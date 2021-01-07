Дівчина, поранена під час штурму Капітолія у США, померла в лікарні

Дівчина, поранена в шию в Конгресі США, померла.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявили в ефірі телеканалу NBC.

Сьогодні до Конгресу США увірвалися прихильники президента Дональда Трампа. Там почалася стрілянина, під час якої постраждала дівчина.

Після поранення її було госпіталізовано.

Поліція американського округу Колумбія підтвердила інформацію про першу жертву сьогоднішніх безладів у Вашингтоні. Поранена в будівлі Капітолію жінка померла в лікарні.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на представника департаменту поліції Вашингтона. Як розповіли в поліції, медики констатували смерть жінки. Хто саме стріляв у жінку, поки невідомо.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.