными нобелевскими премиями.
Мой английский лучше чем твой идиш.
А благодаря украинскому я могу общаться со словаком,сербом, чехом, болгарином, поляком,
а ты панимаешь толька па-кремлёвски.
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06.01.2021 23:58 Відповісти
ну как вам объяснить, жопе- всё равно на каком языке она пукает, главное, чтобы англичане, словаки ,сербы, чехи, болгары, поляки смогли вас понять...без противогаза)
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07.01.2021 00:26 Відповісти
Аргументы на уровне "жопы" - вот ваше лицо.
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07.01.2021 01:22 Відповісти
мои аргументы -ссылка на немецкий новостной сайт, а ваши на Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 481 https://censor.net/ru/user/475076

Ну и читай, педалькин, пока не далькин....или я что то перепутал? ...да, кстати, это был риторический вопрос, на который разрешается не отвечать)
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07.01.2021 04:11 Відповісти
Паходу, рыжему клоуну эта херня просто так с рук не сойдёт...

Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 6642
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06.01.2021 23:14 Відповісти
непонятно чему радуются свинособаки)

Чем бы дело там не кончилось - виновата будет расеюшка. Со всеми вытекающими
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06.01.2021 23:19 Відповісти
всё логично, сначала, как янык, воруют выборы, затем протесты.
и этим не кончится.
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06.01.2021 23:50 Відповісти
Пил уже?😂🌷
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06.01.2021 23:58 Відповісти
В Америке система поставит их на место: протестуй-то протестуй, только помни, что ты
буй.
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07.01.2021 00:05 Відповісти
Валерка,а чего самоудалился?😂🌷
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07.01.2021 00:26 Відповісти
соевые нового господина не дождутся Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину - Цензор.НЕТ 1478
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07.01.2021 04:16 Відповісти
Нормальная ситуация. Американский народ сомневается в честности выборов. Он ещё ( по американской Конституции,в отличии от украинской) имеет ПРАВО на защиту своей позиции с оружием в руках. Мне не понятны мнения когда НЕ законное с точки зрения Конституции восстание украинского народа хорошо,а ЗАКОННОЕ с точки зрения американской Конституции восстание американского народа плохо? Это нормально,если народ не доволен. Пусть проведут ПЕРЕВЫБОРЫ,как мы в 2004. Зачем накалять?
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07.01.2021 09:45 Відповісти
О! Ольгино проснулось! С добрым утречком, тролляка! Тебе бы пивка холодного да в ларек за бутылкой, а ты тут впахиваешь. Вам же на ботофермах бухать нельзя? Мучайся, гад.
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07.01.2021 11:12 Відповісти
Так накалили добре, аж в північній нігерії пердаки рве. Скажи можуть?!
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07.01.2021 12:54 Відповісти
У вас на расії взагалі нема легітимної влади після того як обрали Думу з використанням голосів кримчан, а потім цією Думою оголосили про вибори президента
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08.01.2021 18:56 Відповісти
Интересно ,кто спонсировать эту массовку.🤔.. .Некоторые (революционеры )👿 выглядят как русские бомжи 👺и безработные с Брайтон-Бич .😊
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07.01.2021 22:02 Відповісти
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