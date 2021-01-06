Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа провели масову акцію у Вашингтоні, під час якої увірвалися в Конгрес США.
У мережі з'явилися кадри захоплення будівлі однієї з палат американського парламенту - Конгресу США, який розміщується в Капітолії.
How is this a means to an end? These are Trump supporters. By the end of the day, they will be BLM and ANTIFA pic.twitter.com/MZjRt0WxIf— Defund the #TrumpCrimeFamily (@GodsSecretWpn) January 6, 2021
Топ коментарі
+72 Mykola Vovk
показати весь коментар06.01.2021 22:51 Відповісти Посилання
+57 Shaken cocktail
показати весь коментар06.01.2021 22:52 Відповісти Посилання
+48 Перехватчик
показати весь коментар06.01.2021 22:53 Відповісти Посилання
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Не поверишь, ни одно обещание не выполнено. В некоторых вопросах все осталось, как было, в некоторых - хуже, но ни в одном моменте лучше не стало. Где-то так
Все на Майдан! Злочинну панду геть!
Бэтмен за демократию!
правоохоронці заарештували Адама Джонсона - чоловіка, який носив трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії.
Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п'ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани.
За даними ЗМІ, згодом трибуну та молоток знайшли неушкодженими.
Очень схоже на бунт 1917 года - вломились и ходят с открытыми хлебальинками - не знаю, шо дальше делать
Уявіть тепер собі хто після всього цього буде голосувати проти санкцій для нарасії???? )))))
А ***** молодець, залишилось лише залізний ковпак опустити над нарасієй