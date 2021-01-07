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Новини Агресія Росії проти України
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За добу на Донбасі 5 обстрілів, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

За добу на Донбасі 5 обстрілів, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ за минулу добу 5 разів порушували режим припинення вогню, українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відповідали вогнем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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обстріл (29105) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Навійть у їхне москальське Різдво свинорусам нейметься. Тварюки.
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07.01.2021 08:08 Відповісти
Понажерались бояри і салютують.
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07.01.2021 08:15 Відповісти
В секте сатанистов Московского шаманата в Христа не верит даже Гундяй! А рождество это просто повод лишний раз набухатся до свинячего визга!
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07.01.2021 08:15 Відповісти
За сутки на Донбассе 5 обстрелов, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4985
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07.01.2021 08:20 Відповісти
Гай чарівний ніби променем всипаний чи загадвся, чи спить.
Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
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07.01.2021 08:27 Відповісти
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ !
За добу на Донбасі 5 обстрілів, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8125

.. Бережи Боженька наше військо (і від ворогів і від дурнів при чинах)
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07.01.2021 09:11 Відповісти
 
 