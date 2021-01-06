Засідання Конгресу США перервано на тлі протестів, у Вашингтоні запроваджено комендантську годину

У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Також з Капітолію евакуювали віцепрезидента США Майкла Пенса на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Мерка Вашингтона Мюріел Баузер на своїй сторінці в Twitter оголосила про введення комендантської години в столиці Сполучених Штатів Америки. Причиною такого рішення стала акція протесту прихильників Дональда Трампа біля Капітолію.

Як заявила очільниця Вашингтона, комендантська година почне діяти в 18:00 середи, 6 січня, і діятиме до 6:00 ранку четверга, 7 січня.

Також читайте: Під час мітингу прихильники Трампа увірвалися в Капітолій - будівлю Конгресу США, де мають оголосити результати виборів