Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа провели масову акцію у Вашингтоні, під час якої увірвалися в Конгрес США.

У мережі з'явилися кадри захоплення будівлі однієї з палат американського парламенту - Конгресу США, який розміщується в Капітолії.

How is this a means to an end? These are Trump supporters. By the end of the day, they will be BLM and ANTIFA pic.twitter.com/MZjRt0WxIf