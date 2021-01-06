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Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа провели масову акцію у Вашингтоні, під час якої увірвалися в Конгрес США.

У мережі з'явилися кадри захоплення будівлі однієї з палат американського парламенту - Конгресу США, який розміщується в Капітолії.

How is this a means to an end? These are Trump supporters. By the end of the day, they will be BLM and ANTIFA pic.twitter.com/MZjRt0WxIf

— Defund the #TrumpCrimeFamily (@GodsSecretWpn) January 6, 2021

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 01

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 02

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 03
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 04
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 05
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 06
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 07
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 08
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 09
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 10
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 11
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 12
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 13

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 14

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 15

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 16

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США 17

Автор: 

Конгрес США (1236) протест (2402) США (23360) Трамп Дональд (6079)


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Топ коментарі
+72
По рылам сторонники трумпа конкретный воронеж и улан удэ
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06.01.2021 22:51 Відповісти
+57
Трамп накрутил своих сторонников и те готовы умереть за Трампа.
А вот сам Трамп не готов умирать ни за одного из этих долбоящеров.
Вот такая асимметрия лжеца и идиотов.
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06.01.2021 22:52 Відповісти
+48
Сторонники Трампа врываются в Капитолий, чтобы помешать объявить результаты выборов президента США - Цензор.НЕТ 5236
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06.01.2021 22:53 Відповісти
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Рыжий клоун политический труп
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07.01.2021 01:05 Відповісти
Однозначно это дело рук путина. Миллиарды нефтедолларов пущены на целые дивизии инфовойнов, которые сеяли и сеют ненависть и раздувают конфликты (черные-белые, богатые-бедные, север-юг, демократы-республиканцы...) между американцами уже, как минимум 5 лет. Посеять ненависть намного проще, чем любовь и это знает путин и филигранно этим пользуется. Тот же сценарий и сценарист, как и в Украине, где на пустом месте сделали войну. Чем хуже во всем мире, тем лучше царю путину, народ смотрит нужную картинку по зомбо-каналам и в экстазе. Россия остается Империей зла на планете.
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07.01.2021 01:58 Відповісти
Конечно Путин виноват! А еще он купил половину Америки, чтобы выборы были спорными и еще Трампа уговорил, чтобы санкции на РФ наложили побольше - вот что дамочка, глупость к лицу только для путан и леди, а всем остальным ее лучше не показывать - Трамп для РФ был не лучшим президентом, уж поверь на слово.
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07.01.2021 07:36 Відповісти
Ура! Наконец Майдан и в США! Надеюсь это только начало. За нашу и вашу свободу!
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07.01.2021 03:37 Відповісти
Пшел нах маскаль.
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07.01.2021 06:51 Відповісти
Дааа, и снова новый год "весело" начался...
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07.01.2021 03:39 Відповісти
Только инфантили думают, что от смени дат что-то меняется.
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07.01.2021 18:58 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 8247
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07.01.2021 04:10 Відповісти
20 лет и все так же на стройке? ну-ну
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07.01.2021 13:24 Відповісти
Мой знакомый плиточник-мозаичник уже восемь лет в Майами, и, похоже его в Украине на аркане не затянешь. Работает строго по технологии, качественно, и заказчиков на полгода вперед. Про зарплату не принято спрашивать, но вот то, что забрал семью (мать, жена), воспитывает троих детей (двое родились там) и живет в хороших условиях, говорит о многом.
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07.01.2021 14:17 Відповісти
я к тому, что нафига было в штаты ехать, чтобы двадцать лет работать одним и тем же? пусть даже и хорошим строителем/плиточником
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07.01.2021 14:21 Відповісти
Всяко бывает. Моя знакомая врач-терапевт (хороший!) много лет в Германии работает медсестрой и ни возвращаться в Украину, ни подтверждать диплом врача не собирается. Ее все устраивает, но больше всего - культурное общество, работающая инфраструктура, достойный уровень жизни.
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07.01.2021 14:24 Відповісти
Миша да все это понятно. Но все вами описуемые страны прошли свои войны и моменты становления, когда они кровью харькали. Теперь наше время. А писать как хорошо у них не нужно, вы не один были заграницей
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07.01.2021 14:33 Відповісти
Глупости. Там не лучше. Там - иначе. Про "кровью харькали...", даже противно читать, тем более, отвечать. Еще вспомните времена средневековья и рыцарских турниров. У всех народов свой путь. Но с 1917 года у некоторых стран наступил период "царства шариковых".
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07.01.2021 14:36 Відповісти
То есть не харькали? Почему не вспоминать? Это не их истоиия? У нас период шариковых вернулось в 19 году. Ну так, что?
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07.01.2021 14:56 Відповісти
Это вы к чему? Чисто похвастаться?
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07.01.2021 14:30 Відповісти
Каждый видит то, что ему ближе. Не проявляйте так свою гнилую сущность тролля.
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07.01.2021 14:33 Відповісти
Для вас ближе мозаичник в Маями, чем своя жизнь. А та да, конечно же я гнилой троль.
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07.01.2021 14:58 Відповісти
Двадцать лет в америке, а так и не снял красные трусы и лапти.
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07.01.2021 14:28 Відповісти
Після "любители офшорной мрази воровитой", тіло, стверджує що воно українець? Кацапсинка ти смішний!
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07.01.2021 19:36 Відповісти
щас погуглю заслуги тремпеля перед отечеством, так сказать
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08.01.2021 08:52 Відповісти
Чувак, я погуглил.
Не поверишь, ни одно обещание не выполнено. В некоторых вопросах все осталось, как было, в некоторых - хуже, но ни в одном моменте лучше не стало. Где-то так
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08.01.2021 14:04 Відповісти
Фальсификациям нет! Защитим выбор американского народа!
Все на Майдан! Злочинну панду геть!
Бэтмен за демократию!
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07.01.2021 07:13 Відповісти
В Украине Зеля,ав Штатах Джо! Идеальные президенты для определенных кругов общества
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07.01.2021 09:20 Відповісти
Америка це Європа ! Панду Геть ! Нас Багато нас не подолати ! Даєш третій тур виборів !
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07.01.2021 09:41 Відповісти
Цветная революция в США?
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07.01.2021 10:02 Відповісти
ИНТЕРЕСНО, а КОЗЛОМОРДЫЕ успели НАСРАТЬ в корридорах Конгресса, как учили кураторы ДЕДА КАБАЯ.
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07.01.2021 10:54 Відповісти
То не сторонники Трампа, а сторонники )(уйла купленные - 100% состава. Больше половины мокшанскомычащие. Надо их всех отдубасить и послать штурмовать Кремлядскую крепость вместо Капитолия, пригрозив аннулированием гринкарты и вышвыриванием назад в Совок позорный - поедут на штурм в ********* спотыкаясь.
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07.01.2021 12:18 Відповісти
В них теж хватае інтелектуалів
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07.01.2021 12:45 Відповісти
"інтелектуалів"
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07.01.2021 13:11 Відповісти
Сплошные фрики!
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07.01.2021 14:04 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 9807
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07.01.2021 15:13 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 565
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07.01.2021 16:03 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 6952Дебилушка очень довольный, что тумбу какую-то спутиниздил, - теперь посодют идиота лет на 10 будет тумбы попроще делать... Дебилы, мля...
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07.01.2021 15:14 Відповісти
Уже.

правоохоронці заарештували Адама Джонсона - чоловіка, який носив трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії.
Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п'ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани.
За даними ЗМІ, згодом трибуну та молоток знайшли неушкодженими.
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09.01.2021 19:49 Відповісти
Як виглядає Конгрес, коли добігає кінця каденція прокацапського президента США:

Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 951
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07.01.2021 16:22 Відповісти
побачим чи на щось здатен Байден,як ото сказування всіх грін кард кацапів які її отримали за час президенства Трампа з наступним їх видворенням в Сколєновстан, хоча думаю Байден слабак,це довело і те що їхня дем.партія схавала вбивство Кчинського (країни члена Нато),Бостонський теракт влаштований кадирівським ослойобом.
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07.01.2021 16:48 Відповісти
По данным Fox News после окончания президентского срока Трамп будет назначен послом в Иран
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07.01.2021 17:23 Відповісти
Пока американские БОМЖИ там все разносили, РЕБЯТИШКИ Х#ЙЛА из ГРУ понатыкали там везде "жучков" - вот и вся суть операции.
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07.01.2021 18:18 Відповісти
А що-цілком можливо! Для такої операції - ідеальні умови! Хоча, в світі останніх операцій ГРУ, воно вже не те, як в "Акваріумі" Суворова.
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08.01.2021 09:34 Відповісти
Там где лапа кацапа - всегда хаос
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07.01.2021 18:44 Відповісти
щось фбр забагато дрімає. то еконічні злочини. то вплив на вибори. то кібератаки. тепер бунт проти демократії. старі демократії втратили пильність. новій адміністрації доведеться трохи рухатись. щоб навести лад в системі
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07.01.2021 19:32 Відповісти
по виду очень соответствуют нашим люмпенам.
Очень схоже на бунт 1917 года - вломились и ходят с открытыми хлебальинками - не знаю, шо дальше делать
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08.01.2021 08:47 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 5158
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08.01.2021 11:54 Відповісти
Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США - Цензор.НЕТ 445
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08.01.2021 14:12 Відповісти
эта пять=)
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09.01.2021 01:17 Відповісти
Та це ж просто подарунок якийсь !!!! ))))
Уявіть тепер собі хто після всього цього буде голосувати проти санкцій для нарасії???? )))))
А ***** молодець, залишилось лише залізний ковпак опустити над нарасієй
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08.01.2021 19:13 Відповісти
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