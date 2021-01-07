Попри штурм Капітолію, Конгрес відновить затвердження результатів президентських виборів у США, - Пелосі

Затвердження результатів виборів президента США продовжиться в середу ввечері у Вашингтоні. Конгрес готовий продовжити процедуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

У листі до парламентаріїв вона заявила, що рішення про продовження процедури було затверджено після консультацій з лідером демократичної більшості в Палаті представників Стені Хоєром і організатором парламентської більшості Джимом Клайберном.

"Після консультацій із Хоєром і Клайберном, а також після дзвінків у Пентагон, Міністерство юстиції і віцепрезиденту ми вирішили, що маємо продовжити роботу сьогодні ввечері в Капітолії, як тільки він буде допущений до використання", - цитує лист Пелосі CNN.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.