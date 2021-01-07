Виборчі бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію прихильниками Трампа. ФОТО

Зібрані у всіх штатах бюлетені, які свідчать про результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав сенатор Джефф Мерклі, обраний від Демократичної партії.

Сенатор навів доказ своїх слів - фото контейнерів з бюлетенями. Джефф Мерклі зазначив, що була реальна загроза втрати цих документів.

"Бюлетені колегії виборників врятовано з поверху (Капітолію), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не забрали їх із собою (коли залишали поверх через вторгнення мітингувальників), нападники б їх спалили", - вважає сенатор.

Як відомо, формальний "підрахунок" голосів колегії виборників, який здійснюється в Конгресі, є обов'язковим етапом виборів президента США. Відомо, що за результатами голосування колегії переміг Джо Байден, який отримав 306 голосів, проти 232 голосів за Трампа. Однак перед початком підрахунку прихильники Трампа штурмували Капітолій, зокрема увірвалися в зал Сенату.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.