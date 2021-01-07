За добу від COVID-19 в Україні померли 148 осіб, виявлено 8997 нових випадків, одужали - 11 316

За минулу добу в Україні зафіксовано 8997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей і 385 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу госпіталізовано 2567 осіб, летальних випадків - 148, одужали - 11 316 осіб. Здійснено 54 438 тестувань (зокрема методом ПЛР - 37 287, методом ІФА - 17 151).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 099 493 особи, одужали - 773 214 осіб; летальних випадків - 19 505. Здійснено ПЛР-тестів - 5 717 403.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

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