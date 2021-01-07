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Виборчі бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію прихильниками Трампа. ФОТО

Зібрані у всіх штатах бюлетені, які свідчать про результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав сенатор Джефф Мерклі, обраний від Демократичної партії.

Сенатор навів доказ своїх слів - фото контейнерів з бюлетенями. Джефф Мерклі зазначив, що була реальна загроза втрати цих документів.

"Бюлетені колегії виборників врятовано з поверху (Капітолію), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не забрали їх із собою (коли залишали поверх через вторгнення мітингувальників), нападники б їх спалили", - вважає сенатор.

Як відомо, формальний "підрахунок" голосів колегії виборників, який здійснюється в Конгресі, є обов'язковим етапом виборів президента США. Відомо, що за результатами голосування колегії переміг Джо Байден, який отримав 306 голосів, проти 232 голосів за Трампа. Однак перед початком підрахунку прихильники Трампа штурмували Капітолій, зокрема увірвалися в зал Сенату.

Виборчі бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію прихильниками Трампа 01

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

бюлетені (70) США (23360) Сенат США (608)


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Топ коментарі
+58
Молодцы. Так это и была реальная цель рыжего фрика
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07.01.2021 01:16 Відповісти
+43
Мы тут удивляемся 73% дебилов, которые наголосовали нам клоуна, но американцы ничем не лучше, - выбрали клинического идиота президентом. Трамп, - реально больной на голову дебил.

Миром правят идиоты...(
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07.01.2021 01:17 Відповісти
+21
Я читал, что интеллект толпы в целом обычно ниже, чем средний интеллект особей, составляющих эту толпу. За нынешнего нашего Преза шли голосовать именно толпой, пусть и виртуальной.
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07.01.2021 01:21 Відповісти
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Та не, тот больше на серп и молот похоже, чем этот
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07.01.2021 07:23 Відповісти
Ні, це воно і є. Просто хтось биканув, обісрався, а тепер "а хто ето сдєлал" 🙃
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07.01.2021 08:11 Відповісти
Рудий блазень звинуватив свого віце-президента у відсутності сміливості захистити країну та конституцію .... від, по суті, самого себе

Останні дні Трампа на волі...)
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07.01.2021 01:25 Відповісти
старість Донні проведе десь у Карибському морі, в готелі Хілтон-Гуантанамо
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07.01.2021 01:26 Відповісти
фолоуерам рыжего дурака пол-шага осталось до веры в плоскую Землю.
русские преуспели в оболванивании реднеков и фашиков.
Собственно, нацизм в Германии родился из русской подделки "записки сионских мудрецов" теперь в Америке заварили кашу нехилую.
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07.01.2021 01:27 Відповісти
ты против реднекс?

https://www.youtube.com/watch?v=6FwmM93jgUo виш ю ве хи
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07.01.2021 01:37 Відповісти
Слава Богу! Капец рыжей уродине!
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07.01.2021 01:29 Відповісти
Что рыжая плохого тебе сделала?(
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07.01.2021 01:38 Відповісти
Щоб врятувати свою шкуру у Трампа не має іншого виходу. 20 січня 2021 року на нього чекають 30 кримінальний справ.

За последние четыре года только лично Трамп, в прошлом шесть раз объявлявший о банкротстве, стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему фирм. В этом списке и несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению. Но ранее юристам удавалось настоять на переносе судебных слушаний, ссылаясь на неприкосновенность главы государства. Правда, карета превратится в тыкву в полдень 20 января 2021 г., и по некоторым из обвинений Трампу может грозить реальный срок тюремного заключения.
По подсчетам Forbes, долги компаний, принадлежащих Трампу, составляют более $1 млрд, а в ближайшие два года бывшему бизнесмену предстоит выплатить кредиторам суммы, превышающие $450 млн. Кто и на каких условиях выдавал такие кредиты многократно прогоравшему дельцу, "как бы" неизвестно до сих пор. Пока что наибольшую опасность для 45-го президента представляет его бывший "решала" Майкл Коэн и связанные с его признаниями расследования.
Снящаяся уходящему президенту в кошмарах федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, готовившая обвинительное заключение против Майкла Коэна, решила не предъявлять никаких обвинений уже действующему президенту в силу иммунитета, но возбудила против него ждущие 20 января 2021 г. уголовные дела. В любом случае трудно не предположить, что таскать Трампа по судам по делам его химерического бизнеса могут все четыре года.
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/mstiteli-v-dlinnoy-ocheredi-za-chto-mogut-posadit-trampa-28122020-409447
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07.01.2021 01:29 Відповісти
Там же нефти нет .непонятная беготня
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07.01.2021 01:29 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1346953083440525313 35 мин

Штурм Конгресу не був випадковістю:
його відкрито планували в інтернеті протягом останніх декількох тижнів.
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/trump-rioters-planned-online
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07.01.2021 01:29 Відповісти
А посмотрите опросы последних рейтингов у нас.Хабатники опять прут двух порхатых во второй тур,что бы после выборов одна половина населения обзывала вторую часть дебилами.Главная цель хаббата разделяй м властвуй.
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07.01.2021 01:30 Відповісти
Хоббита? ) Самое смешное, что оба ведь - не евреи. Один - потому что не еврей, а второй, хоть и этнический еврей, по самоощущению - не еврей, а типичный совок без роду-племени)
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07.01.2021 01:52 Відповісти
Самое интересное что жители Америки небегут снимать доллары в банкоматы
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07.01.2021 01:33 Відповісти
И менять на деревяные))))
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07.01.2021 04:51 Відповісти
Из всего этого можно сделать вывод,что у свинорусни реально подгорает от Байдена. И это радостно. Но печалит вывод что такая страна,как США позволила вообще такому случится. Хотя...стадо есть стадо.
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07.01.2021 01:36 Відповісти
Разница между США и разными ************ в том, что когда президент хочет переступить черту, его ставят на место и свои, и чужие. Государственные институты работают на закон, а не на президента.
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07.01.2021 01:36 Відповісти
Ерунда .В США правит долларовый станок и тот у кого он в руках.
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07.01.2021 01:39 Відповісти
в США правят олигархи через лоббистов своих интересов, а президент это развлекуха для народа
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07.01.2021 01:44 Відповісти
Назовите американских олигархов. И заодно приведите определение слова "олигарх" из толкового словаря. Будет интересно)
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07.01.2021 01:53 Відповісти
7 января 2021 г., 00:15

Кристофер Прайд

Трамп оправдывает насильственные протесты В то время как вице-президент Майк Пенс призвал Национальную гвардию США и защищал демократию, избранный президент Дональд Трамп продолжал твиттовать о фальсификациях на выборах и оправдывать жестокие нападения на Капитолий, чтобы не подтвердить избрание Джо Байдена . «Это происходит, когда победу на выборах украдут у великих патриотов, с которыми долгое время обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Помните тот день навсегда», - сказал Трамп.
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07.01.2021 01:37 Відповісти
Пуйлу надо запасаться вазелином, Байден ему это не простит... Жаль что у нас сейчас нет ПрезИдента
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07.01.2021 01:37 Відповісти
Все произойдет без вазелина. Никаких льгот!
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07.01.2021 15:00 Відповісти
Если доллар ляжет это проблема .А если Трамп ляжет или Байден или Чукча с Оклахомы , вобще всем по барабану
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07.01.2021 01:38 Відповісти
тпампку и ватникам срака..это была уже агония кацапии и пса рыжего
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07.01.2021 01:40 Відповісти
Путлеровцы повторяют 9/11 и трумп вводит ВП. А дальше уже и диктатура.
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07.01.2021 01:47 Відповісти
Трамп остался один-одинешенек со своими реднеками. GOP положили на него с прибором.
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07.01.2021 01:52 Відповісти
После таких ,,художеств,, есть шанс,что рыжий получит импичмент и сядет
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07.01.2021 03:03 Відповісти
импичмент просто не успеет, а сядет обязательно, - тут без вариантов!
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07.01.2021 09:49 Відповісти
Главное - начать процедуру. Остальное приложится.
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07.01.2021 15:01 Відповісти
Ну да. Это же вещ док. Будет приобщено к делу.
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07.01.2021 01:45 Відповісти
руде чмо повинно вже збирати манатки на цугундер.
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07.01.2021 01:53 Відповісти
Должен сесть. На стул с электрическим питанием.
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07.01.2021 01:57 Відповісти
Рыжий может скостить себе срок, если сдаст Путлера и последний попадет в Гаагу.
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07.01.2021 02:08 Відповісти
Ох, млять... за такое я бы ему условно выторговал да еще и мороженое купил!
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07.01.2021 15:02 Відповісти
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07.01.2021 05:25 Відповісти
***** пошёл ва-банк.
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07.01.2021 05:42 Відповісти
в ***** все гаразд поки що , на жаль , воно досі на два кроки попереду ....
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07.01.2021 06:53 Відповісти
Не думав, що стануть актуальні слова одного "класика" про сторонників Трампа - ДБЛ на чолі з останнім.
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07.01.2021 06:33 Відповісти
Сколько дебильных коментов давно невидал
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07.01.2021 06:47 Відповісти
дякую за Ваш , тепер колекція повна .
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07.01.2021 06:51 Відповісти
Це Цезор, звикай. Тут мона писати вільно.
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07.01.2021 07:39 Відповісти
Сирога, может это ты подбадривал "восставший нарид" и кричал "смелее"? Тогда тебе светит электрический гриль.
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07.01.2021 09:49 Відповісти
мабуть ці скрині бачили вибори ще у часи Лінкольна. А могли піти в історію, разом із американською демократією
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07.01.2021 07:32 Відповісти
Бананова республіка.
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07.01.2021 07:37 Відповісти
"Ум и глупость - страшное сочетание. Такие умеют убеждать людей идти за ними до самого ада". (Стивен Кинг). Скорее, - не сколько ум, сколько - хитрость. Хитрые подозревают умных в хитрости, придумывая всякие там теории заговоров в духе "по секрету всему свету". "Украли голоса" - из этой категории. Люди, у которых мало что есть очень болезненно относятся к слову украли. Подозревают, что у них ничего нет, не потому, что они этого не обрели, а потому, что у них это украли. Вот такой заворот мозга.
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07.01.2021 08:17 Відповісти
Избирательные бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия сторонниками Трампа - Цензор.НЕТ 8452
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07.01.2021 08:38 Відповісти
Что то сундучки с бюллетенями слишком бутафорские. Ну не влезут все бюллетени в эдакие сундучкм, тут нужно несколько комнат в реальности
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07.01.2021 09:28 Відповісти
Ты не в теме. Это "голоса" выборщиков. Не избирателей, а именно выборщиков. Если ты конечно поймешь разницу.
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07.01.2021 10:07 Відповісти
538
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08.01.2021 08:34 Відповісти
Влезут. Выборщиков где-то под 300 человек.
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07.01.2021 10:33 Відповісти
Голос с того света как бы намекает...
https://www.youtube.com/watch?v=zddj4BA_7OM&ab_channel=detserva

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07.01.2021 10:23 Відповісти
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