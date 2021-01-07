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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Україні померли 148 осіб, виявлено 8997 нових випадків, одужали - 11 316

За добу від COVID-19 в Україні померли 148 осіб, виявлено 8997 нових випадків, одужали - 11 316

За минулу добу в Україні зафіксовано 8997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей і 385 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу госпіталізовано 2567 осіб, летальних випадків - 148, одужали - 11 316 осіб. Здійснено 54 438 тестувань (зокрема методом ПЛР - 37 287, методом ІФА - 17 151).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 099 493 особи, одужали - 773 214 осіб; летальних випадків - 19 505. Здійснено ПЛР-тестів - 5 717 403.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Степашка, так буде лох-даун, чи ні?
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07.01.2021 08:22 Відповісти
9 тысяч заболевших - это в три раза меньше, чем 30, при которых говорили о локдауне. Зачем нам он нужен. Закрытых школ на длительные каникулы достаточно.
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07.01.2021 09:18 Відповісти
ну так надо же как-то объяснить ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ месяц назад лохдаун...
по-моему, уже ни для кого не секрет, как нынешняя власть манипулирует статистикой в собственных интересах
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07.01.2021 10:58 Відповісти
Это застолье новогоднее аукнулось и прочие "веселья"
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07.01.2021 14:54 Відповісти
Кількість важкохворих і з ускладненнями на КОВІД збільшується, лікувальні заклади перепрофільовуються під "коронавірусні". А кількість захворілих зменшується? Це брехня уведена в ранг державної політики. Степанову і К на цій брехні треба протриматися ще дуже недовго - до того, як будуть заплачені мільярди з Бюджету на централізовані закупки вакцини і ін медобладнання (під "відкати" звісно ж...). Саме для цього, а не для "порятунку нації", жулик Степанов і став очільником МОЗ.
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07.01.2021 17:35 Відповісти
https://polit.ru/news/2020/12/08/greatbritain/ 8 дек. 2020 г. - Великобритания первой из западных стран начала всеобщую бесплатную вакцинацию. - сегодня в Англии +62 579 новых больных COVID-19. 8 декабря 2020 года было +12 357 новых больных COVID-19. Вакцина до сраки, она способствует заражению и распространению COVID-19.
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07.01.2021 17:47 Відповісти
https://advokat-hills.kiev.ua/dex.html
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07.01.2021 18:48 Відповісти
 
 