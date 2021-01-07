Виборчі бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію прихильниками Трампа. ФОТО
Зібрані у всіх штатах бюлетені, які свідчать про результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твітері написав сенатор Джефф Мерклі, обраний від Демократичної партії.
Сенатор навів доказ своїх слів - фото контейнерів з бюлетенями. Джефф Мерклі зазначив, що була реальна загроза втрати цих документів.
"Бюлетені колегії виборників врятовано з поверху (Капітолію), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не забрали їх із собою (коли залишали поверх через вторгнення мітингувальників), нападники б їх спалили", - вважає сенатор.
Як відомо, формальний "підрахунок" голосів колегії виборників, який здійснюється в Конгресі, є обов'язковим етапом виборів президента США. Відомо, що за результатами голосування колегії переміг Джо Байден, який отримав 306 голосів, проти 232 голосів за Трампа. Однак перед початком підрахунку прихильники Трампа штурмували Капітолій, зокрема увірвалися в зал Сенату.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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Останні дні Трампа на волі...)
русские преуспели в оболванивании реднеков и фашиков.
Собственно, нацизм в Германии родился из русской подделки "записки сионских мудрецов" теперь в Америке заварили кашу нехилую.
https://www.youtube.com/watch?v=6FwmM93jgUo виш ю ве хи
За последние четыре года только лично Трамп, в прошлом шесть раз объявлявший о банкротстве, стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему фирм. В этом списке и несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению. Но ранее юристам удавалось настоять на переносе судебных слушаний, ссылаясь на неприкосновенность главы государства. Правда, карета превратится в тыкву в полдень 20 января 2021 г., и по некоторым из обвинений Трампу может грозить реальный срок тюремного заключения.
По подсчетам Forbes, долги компаний, принадлежащих Трампу, составляют более $1 млрд, а в ближайшие два года бывшему бизнесмену предстоит выплатить кредиторам суммы, превышающие $450 млн. Кто и на каких условиях выдавал такие кредиты многократно прогоравшему дельцу, "как бы" неизвестно до сих пор. Пока что наибольшую опасность для 45-го президента представляет его бывший "решала" Майкл Коэн и связанные с его признаниями расследования.
Снящаяся уходящему президенту в кошмарах федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, готовившая обвинительное заключение против Майкла Коэна, решила не предъявлять никаких обвинений уже действующему президенту в силу иммунитета, но возбудила против него ждущие 20 января 2021 г. уголовные дела. В любом случае трудно не предположить, что таскать Трампа по судам по делам его химерического бизнеса могут все четыре года.
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/mstiteli-v-dlinnoy-ocheredi-za-chto-mogut-posadit-trampa-28122020-409447
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1346953083440525313 35 мин
Штурм Конгресу не був випадковістю:
його відкрито планували в інтернеті протягом останніх декількох тижнів.
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/trump-rioters-planned-online
Кристофер Прайд
Трамп оправдывает насильственные протесты В то время как вице-президент Майк Пенс призвал Национальную гвардию США и защищал демократию, избранный президент Дональд Трамп продолжал твиттовать о фальсификациях на выборах и оправдывать жестокие нападения на Капитолий, чтобы не подтвердить избрание Джо Байдена . «Это происходит, когда победу на выборах украдут у великих патриотов, с которыми долгое время обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Помните тот день навсегда», - сказал Трамп.
https://www.youtube.com/watch?v=zddj4BA_7OM&ab_channel=detserva