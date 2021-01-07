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Дівчина, поранена під час штурму Капітолія у США, померла в лікарні

Дівчина, поранена під час штурму Капітолія у США, померла в лікарні

Дівчина, поранена в шию в Конгресі США, померла.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявили в ефірі телеканалу NBC.

Сьогодні до Конгресу США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, під час якої постраждала дівчина.

Після поранення її було госпіталізовано.

Поліція американського округу Колумбія підтвердила інформацію про першу жертву сьогоднішніх безладів у Вашингтоні. Поранена в будівлі Капітолію жінка померла в лікарні.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на представника департаменту поліції Вашингтона. Як розповіли в поліції, медики констатували смерть жінки. Хто саме стріляв у жінку, поки невідомо.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Конгрес США (1236) смерть (6777) США (23360)


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Топ коментарі
+62
Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит документы для импичмента Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне.
"Я приступаю к подготовке статей для объявления импичмента. Палата представителей должна сделать так, чтобы Трамп ушел в отставку, он должен быть выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей Республики", - сообщила Омар в Twitter.
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07.01.2021 01:42 Відповісти
+49
Да. Не смог Рыжий петух досидеть 2 недели чтобы с позором не выкинули из БД. Да еще на уголовку накопают ему пару десятков лет.
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07.01.2021 01:49 Відповісти
+43
Отказ отдать власть победителю.
Попытка сжечь доказательства о выборах.
Нападение на журналистов и уничтожение их аппаратуры
Вперед женщин и детей и побольше жертв среди них.
Протестующие с атрибутами ссср
Никто не улавливает чей почерк? Планом ***** воняет со всех щелей.
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07.01.2021 01:46 Відповісти
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Трамп дескридетирует республиканскую партию
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07.01.2021 08:18 Відповісти
Нет. Кретины,которые ворвались в Капитолий,убийцы республиканской партии и трампа.
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07.01.2021 12:02 Відповісти
Покойница на совести Трампа! Лично! Подстрекатель хренов!
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07.01.2021 04:26 Відповісти
Звідки йому знати, що на Майдан люди вийшли самі, ніякі Тягнибоки і Яценюки їх не виводили.
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07.01.2021 06:22 Відповісти
У него в методичке написано: вишли за американские печеньки. Только кому єта абизьяна тут трет.
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07.01.2021 06:27 Відповісти
Глупая смерть за глупого вождя.
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07.01.2021 06:51 Відповісти
А з чого всі вирішили що вона з протестуючих. Може вона в капітолії працювала.
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07.01.2021 07:30 Відповісти
Смотри видео.
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07.01.2021 08:07 Відповісти
Вона приїхала туди з Каліфорнії, із Сан Дієго.... краще б дома вбилась апстєну.... і гроші б не потратила 🤣
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07.01.2021 08:22 Відповісти
На какой бутылке сидишь-из под шампанского?
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07.01.2021 07:14 Відповісти
Свинорус просрался и идёт нах.
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07.01.2021 07:38 Відповісти
Ти дебіл? Чи просто х@йловський провокатор?
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07.01.2021 08:24 Відповісти
2Х1
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07.01.2021 09:46 Відповісти
Ashli Babbitt. 35 лет. Бывшая военнослужащая ВВС США (контракт, сфера обслуживания). Убита при штурме Капитолия.

Девушка, получившая ранение при штурме Капитолия в США, скончалась в больнице - Цензор.НЕТ 2067
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07.01.2021 07:22 Відповісти
Ну шо, по стаканУ?
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07.01.2021 07:35 Відповісти
Ничего себе " девушка"!
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07.01.2021 07:47 Відповісти
А тебе нравятся черные расплывшиеся жабы с необъятными сраками?
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07.01.2021 08:00 Відповісти
Я, конечно, дико извиняюсь, но из крайности в крайность тоже бросаться не стоит.
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07.01.2021 08:16 Відповісти
Мошная симитка
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07.01.2021 08:11 Відповісти
Ну.... Вірю що була ;дєвушкой;....
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07.01.2021 09:16 Відповісти
Таки стріляли бойовими, а здря.
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07.01.2021 07:26 Відповісти
На що не підеш заради Селфі в капітолії...
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07.01.2021 07:43 Відповісти
Интересно, будут хоронить в золотом гробу как черножо темнокожего наркомана?))
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07.01.2021 07:55 Відповісти
Если ты об Ослах, то эти ниггерам и ноги будут мыть и после этого ту воду пить. Тьфу! Как вспомню те фотки, блевать хочется.
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07.01.2021 07:59 Відповісти
в нее стрелял йухловский провокатор
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07.01.2021 08:05 Відповісти
Похоже
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07.01.2021 08:07 Відповісти
Ось що значить обрати клоуна президентом ,вони відірвані від реальності ,цей президент завдав великої шкоди репутації республіканців ,ну а самого Трампа чекають тюремні нари .
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07.01.2021 09:59 Відповісти
На жаль, "це все було". Але хто зараз пам'ятає Бронзового солдата в Естонії. Вчиняють вбивство, і не цікаво кого саме.
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07.01.2021 10:29 Відповісти
ЕЩЁ ОДНА ДУРА С БРАЙТОН БИЧ !
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07.01.2021 11:34 Відповісти
Нічого, кацапи по свому ТБ розкажуть як дєвочку в трусіках розп яли на Капітолії
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07.01.2021 16:06 Відповісти
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