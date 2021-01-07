За добу на Донбасі 5 обстрілів, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС
Найманці РФ за минулу добу 5 разів порушували режим припинення вогню, українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відповідали вогнем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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