Біля Конгресу США чути постріли - задіяна секретна служба США. ЗМІ пишуть про першу поранену жінку

Федеральна служба охорони і Секретна служба США розміщені у будівлі Капітолія у Вашингтоні в зв'язку із заворушеннями, повідомляють американські ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за даними джерел телеканалу ABC News, в будівлі було чути постріли.

Раніше надходили повідомлення про застосування, зокрема, сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Як повідомляє CNN, у будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення зазнала жінка. Видання зазначає, що жінка перебуває в критичному стані після поранення в груди на території Капітолію. Подробиці обставини стрілянини не повідомляються.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

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